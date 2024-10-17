家務運動｜洗碗、拖地等都減到肥 唔出街一樣消耗卡路里

減肥方法有很多，跑步、健身、食物營養都是常見方法，然而你又有沒有想到留在家中做家務，例如洗碟、清理垃圾、拖地、掃地等，一樣可以消耗卡路里，達到減肥的效果。
運動完頭暈｜缺氧、血糖低等三大成因 嚴重應求醫
家務運動｜1. 清潔窗户
如果家中有大型玻璃窗，特別是落地大玻璃或窗台的話，那麼清潔窗戶便是一項適合減肥的家務！清潔窗户時需要動用全身力量，運用背部和腹部發力之外，亦能鍛練雙臂肌肉，假若窗户較高，還會使用梯子「爬上爬落」，實屬鍛練全身肌肉的家務，絕對能消耗不少卡路里！由於清潔窗户的活動範圍遍及全身，活動1小時便能消耗約340kcal，想減肥的話，不妨趁這個週末清潔一下家中的窗户吧！
家務運動｜2. 掃地／拖地
掃地和拖地需要走遍全屋，而且不少人都會把掃地和拖地一起進行，先掃地再拖地，等於走遍全屋2次，從而有效增加步行次數，達到消耗卡路里的作用。由於掃地和拖地亦需用到手臂肌肉，再加上不停走動，因此比起吸塵能消耗更多體力，1小時約能消耗290kcal，如果想再增加運動強度，更可以抹地取代拖地，運用全身力量清潔家中每一個角落。比起假日只攤在家中休息，掃地和拖地能幫助活動身體，大家不妨動起來，邊打掃邊運動吧！
腦退化速度｜捱夜/飲酒/不運動等10個行為加速 你中幾多個？
家務運動｜3. 行樓梯丢垃圾
丢垃圾屬每天都需要做的家務，通常只需幾分鐘便完事，但如果居住在高樓大廈的話，大家不妨選擇多行幾層樓梯，於其他樓層丢垃圾，順道運動減肥吧！行樓梯一直都是不少人的運動選擇，能夠增加步行次數之外，還可鍛練大腿肌肉和心肺功能，而拿著垃圾更可增加體力消耗，幫助減肥，運動1小時更可消耗約500kcal，屬最高強度的家務。由於向下行樓梯的話會增加磨蝕關節的機會，因建議大家向上行樓梯丢垃圾，如果住高層的話，可選擇乘坐電梯往下層，再向上層走動。
家務運動｜4. 洗碗
最近受限聚令和堂食令影響，愈來愈多人都選擇在家中吃晚飯，因此洗碗的機會也大增。而洗碗時由於需要長期站立，能夠趁機鍛練臀部和下身線條，如果想增加運動時間，亦可於洗碗後把碗碟抹乾放好，而不是待它們自然風乾。不過洗碗運動量不算高，30分鐘約消耗70kcal，但勝在可以每天做，積少成多，可以作為每日必做事項。
家務運動｜5. 抹櫃
大部分香港家庭都有不少櫉櫃在家中，而無論表面還是內部，長期不清潔的話，都會積聚不少塵埃，而抹櫃除了能鍛練手臂肌肉，也因使用梯子「爬上爬落」可以幫助活動全身，從而幫助全身消耗卡路里。加上抹櫃同時可順道收拾櫃桶，因此活動時間較多，約清潔全屋的櫉櫃，可能需時3小時多，而抹櫃1小時的卡路里消耗約300kcal，長時間抹櫃的話，便能消耗更多卡路里。