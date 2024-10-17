家務運動｜洗碗、拖地等都減到肥 唔出街一樣消耗卡路里

家務運動｜3. 行樓梯丢垃圾 丢垃圾屬每天都需要做的家務，通常只需幾分鐘便完事，但如果居住在高樓大廈的話，大家不妨選擇多行幾層樓梯，於其他樓層丢垃圾，順道運動減肥吧！行樓梯一直都是不少人的運動選擇，能夠增加步行次數之外，還可鍛練大腿肌肉和心肺功能，而拿著垃圾更可增加體力消耗，幫助減肥，運動1小時更可消耗約500kcal，屬最高強度的家務。由於向下行樓梯的話會增加磨蝕關節的機會，因建議大家向上行樓梯丢垃圾，如果住高層的話，可選擇乘坐電梯往下層，再向上層走動。 家務運動｜4. 洗碗 最近受限聚令和堂食令影響，愈來愈多人都選擇在家中吃晚飯，因此洗碗的機會也大增。而洗碗時由於需要長期站立，能夠趁機鍛練臀部和下身線條，如果想增加運動時間，亦可於洗碗後把碗碟抹乾放好，而不是待它們自然風乾。不過洗碗運動量不算高，30分鐘約消耗70kcal，但勝在可以每天做，積少成多，可以作為每日必做事項。

家務運動｜5. 抹櫃 大部分香港家庭都有不少櫉櫃在家中，而無論表面還是內部，長期不清潔的話，都會積聚不少塵埃，而抹櫃除了能鍛練手臂肌肉，也因使用梯子「爬上爬落」可以幫助活動全身，從而幫助全身消耗卡路里。加上抹櫃同時可順道收拾櫃桶，因此活動時間較多，約清潔全屋的櫉櫃，可能需時3小時多，而抹櫃1小時的卡路里消耗約300kcal，長時間抹櫃的話，便能消耗更多卡路里。