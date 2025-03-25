優品360發佈2024全年業績

收入、純利均錄增長 擬派股息每股10.0港仙

收入錄得約2,805.1百萬港元，按年增加約8.2%

毛利錄得約1,028.0百萬港元，按年增加約10.6%

經營溢利錄得約315.2百萬港元

公司擁有人應佔溢利錄得約247.5百萬港元，按年增加約5.3%

於2024年12月31日，集團零售店舖數目為176間，包括香港170間及澳門6間

每股盈利24.8港仙；董事會建議派發股息每股10.0港仙





千港元

截至2024年



12月31日止年度

截至2023年



12月31日止年度*

變幅

收入

2,805,146

2,592,129

+8.2%

毛利

1,027,997

929,812

+10.6%

毛利率

36.6%

35.9%

+0.7個百分點

公司擁有人應佔溢利

247,522

234,959

+5.3%



香港 - 2025年3月25日 - 本港休閒食品零售商（「優品360」或「本公司」及其子公司：「集團」；股票編號：2360.HK）宣佈其截至2024年12月31日止（「財政年度」）之全年業績。由於本公司的財政年度結算日由3月31日變更為12月31日，與此前報告期間長度不同，相關經審核比較數字未必完全具有可比性。於財政年度，集團錄得收入約2,805,146,000港元，較截至2023年12月31日止年度的未經審核收入同比增加約8.2%，主要受益於本集團穩定的店鋪擴張策略。於財政年度，毛利約為1,027,997,000港元，而截至2023年12月31日止年度未經審核毛利約為929,812,000港元；於財政年度，毛利率約為36.6%，較2023年12月31日止年度未經審核的毛利率約35.9%增長0.7個百分點。於財政年度，本公司擁有人應佔溢利約為247,522,000港元（截至2023年12月31日止年度：約234,959,000港元（未經審核）），按年增加約5.3%。截至2024年12月31日止年度的除息稅前純利率約為11.2%，而2023年12個月同期的未經審核除息稅前純利率則約為11.4%，主要由於營運成本上漲。於財政年度，每股盈利約為24.8港仙，董事會建議派發股息每股10.0港仙。於2024年12月31日，集團合共經營176間連鎖零售店舖（於2023年12月31日：167間），當中在香港地區經營170間店舖（於2023年12月31日：159間店舖），以及澳門地區6間店舖（於2023年12月31日：7間店舖）。於財政年度，集團新開設了15間零售店舖，並因集團的策略調整，在相關店舖租期屆滿時關閉了6間店舖。截至2024年12月31日止年度零售店舖的租金開支（現金基準）約為269,493,000港元（截至2023年12月31日止年度約241,986,000港元（未經審核））。截至2024年12月31日止年度的零售店舖租金開支（現金基準）對銷售收入比率約為9.6%，高於截至2023年12月31日止未經審核年度的約9.3%（未經審核）。於財政年度，集團繼續奉行其環球採購政策及使命，從全世界採購廣泛種類的產品，以迎合及滿足市場趨勢及需求。為了更迎合本地社群的日常需要，集團進一步加強穀物食品、麵食、罐頭食品、牛奶、冷凍及急凍食物等基本食品、生活必需品、基本雜貨產品。此外，集團在零售店持續加強自家品牌銷售，包括果仁及乾果、有機穀類食品、濕紙巾、罐頭食品、餅乾零食及其他產品的供應，為消費者提供更多元化的選擇。截至2024年12月31日止年度，集團向主要自中國及海外市場的供應商以及香港的品牌擁有人或進口商進行採購，並銷售合共約3,653個庫存單位（「SKU」）的產品（截至2023年12月31日止年度：約3,945個SKU）。