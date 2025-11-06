市區行山路線｜嘉頓山/格仔山/紅香爐峰等 5個1小時輕鬆登頂好去處！

周末好去處｜盤點5條市區行山路線 嘉頓山/格仔山/紅香爐峰 1小時輕鬆登頂 新手必去！

相信不少人都急不及待在周末外出「唞氣」！其中行山就是不錯的選擇，可以曬曬太陽，呼吸新鮮空氣。以下為大家整理5條市區行山路線，包括嘉頓山/格仔山/紅香爐峰等，全部都鄰近地鐵站，不但交通方便，而且難度亦不高1小時輕鬆登頂，非常適合新手！

市區行山路線｜深水埗 嘉頓山 一提到市區行山路線，一定會位於深水埗的嘉頓山！坐落嘉頓麵包廠後方，一直沿美荷樓旁邊的樓梯行上山，只需約15分鐘就可以登頂！一上山就可以飽覽整個九龍的景色，於黃昏時候上山更可以看到日落，絕對是打卡好地方！ 嘉頓山前往方法 於深水埗D1出口，沿欽洲街前行，經過嘉頓麵包公司，在巴域街見到見石硤尾邨轉右，再於美荷樓旁邊樓梯上山。 深水埗嘉頓山日落港鐵站10分鐘登頂超輕鬆行山

市區行山路線｜尖沙咀 訊號山 原來尖沙咀都有山行！位於尖沙咀的訊號山花園與市區非常近，由入口沿住斜路行上山，只需要5分鐘就到山頂，非常方便。而且亦有很多歐陸風式打卡位，包括充滿著英倫風情的紅磚高塔及白色平房辦事處。其中一定要走進紅磚高塔與三層旋轉樓梯及棕色窗戶打卡，彷彿置身於外國。另外白色平房辦事處並沒有對外開放，因此大家不要為了打卡而擅闖。 訊號塔 開放時間： 09:00-11:00 、 16:00-18:00



訊號山前往方法 於尖沙咀港鐵站D2出口步行約5分鐘，或於尖東站P3出口步行約5分鐘

市區行山路線｜九龍灣 平山 另一條市區行山路線為九龍灣的平山，由彩德邨出發，沿住後山小徑行約半小時，即可登上山頂。山頂可以一次過看到順利邨、佐敦谷、九龍灣等景色，更可以遠眺獅子山的側面。於冬天行平山，有機會可以見到芒草的蹤影！ 平山前往方法 於九龍灣站B出口，經天橋穿過彩德邨，沿住後山小徑步行上山

市區行山路線｜寶馬山 紅香爐峰 紅香爐峰位於北角寶馬山，是港島其中一個熱門行山路線。由寶馬山巴士總站走到巨石位只需要約半小時，非常適合行山新手。由於附近沒有樹木遮檔，不少人都會在巨石陣下打卡及欣賞日落或維港景色。 紅香爐峰前往方法 於天后乘搭49M小巴，或者於銅鑼灣乘搭25小巴，在總站下車後，過馬路到聖貞德中學，在旁邊的樓梯進入山徑。 紅香爐峰睇日落︱金督馳馬徑香港島行山路線