趨勢科技獲選為 Gartner 電郵防護平台神奇象限領導者

Trend Vision One™ – Email and Collaboration Security 是趨勢科技受攻擊面風險管理平台關鍵一環

善用人工智能、沙盒模擬分析及異常偵測來發掘零時差威脅、商務電郵詐騙攻擊及進階網絡釣魚。

透過 ASRM 及 XDR for Email 為資訊保安營運(SecOps)及資訊系統管理員提供整合式功能。

提供 200 多種預先內建的可客製化合規範本來配合第三方雲端方案,如Microsoft® OneDrive® for Business。

全程採用人工智能功能來協助客戶防範威脅、降低風險、發掘漏洞、監控用戶行為、通知分析師/系統管理員,並自動化回應動作。

香港 - 2024年12月23日 -全球網絡保安方案領導廠商 趨勢科技 (東京證券交易所股票代碼: 4704 ) 宣佈,該公司在 2024 年 Gartner® 電郵防護平台神奇象限(Magic Quadrant™ for Email Security Platforms)中獲選為領導者。「儘管科技不斷進步,電郵依然是商業溝通的最主要模式,因而也成為主要的威脅入侵管道。透過將可視性與管控匯集至一套全方位的整合式資訊保安架構中,可以幫助我們的客戶加快合規與防範風險。」趨勢科技的旗艦級電郵防護平台產品 Trend Vision One™ – Email and Collaboration Security 已無縫整合至全方位的 ASRM 與 XDR 平台內,從單一來源提供關聯的情報與更優異的跨層次防護。Gartner 表示:「領導廠商對電郵防護平台的未來皆擁有強大的願景,並具備優異的執行力來實現這些願景,儘管各家領導廠商的產品成效或功能不盡相同,但其提供的服務皆獲得廣大的電郵市場所採用,並對客戶效益抱有強烈使命感。這些領導廠商皆能及早發現新的攻擊趨勢,並且迅速反應,透過創新或併購來消除持續演變的威脅情勢所帶來的缺口。他們擁有卓越的技術實力,還有可支援其漸進式產品策略的基礎架構,並重視客戶的成效。」趨勢科技從產品開發循環初期便一直重視客戶的持續回饋,目的就是為了不斷帶動創新、激發新的產品創意,並開發出符合用戶期待的方案。趨勢科技電郵防護平台具備以下核心功能:趨勢科技的銷售策略是以深厚的產業專業能力與豐富的情報為基礎,因此能預測並迅速回應市場的變遷。Gartner 對其研究報告當中提及的任何廠商、產品或服務皆不為其背書,亦不建議科技使用者僅挑選那些擁有最高評價或其他評價的廠商。Gartner 研究報告內容為 Gartner 研究及諮詢機構之意見,不構成事實之陳述。Gartner 對該研究不提供任何明示或暗示之擔保,包括任何適銷性或特定用途之適用性擔保。GARTNER 是 Gartner, Inc. 和/或其相關機構在美國及全球的註冊商標或服務標章,Magic Quadrant 是 Gartner, Inc. 和/或其相關機構的註冊商標,兩者皆在此獲得授權使用。該公司保留所有權利。