富臨集團夥拍慈善機構送出新春愛心福袋

有關富臨集團控股有限公司

富臨集團控股有限公司為香港知名多元餐飲集團，擁有超過30年中式或粵菜餐飲管理經驗，透過「富臨」系列品牌、「陶源」系列品牌及「概念線」系列，以不同定位提供各類餐飲服務，打造全時區餐飲生態圈，覆蓋廣泛顧客群在不同時段的飲食需求。



截至2024年9月30日，富臨集團在香港共經營107間餐館，分別為14間「富臨」系列品牌、7間「陶源」系列品牌、81間「概念線」系列餐館及5間美食廣場，並於中國內地經營3間餐館。近年集團致力打造全時區多元餐飲生態圈，透過「概念線」系列品牌推出更多元化的餐館，包括韓國輕食餐廳、高級韓式燒烤、親子餐廳、日式火鍋、燒味茶餐廳、精緻中菜館、本地冰室、咖啡店等，深受市場歡迎。近年富臨集團推出了多個美食廣場品牌，以全新業務模式，擴大收入基礎及市場佔有率。



