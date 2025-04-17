賽馬會「智．幼．趣」計劃　第四屆「親子探索式學習嘉年華-光影派對」　

由香港賽馬會慈善信託基金捐助，耀中幼教學院聯同香港基督教服務處合辦的賽馬會「智．幼．趣」計劃，自2023年第二階段展開以來，一直秉持「兒童為本」理念，為幼教同業及家長提供創新教學資源、培訓及支援，引導幼兒從校內以至日常生活中實踐「探索式學習」，培養創意、溝通及合作等21世紀關鍵技能。計劃年度盛事「親子探索式學習嘉年華」於3月29至30日在觀塘海濱道86號發現號03場地再度舉行，今年以「光影派對」為題，設置11個充滿樂趣與教育意義的攤位遊戲，包括首屆「幼稚園角落設置比賽」的獲獎學校參展。讓幼兒能夠透過遊戲，主動探索、觀察及學習，並勇於提出問題並嘗試解難，藉此培養探索精神。一連兩日的免費活動，共吸引逾2,000名幼兒與家長參與。

耀中幼教學院陳裕榮博士表示：「今年嘉年華以光影為主題，別具創意之處在於把抽象概念轉化為幼兒能親身體驗的形式。不同於傳統活動，我們的設計讓孩子能自主探索，發現問題並尋找答案，培養他們對世界的好奇心。光影主題既能引起多感官興趣，又能自然引導孩子探索日常生活現象，正是探索式學習的精髓所在。」

今年嘉年華以光影為主題，能引起多感官興趣，又能自然引導孩子探索日常生活現象，是探索式學習的精髓所在。

為推廣環境就是幼兒的第三位老師，有效學習空間設計能自然引導幼兒探索的理念，賽馬會「智．幼．趣」計劃於今年2月舉辦首屆「幼稚園角落設置比賽」，活動獲學界熱烈支持和參與。經專業評審團從兒童適切性、探索提問、物料運用、環境氛圍、歷程記錄以及美感共六大因素評選，最終6間學校（排名不分先後）脫穎而出：禮賢會順天幼兒園、香港聖公會夏瑞芸幼兒學校、基督教香港崇真會安強幼兒學校、保良局李樹福幼稚園幼兒園、基督教香港崇真會安怡幼兒學校及基督教宣道會安泰幼稚園。

6間勝出學校於「親子探索式學習嘉年華－光影派對」中展出獲獎設置，向公眾展示如何把環境設置與探索式學習成功結合，讓幼兒釋放學習潛能。由賽馬會「智．幼．趣」計劃悉心設計的探索盒子亦是嘉年華亮點之一，參與「三隻小豬的建築挑戰」的親子將獲得探索盒子乙個，內含精美活動指南及材料包等，讓家長輕鬆引導孩子探索。

嘉年華首設「智．幼．趣意見站」 同場頒發首個卓越探索家庭獎

為了強化「家校社」協作網絡，嘉年華特設「智．幼．趣探索盒子意見站」，讓親子在體驗各種「光與影」互動裝置的過程中，分享對探索盒子的創意想法。計劃將廣泛收集兒童聲音，並邀請幼兒、家長及教師共同參與探索教材的設計過程，共同打造兒童友好的探索盒子。