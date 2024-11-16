小一入學2025｜小一派位懶人包 自行分配學位/統一派位分別 附時間表

假如家長希望子女入讀官立或資助小學，須於每年9月領取「小一入學申請表」，向教育局遞交小一入學申請。教育局將小一入學機制主要分為「自行分配學位」及「統一派位」。自行分配學位又分為「世襲制」及「計分制」。以下一文釐清小一派位流程及附上時間表。

小一派位 2025 ｜自行分配學位 如果家長有心儀的官立或資助小學，可以在2024年9月透過「小一入學電子平台」或將申請表直接交回心儀的學校。家長需要留意，只能向1間小學遞交申請，但申請不受校網限制，家長可為子女申請跨區學校。自行分配學位分為「世襲制」及「計分制」。 自行分配學位｜世襲制 世襲制是指「父/母在該小學就職」或「有兄/姊在該小學就讀」，如果符合以上其中一項條件，學校必定取錄該申請者。世襲制學位只會佔全部小一學額的30%，家長毋須擔心學位會全部被「世襲」。 假如申請自行分配學位人數過多，學校須按照「計分制」篩選學生。佔全部學額30%的世襲制學位若然未能盡用，均需要使用計分制甄選學生。

自行分配學位｜計分制 計分制當中，每項準則最高分為20分，最低為5分，準則包括「父/母全職在與該小學同一校址的幼稚園或中學部工作」及「首名出生子女(即為家庭各子女中最年長者)」，申請者最高可獲35分。 家長毋須在小一入學申請表上申報有關項目，電腦會按申請兒童的出生日期計算有關分數。如果相同分數申請人數超過學額，小學需在公平公正情況下自行抽籤或交由教育局中央抽籤決定。 學校將於2024年11月18日自行公布「自行分配學位」結果，家長可在當日早上10時起透過「小一入學電子平台」查閱結果。獲得自行分配學位的申請兒童姓名將在有關的學校張貼，家長須於11月20至21日到獲取錄的學校爲子女辦理註冊手續。倘若家長未能在指定限期内辦理註冊手續，則會被當作放棄自行分配學位論。

小一派位 2025 ｜統一派位 如果子女於自行分配學位階段，未獲派學位，將會自動參加統一派位，家長毋須另外申請。家長可於2025年1月13日至19日透過「小一入學電子平台」遞交統一派位「選擇學校表格」，或在2025年1月18日至19日前往指定統一派位中心辦理選校手續。 統一派位佔一半小學小一學額，當中10%不受校網控制，家長可於甲部填寫1至3個香港任何官立或資助小學。乙部是餘下90%的統一派位學額，選擇受校網限制。家長應依照意願將校網內可供選擇的小學排列先後次序。如果家長曾經為子女申請其校網內某一間小學的自行分配學位但未能成功，亦可將該小學列入選擇當中。 每個學童會獲得一個「隨機編號」，決定分配學位的優先次序，電腦會首先按申請者選擇依次處理甲部申請，如果學童在甲部成功獲得學位，就不會被選入乙部。 例如，小明的甲部第一選擇是ABC小學，甲部第二選擇是CBA小學。電腦會隨機分發編號予小明。然而ABC小學甲部學額只有2個，按照隨機編號次序，小明未能獲派ABC小學。電腦會按照以上步驟再為小明分發學位。 假如小明在甲部未獲小一學位，便會自動參加乙部派位。正好小明與ABC小學位處同一校網，所以小明再有機會抽籤。ABC小學乙部學額共18個，小明的隨機編號次序正好排在第15位。由於在頭18位以內，最後小明成功獲派ABC小學。 在2025年6月4日至5日，家長會透過郵遞方式收到「統一派位」結果，或在2025年6月4日早上10時起透過「小一入學電子平台」查閱結果。家長須在指定時段，到獲派學校辦理註冊手續。

小一派位 2025 ｜統一派位文件 教育局將於2024年1月中旬郵寄下列文件給有關家長︰ 1. 選校通知書 2. 家長須知 3. 申請兒童住址所屬小一學校網的選校名單 4. 「選擇學校表格」樣本 5. 填寫「選擇學校表格」須知 直資及私立小學 直資及私立小學不參加《小一入學統籌辦法》，假如家長希望子女入讀該類學校，須自行向直資及私立小學申請。

2025 年小一入學｜ 重要日期 2024年9月2日至27日：領取「小一入學申請表」 2024年9月19至27日：於電子平台遞交申請表；或9月23至27日親身交表 2024年11月18日：學校公布「自行分配學位」結果。家長10點後可登入「小一入學電子平台」查閱結果 2024年11月20日至21日：獲得自行分配學位的取錄的學童辦理註冊 2025年1月13日至19日：「小一入學電子平台」遞交統一派位「選擇學校表格」或於2025年1月18日至19日親身辦理 2025年6月4日至5日：透過郵遞方式收到「統一派位」結果，或在2025年6月4日10時起透過「小一入學電子平台」查閱結果。