居家抗疫｜Zoom住做運動 居家運動課程推介

近日香港的新冠肺炎疫情有緩和跡象，一場疫情令大家更注重健康體魄，目前健身室仍然關閉，最快要4月20日才可重開，不過大家可以透過網上運動zoom班，做些簡單運動或體適能訓練，即使留在家中，也可以透過鏡頭，由教練糾正運動姿勢，無懼拉錯筋。

1. Move Association 網上體適能訓練課程

Move Association為響應「停課不停學」，推出的線上視像體能訓練課程，針對就讀K1至小學6年級的幼兒及小童，教練以視像形式指導，學員可以適時與教練直接對話，甚至開啟視像，讓教練即時糾正運動姿勢。只需要利用簡單的裝備就可以在家鍛錬體能。課堂內容主要以體適能訓練為主，配合跑姿與擺手的練習、抬腿練習、訓練肌肉的動作以及伸展運動，保持健康體魄，增強身體的免疫力。

費用：$80/堂 x 4堂 = $320

報名：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPTEyGJorv5ZCZQp5rljZCgh_lOTJHOIL6xmggz7hnCCzxVA/viewform