宵夜食譜｜為何深夜時總是肚餓？茶碗蒸/蕃茄燉飯等5款懶人必學

深夜時間總會嘴饞想吃宵夜，不想只有即食麵這個選擇的話，以下就為大家介紹微波爐茶碗蒸、水果乳酪杯、蕃茄燉飯、芝士火腿香酥餅及甜辣醬炒年糕5款簡易宵夜食譜，做法簡單快捷之外，又健康飽肚，作為宵夜選擇一流！

宵夜食譜｜1 微波爐茶碗蒸 宵夜界的快捷之選，就不得不提微波爐茶碗蒸！只需要雞蛋和自己喜歡的配料，三分鐘後就可以獲得滿足的一餐。做法簡單又健康，吃完之後也沒有罪惡感，非常適合作為宵夜食用！ 微波爐茶碗蒸材料：雞蛋2隻，昆布醬油3湯匙，麻油1湯匙，水250mL，適量鹽，喜愛的配料 微波爐茶碗蒸做法 1. 將雞蛋打進一個可以用於微波爐的碗中，再加入醬油和麻油一起攪拌，再放入自己喜愛的配料，如蟹柳、粟米粒等。

2. 將碗放入微波爐加熱3分鐘。如果蛋液仍未凝固，可依次增加20秒至形成固體為止便完成。 如果想成品比較滑溜，可先過濾蛋液上的氣泡或選擇用火力較小的模式製作。建議大家放入的配料為預先已熟透的材料，這樣就不用另外花時間煮熟食材。 雞蛋卷熱狗、午餐肉法式多士等4款韓式小食菠蘿腸仔不再！

宵夜食譜｜2 水果乳酪杯 水果乳酪杯更像是早餐時才會吃的食物，但其實作為宵夜同樣合適，既充滿營養，又簡單快捷，即使沒有微波爐也可製作。如果再加上早餐片的話，更是飽肚之選，而且還出乎意料地合拍。 水果乳酪杯材料：乳酪杯，喜歡的水果，早餐片 水果乳酪杯做法 1. 將現成的乳酪杯倒進碗中。

2. 將喜歡的水果切粒，放在乳酪上，再加入早餐片便完成。 這個宵夜基本上沒有任何煮食技巧可言，不過建議大家選用低糖低脂的乳酪，因為水果本來就有糖分，混合一起食用的話便不會過甜。 牛油果食譜｜乳酪燕麥杯、布甸等5種Super Food做法 早餐+午餐+晚餐+下午茶+宵夜

宵夜食譜｜3 微波爐蕃茄燉飯 如宵夜非吃澱粉質不可，又想吃得豪華，不妨嘗試這道蕃茄燉飯吧！只要家裏有這些食材的話，相信一定會成為懶人必備的宵夜之選。 微波爐蕃茄燉飯材料：隔夜飯半碗，牛奶2湯匙，蕃茄半顆，芝士1片，適量鹽，喜愛的配料 微波爐蕃茄燉飯做法 1. 將隔夜飯倒進碗裏，加入牛奶攪拌。

2. 將蕃茄切粒，放進碗裏。

3. 加入自己喜愛的配料，如火腿、粟米粒等，再放上適量鹽調味。

4. 放上芝士。

5. 將碗放入微波爐加熱1分半至2分鐘。

6. 取出後將溶化的芝士和飯攪拌，完成。 成品充滿芝士香，令人一口接一口地吃。如果想增加番茄的味道，亦可在飯裡加入番茄醬。假如家裏沒有隔夜飯的話，可用叮叮飯代替，效果相同。 甜品食譜｜焦糖雞蛋布丁、抹茶布丁、紅茶奶凍等5款教學 冇免焗爐都整到！

宵夜食譜｜4 芝士火腿香酥餅 如果家裏沒有微波爐，又想吃熱食的話，可以製作這道芝士火腿香酥餅。雖然和台灣吃到的蛋餅稍有不同，但作為快捷的宵夜屬一項不錯的選擇，而配料亦可選用自己愛吃的食材。 芝士火腿香酥餅材料：急凍印度薄餅1塊，雞蛋1隻，火腿1-2片，芝士1片，少量食油，適量沙律醬（可不加），喜愛的配料 芝士火腿香酥餅做法 1. 將平底鑊預熱，加入少量食油。將急凍印度薄餅撕開包裝後放進平底鑊。

2. 待一面煎至淺金色後反面再煎，兩面都煎至淺金色後，取出餅皮打入雞蛋打散，再將餅皮放在未熟透的雞蛋上。

3. 待雞蛋熟後反面，將有蛋液該面的餅皮向上，依次加入芝士和火腿。

4. 待芝士融化後，加入適量沙律醬，捲起餅皮。

5. 將香酥餅切成4份即完成。 如果嫌捲起餅皮麻煩的話，亦可將整片切塊食用。緊記急凍餅皮不用預先解凍，在冰格取出後直接製作即可。 懶人早餐食譜｜香蕉、粟米雞蛋多士、無油蒜香多士等5款低脂多士 簡易健康方便之選！

宵夜食譜｜5 甜辣醬炒年糕 喜歡吃年糕，卻吃膩了韓式炒年糕的話。不妨可以製作這款甜辣醬炒年糕，只需要一個煎pan便可，屬宵夜的懶人之選。不過年糕較難消化，所以建議大家吃完之後不要立刻去睡啊！ 甜辣醬炒年糕材料：年糕條（1人份約10-15條），豉油 1湯匙，辣椒粉 1湯匙，番茄醬 1湯匙，辣椒醬 3湯匙，蒜蓉 1/2湯匙，適量食油，適量芝麻 甜辣醬炒年糕做法 1. 製作調味料，將豉油、辣椒粉、番茄醬、辣椒醬、蒜泥加入碗中攪拌。如覺得太鹹或太辣，可加入韓式糖漿中和。

2. 預熱平底鑊，放進食油後加入年糕油炸。

3. 將調好的醬汁倒入平底鑊與年糕攪拌，等待收汁即可。

4. 上碟後可加入芝麻增加香氣。 成品比起一般韓式炒年糕較為乾身，但風味依舊。如果嫌只吃年糕太過單調，可加入芝士腸、香腸或午餐肉等食材。 減肥｜減肥可以食宵夜嗎？遵守4大原則半夜唔怕捱餓