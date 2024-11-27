戴德梁行獨家代理放售旭逸雅捷酒店

誠邀意向書-意向書截止提交日期為2025年1月8日星期三中午十二時

香港 - 2024年11月27日 - 戴德梁行獲委託，獨家代理放售，緊鄰葵興港鐵站。為一棟21層高之酒店，建築面積逾50,468 平方呎，共提供170間客房。項目位於葵涌嘉慶路及葵定路交界，步行至葵興港鐵站只需5分鐘，交通十分便利。酒店地下設有停車場，一樓為酒店招待處及員工後勤室，二樓至二十樓為酒店房間，每層提供8-9間房，共設170間客房。旭逸雅捷酒店位置優越，毗鄰區內地標商廈如九龍貿易中心KCC、KC100及K83。10分鐘內步行至葵涌廣場及新都會廣場，皆為熱門消費地點，消閒配套應有盡有。由葵興港鐵站至九龍站只需17分鐘車程，至香港站亦都只需20分鐘，十分便捷。附近大專院校有香港都會大學葵興校園、香港專業教育學院葵涌分校、職業訓練局青年學院(葵芳)等。戴德梁行資本市場部執行董事葉健均先生表示：「自2022年年底政府推出新的輸入人才機制以來，2023年至2024年上半年共收到約20萬宗獲批，已有約13萬名人才抵港。另外，港府在新一份《施政報告》宣布會在全球推廣「留學香港」品牌，又放寬非本地生比例由20%提升至40%，以吸引國際學生來港。 根據本行統計，至少有約4.7萬個學生床位短缺，需求非常龐大。晶苑集團於2024年5月以約2.2億元收購旭逸酒店- 荔枝角，成交呎價約$5700而房價約$185萬。參考市場成交，現酒店估值約3億元。」請按下載高清圖片。