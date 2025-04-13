香港中樂團環保胡琴演奏 刷新可持續發展世界紀錄

香港中樂團於4月11-12日舉行一連兩場「彭修文作品專場 II —— 圖畫展覽會與秦．兵馬俑」，音樂會以樂團研發的環保胡琴系列演奏，並於音樂會入口設置「環保及系列」展區，在音樂會上，香港中樂團刷新「累計最多人體驗環保胡琴系列」的可持續發展世界紀錄，由可持續發展世界紀錄官方認證人鍾善恒宣佈世界紀錄刷新成功，並頒發獎狀予香港中樂團理事會主席賴顯榮。

香港中樂團自2005年開始研發出第一代環保高胡，多年來揚威世界各地，更於2012年獲國家頒發「第四屆文化部創新獎」。環保胡琴系列以可分解的PET聚酯纖維取代傳統蟒蛇皮，確保樂器在不同氣候條件下保持穩定的音色與演奏性能。作為全球唯一全面採用自行研發樂器的樂團，香港中樂團一直使用環保胡琴演奏，不但響應聯合國可持續發展目標，同時無懼地域氣候挑戰，持續將中樂之美帶上國際舞台。