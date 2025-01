PTT 石油暨零售業務引領國際市場 核心聚焦於永續發展

泰國曼谷 – Media OutReach Newswire – 2025 年 1 月 6日 – PTT 石油暨零售業務公共有限公司 (下稱 OR) 致力推動國際成長與永續創新,憑藉多元化的業務組合在瞬息萬變的全球市場中掌握機遇。面對地緣政治的不確定性和油價波動,該公司近期財務數據表現亮眼,並公佈一系列前瞻性策略,以邁向永續和包容性的未來藍圖。







2024 年前九個月,OR 凈利達 46.5 億泰銖,銷售收入 5,380.5 億泰銖,其中,生活風格與全球商業兩大集團的表現尤為突出,分別成長 8.1% 和 11.6%。這些成果反映出 OR 的堅強韌性與適應能力,並將自己定位為具有前瞻性思維的行業領導者。



拓展視野:國際發展策略



OR 的業務版圖已延伸至全球 11 個國家,涵蓋柬埔寨、寮國、菲律賓、越南、新加坡、緬甸、馬來西亞、日本、阿曼、沙烏地阿拉伯與巴林王國,充分展現其成為全球石油與零售業務龍頭的決心。該公司在東南亞擁有 411 個 PTT 加油站和 382 個 Café Amazon 門店,正穩步構建其強大的區域影響版圖。



為滿足日益增長的清潔能源需求,OR 正在快速擴展電動車充電網路 EV Station PluZ,以推動區域朝向永續交通的轉型。同時,PTT 潤滑油在亞洲、非洲和歐洲等超過 40 個國家/地區建立了穩健的業務基礎,並優先鎖定印尼和台灣作為發展重點。



柬埔寨已成為 OR 的重要市場,目前擁有 183 個 PTT 加油站和 248 個 Café Amazon 門店,而在菲律賓與寮國,則分別設有 170 個和 58 個 PTT 加油站。以穩定品質及卓越口感著稱的 Café Amazon 持續於國際市場創造佳績,進一步鞏固該公司在高潛力市場的影響力。



為加速布局,OR 宣布未來五年 (2024–2028 年) 將投入 80 億泰銖,重點發展清潔能源、基礎設施建設以及國際拓展。這一前瞻性投資不僅彰顯了 OR 永續經營的全球化視野,更為其邁向全球舞台奠定基礎。



PTT 石油暨零售業務公共有限公司執行長 M.L. Peekthong Thongyai 表示:「我們以創造社區共享價值為己任,並致力為全球客戶帶來卓越的服務體驗。」



策略藍圖:2025 年的韌性與轉型



展望未來,OR 制定了以高效、創新和風險管理為主軸的核心戰略: