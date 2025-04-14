Samsung Solve for Tomorrow 2024-25公布19個獎項下圓滿閉幕

全港學生以AI為香港各行各業開拓未來前路

經歷8個月創科旅程，參賽隊伍較去年多兩倍的破紀錄成績；

香港大學、伊利沙伯中學舊生會湯國華中學及大埔舊墟公立學校分別贏得各個組別冠軍

拔萃女書院獲最踴躍參與學校獎

三星電子香港董事總經理趙依音冀透過比賽與全港學生共同以AI為各行業提供創意方案。





比賽於2024年9月至2025年4月期間舉行，得到資訊科技教育領袖協會協辦、香港特別行政區政府教育局「商校合作計劃」及香港教育城全力支持。參賽學生隊伍較上屆高出兩倍，吸引近500隊來自180間大專院校及中小學參加，一同為各行各業出謀獻策。





三星電子香港董事總經理趙依音表示：「作為科技領袖，我們致力培育科技人材。香港近年積極發展人工智能產業，推出一系列相關措施並計劃成立香港人工智能研發院，推動AI創新及培育本地人工智能人才。這正與Samsung『Al for All』的願景不謀而合，我們一直透過AI等嶄新技術及創新產品為用戶提供別具意義的效益。今年更將AI元素融入Solve for Tomorrow比賽，冀與學界共同以AI為香港社會不同行業提供創意方案，同時提供一系列工作坊幫助學生裝備自己，開拓屬於他們的未來前路。」





矢志帶領全港學生在AI洪流下裝備自己





她續稱：「除了獎金和Samsung產品獎勵優勝隊伍之外，我們今年特別提供Samsung實習機會，以及亦響應教育局『商校合作計劃』提供工作體驗，進一步實現我們致力培育未來人才的承諾。」









Samsung Solve for Tomorrow 2024-25各獎項塵埃落定，為過去8個月創科旅程劃上圓滿句號，參賽人數破紀錄，隊伍數量較以往高出兩倍。

Samsung Solve for Tomorrow學界科技比賽希望讓學生能夠獲得豐富獎金獎品外，更可以透過學習新技能，提升自己成為瞬息萬變世界的未來領導者。逾百隊參賽隊伍在首階段遞交作品後成功進入次輪比賽，他們參與一系列AI及設計思維工作坊，以及獲得專家導師指導改良其創意作品。最後，評審選出每組別的最後三強，共九支隊伍晉身決賽，進行最後對決。

各組別冠軍正式誕生





大專組冠軍 – 「iWalk智能鞋墊」。由香港大學團隊開發，以涵蓋軟、硬件的方式輔助足部矯形師保護小朋友足部健康，透過智能鞋墊收集步行數據，提供個人化運動建議並製作度身訂造的鞋墊，亦配合應用程式監測足部健康數據，及早發現和介入足部和姿勢問題。





中學組冠軍 –「康樂通」智能手環與手機應用程式，以及AI助手「阿樂」。由伊利沙伯中學舊生會湯國華中學同學製作，可輔助護理人員，提升長者的健康與生活品質。功能涵蓋全天候陪伴AI助理、心理評估，以及提供醫療及急救指南、智能科技及社區活動資訊。







小學組冠軍 –「AI調理師舌加宴」應用程式。由大埔舊墟公立學校研發，利用AI幫助中醫師，以舌診判斷病者身體狀況，並提供食療建議。用家只需拍攝舌頭，即可獲得合適的涼茶、養生湯及食譜。





得獎名單 (方案詳情可參閱附錄)：





大專組



冠軍

香港大學 – iWalk

亞軍

香港專業教育學院（屯門）– Shoresweeper AI

季軍

香港專業教育學院（沙田）– 智專香薰機ScentSafe

優異獎

（3名）

青年學院(九龍灣) – 隨聲出行·生活助手

香港科技大學 –「智」識搭

香港大學 – SCOLIOTRACK

中學組



冠軍

伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 – 康樂通

亞軍

聖士提反女子中學 – 智錫自己

季軍

Youth College (International) – The Road-Twins

優異獎

（3名）

英華中學 - Cozy Dreams

萬鈞伯裘書院 –EcoSense Bin

德蘭中學 – 椎善背後靈BACKUP I

小學組



冠軍

大埔舊墟公立學校 – AI調理師舌加宴

亞軍

英華小學 – 水北斗 – AI Aqua Guardian

季軍

油蔴地天主教小學(海泓道) – AI Foodie Pal

優異獎

（3名）

香港嘉諾撒學校 – 樂齡維K小幫手

基督教香港信義會葵盛信義學校 – 智．安全

循道學校 – 智叻安全帽

最踴躍參與學校獎

拔萃女書院







香港 - 2025年4月14日 - 全球領先科技公司三星電子旗下的Solve for Tomorrow學界科技比賽，致力凝聚全球年青人的創意及對科技的熱情，解決當地社會問題或挑戰，比賽目前已在全球65個國家及地區展開。三星電子香港特別將AI融入今屆比賽，以為主題，號召全港學生以AI及其他創新科技，為香港各行各業帶來新突破。