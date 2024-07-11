寰宇家庭X香港幼兒教育及服務聯會 首創「小領袖英語教室」計劃 訓練小領袖為基層幼兒提供優質英語義教

「小領袖英語教室」活動設計上特別參考了「迪士尼美語世界」賴以成功的教學手法，強調互動和有趣的學習體驗，透過講故事和DIY工作坊的形式學習英文，引發幼兒對英語的興趣，加強學習效果。接受了事前準備和培訓的小領袖以專業和愉快的態度帶領孩子們進入故事情節中，培養他們對英文故事的興趣和理解能力，擴大他們的語言能力和想像力；或透過DIY手工創作，培養孩子們的創造力之餘，亦將英語詞彙和句型融入日常生活之中。為了確保每個孩子都能夠全面參與和受益，是次計劃會以十至十五人的小班教學形式進行。每次活動長約45分鐘，由一至兩位小領袖帶領，一同與參與的幼兒以英語互動。

攜手同行 從英語到成長的共讀之旅

小領袖教導幼兒學習英文的模式，將為雙方的英語能力及個人成長帶來莫大裨益。擁有優秀英語能力的小領袖將以身作則，鼓勵幼兒努力學習和提高英語水平；而小領袖亦獲得更多日常應用英語的機會，籍此鞏固和提高自己的英文能力。另一方面，小領袖與幼兒均在教學過程中獲得珍貴的互相學習機會，並透過彼此支持和讚賞一起克服學習困難，建立出友誼和互信，從而培養出同理心，學懂分享與回饋。另外，小領袖與幼兒的社交技巧和溝通能力亦會因為交流和合作而大大提升，小領袖更可從課堂管理的考驗中培養出領導能力。

有份擔任小領袖的Athena(右一)表示：「很開心能擔任小領袖，因為除了能在授課時將學到的英語學以致用，鍛鍊自己的英語能力之外，更可以訓練到自己的表達能力和勇氣，讓我有信心在更多人面前以英語交流。此外，助人為快樂之本，可以幫到一眾弟弟妹妹提升英語，亦帶給我很大滿足感，我更因此認識到很多新朋友。」