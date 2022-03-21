居家抗疫｜Zoom住做運動 居家運動課程推介

近日香港的新冠肺炎疫情有緩和跡象，一場疫情令大家更注重健康體魄，目前健身室仍然關閉，最快要4月20日才可重開，不過大家可以透過網上運動zoom班，做些簡單運動或體適能訓練，即使留在家中，也可以透過鏡頭，由教練糾正運動姿勢，無懼拉錯筋。
1. Move Association 網上體適能訓練課程
Move Association為響應「停課不停學」，推出的線上視像體能訓練課程，針對就讀K1至小學6年級的幼兒及小童，教練以視像形式指導，學員可以適時與教練直接對話，甚至開啟視像，讓教練即時糾正運動姿勢。只需要利用簡單的裝備就可以在家鍛錬體能。課堂內容主要以體適能訓練為主，配合跑姿與擺手的練習、抬腿練習、訓練肌肉的動作以及伸展運動，保持健康體魄，增強身體的免疫力。
費用：$80/堂 x 4堂 = $320
報名：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPTEyGJorv5ZCZQp5rljZCgh_lOTJHOIL6xmggz7hnCCzxVA/viewform
2. Y Fitness 網上運動班
由YMCA轄下的Y Fitness舉辦的運動班，專為40歲或以上人士參加，不限男女。課堂類别包括瑜伽、伸展、Zumba、消脂及肌肉訓練和綜合運動班5大課程。其中「網上綜合運動班」著重訓練中年或以上人士的4項必要體適能元素：心肺功能、肌力肌耐力、柔軟度及平衡力，十分適合平日少做運動的中年人士；而「伸展運動班」則教授各種伸展運動及基礎運動原理，改善痛症，舒緩肌肉勞損等問題。
費用：$70/1堂（兩個月為一期，每星期一堂。此課程不設單堂報讀、非全期報讀。)
3. 康文署 徒手健體班
課堂內容包括體重負荷訓練、毛巾有氧健體操和循環訓練，有助改善肌肉適能，並鍛鍊神經肌肉協調能力，包括平衡力、身體協調和敏捷度等。參加者需要準備防滑地墊及浴巾(70 x 140厘米)。
費用：$20
報名：http://leisurelink.lcsd.gov.hk
報名日期：30/3/2022(早上8點半開始)
4. 小確幸時光 Yo筋操 by Atisha
課程透過簡單體式，配合呼吸放鬆身心，拉伸放鬆，利用牆壁，椅子，毛巾等輔助，進行拉伸放鬆及建立肌力，達至平衡，有助改善頭痛，肩頸，腰背及膝關節痛症，有助幫助睡眠質素。有效呼吸法更可幫助放鬆肌肉，平衡左右腦，改善痛症及情緒問題。
費用：$600/4堂