置地廣塲呈獻 「Wrap It Up! A Christmas Atelier at LANDMARK curated by Sarah Andelman」

關於置地廣塲

置地廣塲是頂級購物和品味生活的代名詞。其悠久歷史始自 1904 年，時至今日，這裡已成為置地公司中環物業的高級時尚購物點，當中包括四座地標建築：置地廣塲中庭、置地歷山、置地遮打和置地太子。這些建築由行人天橋相連，雲集約 208 家精選名店和和餐廳，薈萃高級時裝和配飾、鐘錶珠寶、家居用品、貼心專業的美容護理服務，以及中外美饌，為品味非凡的顧客呈獻愜意稱心的購物體驗。



關於置地公司

置地公司為大型上市的物業投資、管理及發展集團。集團專注於開發、持有或管理位於亞洲主要城市的尊尚綜合物業，包括甲級寫字樓、高端零售、住宅及酒店項目。集團持有超過850,000平方米的綜合物業總樓面面積，當中包括位於香港、新加坡與上海的旗艦級項目。集團的物業獲得行業領先的綠色建築認證，吸引國際知名企業及奢華品牌進駐。集團在香港中環持有約450,000平方米的優質物業。此外，集團主要透過合營公司在新加坡擁有165,000平方米的高級寫字樓物業，並在中國內地擁有五個零售中心，包括一座位於北京王府井的高檔零售中心。集團在上海徐匯濱江持有一個超過1,100,000平方米的綜合商業項目之43%的權益，預計將於2028年落成。置地控股有限公司於百慕達註冊成立，在倫敦證券交易所的標準板塊擁有第一上市地位，同時亦在百慕達及新加坡作第二上市。集團的資產及投資由香港置地集團公司於香港管理。置地公司乃怡和集團成員之一。

