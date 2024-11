置地廣塲呈獻 「Wrap It Up! A Christmas Atelier at LANDMARK curated by Sarah Andelman」

Sarah Andelman 亞洲首個大型策展項目・攜手十位國際知名藝術家共詮贈禮藝術

聖誕藝坊體驗

限量收藏品慈善義賣

攜手支持本地慈善機構

解鎖獨家禮遇

*

Gifting Season Rewards

活動詳情

通行證類型

通行區域

價格

台上體驗通行證

11個台上體驗

(不包括Ribbonesia工作坊)

每人港幣100元

台上體驗通行證 及 The Ribbonesia Workshop通行證

12個台上體驗

(包括Ribbonesia工作坊)

每人港幣180元



獨家收藏品慈善義賣

於置地廣塲參與日本藝術家Ribbonesia的絲帶飾品工作坊、珍藏由FriendsWithYou、龍家昇、Mr.A及Nina Chanel Abney設計的獨家絲帶系列,以及多款限量版收藏品,同時透過「置地公司家基金」支持慈善夥伴香港 - 2024年11月20日 -今個佳節,置地廣塲與國際知名文化策展人Sarah Andelman攜手,為香港呈獻一場別開生面的聖誕盛典,在其獨到的國際視野及靈感啟迪下,置地廣塲將化身為一個絲帶飄逸、絢麗多彩的夢幻國度,為禮品包裝美學賦予不一樣的意義。由11月21日起,市民可透過置地廣塲的多項精彩體驗,親身感受贈禮藝術的真正魅力,並將每份禮物昇華成獨一無二的藝術珍品。作為傳奇巴黎概念店Colette以及Just An Idea的靈魂人物,Sarah Andelman以其敏銳的時尚觸覺及超凡品味見稱,多年來持續引領全球零售風潮。此次,她與置地廣塲攜手十位享譽國際的藝術家,包括他們將以獨特視覺詮譯贈禮藝術的精髓,打造出多個匠心獨運的互動體驗區,並帶來令人眼 前一亮的獨家絲帶珍藏系列,以及多款限量版收藏品;同時,是次活動中所有視覺元素均在Sarah Andelman指導下,由巴黎設計工作室Faye and Gina精心製作而成,為顧客帶來一場令人嘆為觀止的藝術盛宴。「置地廣塲位處香港核心地帶,是個獨具魅力的國際時尚地標,因此,與置地廣塲合作呈獻我在亞洲的首個大型策展項目實在合適不過。我期望將這個充滿活力的空間化為創意與藝術的舞台,喚起大眾對贈禮藝術的珍視,同時為本地市民及遊客締造一段難忘的節日體驗。」Sarah聯同十位藝術家,巧妙融合實體及數碼元素,於置地廣塲中庭傾力打造出十二個台上互動體驗以及六個台下體驗。顧客將在這個華麗精緻的雙層絲帶樂園引領下,踏上一段探索臻禮藝術的奇幻旅程。在置地廣塲中庭的舞台上設有多個引人入勝的,我們更準備了一系列尊屬體驗,等候參加者親臨探索。他們不僅可於台上體驗區,更可將現場的珍貴瞬間製作成別具一格的,與摯愛分享喜悅。成功預約的貴賓,更可在日本絲帶工藝大師 Ribbonesia 手工精製的絲帶飾品上增添個人風格,打造獨一無二的節日臻品。風靡全球的,將會以的巨型聖誕造型驚喜亮相置地廣塲,勢必成為全城矚目的「打卡熱點」!我們於舞台上下精心打造了多個美輪美奐的藝術裝置及互動場景,無論是坐在台下的巨型粉紅氣墊粉餅、台上的,抑或置身於充滿Robbinesia大型藝術傑作的每個角落都保證可以拍出極具「儀式感」的節日照片,留下值得品味的珍貴回憶。「我們非常榮幸能夠與Sarah這位國際時裝界傳奇人物攜手,將她的藝術品味帶到置地廣塲以及香港;這次的合作,顯示出香港作為世界級目的地的吸引力。我們希望藉此佳節,邀請顧客一同細味臻禮藝術的真諦,啟發顧客探索設計、生產、選購禮物過程中的獨特美學,同時於我們的聖誕藝坊中為節日禮物添上完美點綴,向所愛之人奉上與眾不同的心意。」歡迎瀏覽 置地廣塲網站 ,了解更多聖誕活動詳情並預約體驗,與摯愛共度溫馨的佳節時光。聖誕是充滿愛與分享的季節,置地廣塲與國際知名藝術家攜手呈獻一系列限量收藏品進行慈善義賣,為冬日注入溫暖。當中的矚目單品包括由各個合作藝術家匠心設計的香港藝術家 Forlee Bean 設計的多款,以及。另外,敬請期待我們即將推出的!響應主題,置地廣塲會設有兩個禮物包裝櫃檯,供顧客選用慈善禮物包裝服務。是次活動得到Sarah Andelman本人的支持,她將從其出版公司Just an Idea Books當中精選數款物品進行作善義賣。每款物品都展現出她的獨特品味及風格,值得入手珍藏。與此同時,置地廣場與香港置地文華東方酒店合作推出期間限定的節日餅店,米芝蓮餐廳Amber的大廚Richard Ekkebus更會與日本人氣時尚品牌 Sacai 跨界合作,聯名推出每日限定的特色蛋糕「,為顧客帶來一場味蕾盛宴。本年度聖誕裝置之門票銷售、相關慈善義賣、節日餅店、禮物包裝服務,以及聖誕慈善攤位的收益,將在扣除營運成本後,通過「置地公司家基金」用於幫助置地廣場指定本地慈善機構,為推動香港社會青少年及弱勢兒童的發展出一分力。受惠機構包括致力照顧市民成長過程中各個不同階段的需要,提供多元化廣泛服務的;透過全港逾 100 個服務單位,為弱勢社群提供支援的為青年及有兒童的家庭重建向上流動能力的創新房屋機構;以及讓身患重病兒童夢想成真的。置地廣塲亦顧客可於2024年11月21日至2025年1月1日,於置地廣塲中庭二樓禮賓部捐贈玩具,為有需要兒童送上祝福。延續關愛社群的傳統,今年聖誕在商業夥伴及租戶的鼎力支持下更添意義。「置地公司家基金」再度呈獻「置願聖誕樹」慈善籌款項目,誠邀合作夥伴和租戶贊助及悉心裝飾置地廣塲的聖誕樹,今年更將這份愛心延伸至置地廣塲的天橋網絡,讓節日氣氛遍佈每個角落。除了於置地廣塲中庭的互動體驗外,在2024年11月21日至12月26日期間,顧客於置地廣塲超過 70 家頂級餐廳及商店消費,即可解鎖獨家節日禮遇,為聖誕佳節倍添暖意!在活動期間,置地廣塲顧客將尊享高達*、節日購物和美食獎賞,以及精緻的禮品包裝服務。此外,我們更特別為顧客挑選了來自文華東方酒店、Charbonnel et Walker, See's Candies, Townhouse, Bed & Bath, and Bookazine 的節日禮品,為顧客帶來無限驚喜。* 活動受條款及細則約束,詳情請參閱獎賞網頁。活動時段:2024年11月21日至2024年12月26日早鳥獎賞時段:2024年11月21日至2024年12月11日日期:2024年11月21日至2025年1月1日開放時間:上午10時30分 至 下午7時30分地點:置地廣塲中庭地下