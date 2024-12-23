趨勢科技獲選為 Gartner 電郵防護平台神奇象限領導者

Trend Vision One™ – Email and Collaboration Security 是趨勢科技受攻擊面風險管理平台關鍵一環香港 - 2024年12月23日 - 全球網絡保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704 ） 宣佈，該公司在 2024 年 Gartner® 電郵防護平台神奇象限（Magic Quadrant™ for Email Security Platforms）中獲選為領導者。
趨勢科技企業平台長金敬秀表示：「儘管科技不斷進步，電郵依然是商業溝通的最主要模式，因而也成為主要的威脅入侵管道。透過將可視性與管控匯集至一套全方位的整合式資訊保安架構中，可以幫助我們的客戶加快合規與防範風險。」
趨勢科技的旗艦級電郵防護平台產品 Trend Vision One™ – Email and Collaboration Security 已無縫整合至全方位的 ASRM 與 XDR 平台內，從單一來源提供關聯的情報與更優異的跨層次防護。
Gartner 表示：「領導廠商對電郵防護平台的未來皆擁有強大的願景，並具備優異的執行力來實現這些願景，儘管各家領導廠商的產品成效或功能不盡相同，但其提供的服務皆獲得廣大的電郵市場所採用，並對客戶效益抱有強烈使命感。這些領導廠商皆能及早發現新的攻擊趨勢，並且迅速反應，透過創新或併購來消除持續演變的威脅情勢所帶來的缺口。他們擁有卓越的技術實力，還有可支援其漸進式產品策略的基礎架構，並重視客戶的成效。」
趨勢科技從產品開發循環初期便一直重視客戶的持續回饋，目的就是為了不斷帶動創新、激發新的產品創意，並開發出符合用戶期待的方案。趨勢科技電郵防護平台具備以下核心功能：
- 善用人工智能、沙盒模擬分析及異常偵測來發掘零時差威脅、商務電郵詐騙攻擊及進階網絡釣魚。
- 透過 ASRM 及 XDR for Email 為資訊保安營運（SecOps）及資訊系統管理員提供整合式功能。
- 提供 200 多種預先內建的可客製化合規範本來配合第三方雲端方案，如Microsoft® OneDrive® for Business。
- 全程採用人工智能功能來協助客戶防範威脅、降低風險、發掘漏洞、監控用戶行為、通知分析師/系統管理員，並自動化回應動作。
趨勢科技的銷售策略是以深厚的產業專業能力與豐富的情報為基礎，因此能預測並迅速回應市場的變遷。
*Gartner，「電郵防護平台神奇象限」(Magic Quadrant for Email Security Platforms)，作者：Max Taggett、Nikul Patel、Franz Hinner 與 Deepak Mishra，日期：2024 年 12 月 16 日。
Gartner 對其研究報告當中提及的任何廠商、產品或服務皆不為其背書，亦不建議科技使用者僅挑選那些擁有最高評價或其他評價的廠商。Gartner 研究報告內容為 Gartner 研究及諮詢機構之意見，不構成事實之陳述。Gartner 對該研究不提供任何明示或暗示之擔保，包括任何適銷性或特定用途之適用性擔保。
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關於趨勢科技
趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，致力建立一個安全的數碼資訊交換世界。憑著數十年的資訊保安專業經驗、全球威脅情報與持續不斷的創新，趨勢科技跨雲端、網絡、裝置及用戶端、透過人工智能驅動的網絡資訊保安平台隨時守護著全球數十萬家企業機構及數百萬用戶。作為雲端及企業網絡資訊保安領導廠商，趨勢科技的平台提供了各種強大的進階威脅防禦技術，專為如 AWS、Microsoft 及 Google 的環境提供最佳化、中央化視野及更快更有效的偵測與回應威脅。趨勢科技共有 7000 多名員工，遍布全球 70 個國家及地區，協助企業機構保護其連網世界。www.trendmicro.com.hk