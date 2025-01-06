PTT 石油暨零售業務引領國際市場 核心聚焦於永續發展

泰國曼谷 – Media OutReach Newswire – 2025 年 1 月 6日 – PTT 石油暨零售業務公共有限公司 (下稱 OR) 致力推動國際成長與永續創新，憑藉多元化的業務組合在瞬息萬變的全球市場中掌握機遇。面對地緣政治的不確定性和油價波動，該公司近期財務數據表現亮眼，並公佈一系列前瞻性策略，以邁向永續和包容性的未來藍圖。
2024 年前九個月，OR 凈利達 46.5 億泰銖，銷售收入 5,380.5 億泰銖，其中，生活風格與全球商業兩大集團的表現尤為突出，分別成長 8.1% 和 11.6%。這些成果反映出 OR 的堅強韌性與適應能力，並將自己定位為具有前瞻性思維的行業領導者。
拓展視野：國際發展策略
OR 的業務版圖已延伸至全球 11 個國家，涵蓋柬埔寨、寮國、菲律賓、越南、新加坡、緬甸、馬來西亞、日本、阿曼、沙烏地阿拉伯與巴林王國，充分展現其成為全球石油與零售業務龍頭的決心。該公司在東南亞擁有 411 個 PTT 加油站和 382 個 Café Amazon 門店，正穩步構建其強大的區域影響版圖。
為滿足日益增長的清潔能源需求，OR 正在快速擴展電動車充電網路 EV Station PluZ，以推動區域朝向永續交通的轉型。同時，PTT 潤滑油在亞洲、非洲和歐洲等超過 40 個國家/地區建立了穩健的業務基礎，並優先鎖定印尼和台灣作為發展重點。
柬埔寨已成為 OR 的重要市場，目前擁有 183 個 PTT 加油站和 248 個 Café Amazon 門店，而在菲律賓與寮國，則分別設有 170 個和 58 個 PTT 加油站。以穩定品質及卓越口感著稱的 Café Amazon 持續於國際市場創造佳績，進一步鞏固該公司在高潛力市場的影響力。
為加速布局，OR 宣布未來五年 (2024–2028 年) 將投入 80 億泰銖，重點發展清潔能源、基礎設施建設以及國際拓展。這一前瞻性投資不僅彰顯了 OR 永續經營的全球化視野，更為其邁向全球舞台奠定基礎。
PTT 石油暨零售業務公共有限公司執行長 M.L. Peekthong Thongyai 表示：「我們以創造社區共享價值為己任，並致力為全球客戶帶來卓越的服務體驗。」
策略藍圖：2025 年的韌性與轉型
展望未來，OR 制定了以高效、創新和風險管理為主軸的核心戰略：
- 優化成本：實施嚴密的成本控制及資產策略，降低營運支出，提升競爭力。
- 風險管理：導入塔式管理的儀表版系統，有效因應商品的價格波動，增強營運穩定性。
- 數位轉型：啟動數位化藍圖，深化與客戶的互動及連結，提升客戶參與度。
- 優化投資組合：簡化投資，優先考慮高回報企業，並汰除表現不佳和缺乏協同效益的專案。
以永續發展作為核心動力
OR 將永續發展作為營運的核心基石，其策略與 OR 2030 的願景緊密契合：
- 將溫室氣體排放量和廢棄物減少三分之一。
- 改善 17,000 個社區的生活品質 (目前已覆蓋 16,000 個社區)。
- 將 100 萬家中小企業融入其價值鏈 (目前已累積 743,102 家)。
- 重新造林並維護 1 萬公頃土地。
在獲利與使命間達成平衡
在全球不確定的局勢下，OR 證明了韌性、創新和永續發展可以並存。透過數位化轉型、推進永續發展並拓展國際市場，OR 正重新定義石油與零售業的全球經濟角色。
PTT 石油暨零售業務公共有限公司執行長 M.L. Peekthong Thongyai 表示：「OR 在平衡獲利與使命方面的能力，為業界樹立全新標準，我們不僅為利益相關者創造價值，同時為社區與環境留下深遠的正面影響。」
隨著企業邁向下一階段，OR 堅持永續成長的初衷，並全力為全球社會創造意義深遠的成果。該公司以領先全球作為目標，致力打造一個將商業成功與社會進步緊密結合的未來。
關於 OR
PTT 石油暨零售業務公共有限公司 (OR) 作為泰國能源與零售的龍頭企業，目前業務遍及 11 個國家，包括柬埔寨、寮國、菲律賓、越南、新加坡、緬甸、馬來西亞、日本、阿曼、沙烏地阿拉伯與巴林王國。OR 以四大核心業務為發展基石：機動業務：涵蓋 PTT 加油站、PTT 潤滑油、FIT Auto、PTT LPG、EV Station PluZ，並為工業、海運及航空燃料提供能源解決方案；生活風格業務，以 Café Amazon 為核心，結合便利商店與空間管理服務；全球業務：推動國際成長，在全球經營超過 411 家 PTT 加油站與 382 家 Café Amazon 咖啡廳；創新業務：專注技術與創新以實現永續解決方案。
如需更多資訊，請造訪：www.pttor.com。