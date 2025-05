迪士尼迷又有新收藏目標!一田推出「Disney Cherry Blossom」限量精品換購活動,以春日櫻花為主題,將史迪仔、Winnie the Pooh 及 Chip and Dale換上粉嫩新裝,推出多款生活實用精品。YATA會員即日起至7月20日,可透過YATA APP以The Point積分換領,部分商品更可搭配現金購買。

此次系列主打三款商品,包括家庭遊戲套裝,套裝以粉嫩櫻花色系為基調,印上史迪仔、Winnie the Pooh 或 Chip and Dale的可愛圖案,適合春日親友聚會或野餐,家庭遊戲套裝由2025年5月26日起開始換領;牛仔布袋則輕便易攜,面印有迪士尼角色的春日造型,無論是日常通勤或野餐都十分適合;近期大熱的不鏽鋼杯並配上史迪仔、Winnie the Pooh 及 Chip and Dale三款人氣角色造型的3D杯蓋和不鏽鋼管,適合上班或健身。