富臨集團夥拍慈善機構送出新春愛心福袋

傳遞新年祝福 共享節日氣氛香港 - 2025年1月28日 - 香港餐飲集團富臨集團控股有限公司（「富臨集團」或「本公司」及其子公司：「集團」；股票編號：1443）一直致力關懷基層市民所需，並積極支援弱勢社群。臨近歲晚，集團與不同慈善機構合作，向社會有需要人士派發新春愛心福袋及應節富臨年糕，並送上新年祝福，與他們共享節日氣氛。
富臨集團義工隊「正能量小組」於本月8日與非牟利慈善團體「行善最樂」和「九龍城浸信會長者鄰舍中心」攜手合作，上門探訪黄大仙區樂富邨60戶獨居、雙老長者。富臨集團更準備了新春愛心福袋，內含富臨年糕、香米、米粉及馬仔等應節及生活物品，藉此向獨居、雙老長者提早拜年，送上節日祝福和集團關懷，讓他們也能感受到新春氣氛和暖意。
此外，富臨集團於本月22日到訪慈善機構「香港聾人子女協會(CODA HK)」服務中心，向聾人長者及家庭送暖。富臨集團對外事務部總監林平樂小姐聯同義工隊成員更學習了簡單溝通和新年祝福手語，向聾人長者拜早年，並與他們一同寫揮春和剪紙，分享節日喜悅。集團同樣準備了80份含有應節食品的新春愛心福袋，讓聾人長者和家庭都能感受到集團和社會關懷，共賀新禧。
富臨集團一直關心及樂於培育香港下一代健康成長。是次農曆新年前夕，特意安排贈送著名卡通人物Kuromi的禮盒給不同團體及有需要人士，當中包含一個精緻Kuromi玻璃杯及印有Kuromi的香脆曲奇，讓小朋友提前感受到愉快的節日氣氛。其中富臨集團法律顧問楊駿宏先生及富臨集團對外事務部總監林平樂小姐，於本月24日親臨「香港關愛社群協會」舉辦的「富臨關愛親子同樂迎新歲」活動，與同場小朋友進行交流，及送出300份Kuromi 禮盒。
富臨集團義工隊致力幫助香港社會各個有需要團體和人士，對本港少數族裔同樣關懷有加。集團對外事務部總監林平樂小姐於本月25日出席由專為在港南亞裔家庭提供服務的「烏都鄰舍中心」所組織的活動，向200個在港南亞裔青少年及兒童派送Kuromi禮盒，讓他們體驗到更多中式傳統文化，並能感受到農曆新年的喜悅和社會及集團關心。另外，集團亦向「香港單親協會」送出200個Kuromi 禮盒給旗下單親家庭兒童，冀讓他們歡度佳節。
除了上述多項活動送出應節新春愛心福袋和Kuromi禮盒外，富臨集團亦與多個機構合作，為長者及有需要人士送出過萬個富臨年糕及逾2000個Kuromi禮盒，將善心傳遞至社會更多角落。贊助機構名單如下（排名不分先後）：
- 仁愛堂香港台山商會長者鄰舍中心
- 仁愛堂有限公司
- 新家園協會
- 香港經濟民生聯盟
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有關富臨集團控股有限公司
富臨集團控股有限公司為香港知名多元餐飲集團，擁有超過30年中式或粵菜餐飲管理經驗，透過「富臨」系列品牌、「陶源」系列品牌及「概念線」系列，以不同定位提供各類餐飲服務，打造全時區餐飲生態圈，覆蓋廣泛顧客群在不同時段的飲食需求。
截至2024年9月30日，富臨集團在香港共經營107間餐館，分別為14間「富臨」系列品牌、7間「陶源」系列品牌、81間「概念線」系列餐館及5間美食廣場，並於中國內地經營3間餐館。近年集團致力打造全時區多元餐飲生態圈，透過「概念線」系列品牌推出更多元化的餐館，包括韓國輕食餐廳、高級韓式燒烤、親子餐廳、日式火鍋、燒味茶餐廳、精緻中菜館、本地冰室、咖啡店等，深受市場歡迎。近年富臨集團推出了多個美食廣場品牌，以全新業務模式，擴大收入基礎及市場佔有率。