截至2024年12月31日止年度，約54.9%產品採購自香港供應商及品牌擁有人或進口商（截至於2023年12月31日止年度：約54.4%），至於來自日本、中國及歐洲的進口產品則分別佔整體採購量約11.7%、9.8%及6.3%（截至2023年12月31日止年度：約13.0%、6.0%及8.3%）。於2024年12月31日，集團總存貨量約值339,513,000港元（2023年12月31日：約276,691,000港元），按年增加約22.7%，主要由於店鋪增加以及作為農曆年前後旺季備貨的準備。於財政年度，集團繼續積極開發自家品牌產品，此舉一方面可有助集團捕捉價格優勢，以及對產品可行使較高程度的品質監控，另一方面可進一步提升集團的品牌知名度及加深顧客忠誠度。截至2024年12月31日止年度，自家品牌產品的銷售額約477,222,000港元，佔集團截至2024年12月31日止年度的收入約17.0%（截至2023年12月31日止年度約404,078,000港元，佔集團截至2023年12月31日止年度的收入約15.6%），佔比增加約1.4個百分點。期內，集團已累計推出11個自家品牌，售賣產品包括果仁及乾果、有機穀物、濕紙巾、罐頭食品、餅乾零售及其他產品。為進一步深化顧客的黏貼度及擴大其覆蓋面，集團運用大數據分析及重新制定營銷策略，並於2020年推出全新的三級制會員計劃及第二代手機應用程式。新計劃有助提升品牌定位及市場知名度，而會員獎賞亦全面優化及提升，享有更多會員福利如印花複購、精選產品優惠及接收最新市場資訊等。集團期望透過提供多元化的推廣策略，向內鞏固會員核心及向外延展吸納新顧客，有效及具目標性地促進會員與集團之間的聯繫，從而促使會員重複惠顧並帶動集團業務的可持續增長。於財政年度，集團會員數目由2023年12月31日約2,123,365名，增加至2024年12月31日約2,280,418名，增幅約7.4%。集團於財政年度繼續推出不同市場推廣活動，包括「至優價」優惠活動，不時為顧客提供一系列精選優質產品價格優惠，以提升顧客忠誠度。另一方面，集團繼續透過電視、報紙、社交平台等媒介進行廣告宣傳，在成功增加顧客回頭率的同時，吸引新顧客光臨，大大增加集團於市場上之討論熱度。為保持穩健的營運效益，本集團將適時審視旗下品牌店舖的區域分布，並採取適度的擴張政策及靈活的租店策略，尋找適當機會拓展旗下主要零售品牌「優品360˚」以及環球美酒食品品牌「Foodville」於香港及澳門的店舖網絡，目標每年淨增加10 間零售店舖，以「雙品牌」模式迎合不同顧客群對優質食品的需求。本集團將透過環球採購致力豐富銷售產品之種類，並保持價格競爭優勢。本集團將繼續從世界各地搜羅各式各樣食品，並加大力度發展其自家品牌產品，積極研發更多新產品，為顧客提供更多元化選擇，以滿足不同消費者的需求。此外，本集團已與招商局海通貿易有限公司（「」）訂立銷售及採購框架協議，並將於二零二五年擴大與招商海通及其附屬公司之間的產品銷售及採購合作，引入多個大熱國內品牌之產品。董事會相信，透過招商海通強大的食品進品商和分銷商網絡，將有助本集團加強其採購及企業對企業（Business-to-Business，B2B）業務的發展。此外，本集團亦與招商局保稅物流有限公司及招商前海灣（深圳）供應鏈管理有限公司達成協議，自去年起，分別為本集團貨品提供報關、倉儲及相關物流服務，同時提供往來深圳及香港的貨品陸路運輸服務及其他配套服務。這些措施有助緩解本集團於香港倉庫的壓力，同時降低整體貨物處理成本。表示：「隨著港人外遊數字持續攀升，加上訪港旅客消費模式轉變，本地零售業仍然需時復蘇。在充滿挑戰的營商環境下，有賴顧客長期支持，以及全體員工辛勤努力，集團才能持續取得業務佳績。未來，集團將繼續因時制宜，靈活實施不同營銷策略，以應對變幻莫測的市場環境。」