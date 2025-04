Samsung Solve for Tomorrow 2024-25公布19個獎項下圓滿閉幕

香港 - 2025年4月14日 - 全球領先科技公司三星電子旗下的Solve for Tomorrow學界科技比賽,致力凝聚全球年青人的創意及對科技的熱情,解決當地社會問題或挑戰,比賽目前已在全球65個國家及地區展開。三星電子香港特別將AI融入今屆比賽,以為主題,號召全港學生以AI及其他創新科技,為香港各行各業帶來新突破。

Samsung Solve for Tomorrow學界科技比賽希望讓學生能夠獲得豐富獎金獎品外,更可以透過學習新技能,提升自己成為瞬息萬變世界的未來領導者。逾百隊參賽隊伍在首階段遞交作品後成功進入次輪比賽,他們參與一系列AI及設計思維工作坊,以及獲得專家導師指導改良其創意作品。最後,評審選出每組別的最後三強,共九支隊伍晉身決賽,進行最後對決。

Samsung Solve for Tomorrow 2024-25各獎項塵埃落定,為過去8個月創科旅程劃上圓滿句號,參賽人數破紀錄,隊伍數量較以往高出兩倍。

三星電子香港董事總經理趙依音表示:「作為科技領袖,我們致力培育科技人材。香港近年積極發展人工智能產業,推出一系列相關措施並計劃成立香港人工智能研發院,推動AI創新及培育本地人工智能人才。這正與Samsung『Al for All』的願景不謀而合,我們一直透過AI等嶄新技術及創新產品為用戶提供別具意義的效益。今年更將AI元素融入Solve for Tomorrow比賽,冀與學界共同以AI為香港社會不同行業提供創意方案,同時提供一系列工作坊幫助學生裝備自己,開拓屬於他們的未來前路。」

Samsung Solve for Tomorrow簡介

全球領先科技公司三星電子有限公司一直致力透過科技創新,為人類帶來劃時代智能生活,為全世界創造更美好的未來。除此之外,Samsung亦透過旗下企業公民計劃中的Solve for Tomorrow比賽凝聚全球年青人的創意及對新科技的熱情,解決當地的社會問題。在2013年,Samsung首次把這個極具意義活動帶到香港,不但激發了數以萬計香港學生的創意,亦為不同的香港社會問題提供各式創新解決辦法。Samsung更希望透過Solve for Tomorrow比賽開創STEM的教育思維,鼓勵香港學生在提升涵蓋科學、科技、工程,以及數學各個STEM領域知識的同時,培養出一顆關懷社區的熱心,將STEM知識應用在貢獻社會上。透過這項計劃,我們希望為世界培育出兼具科技知識,同時心繫社會的明日領袖。如欲了解更多有關Samsung Solve for Tomorrow的資料,可瀏覽: https://www.samsung.com/hk/offer/solvefortomorrow2024/