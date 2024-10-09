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市場資訊
2024-10-09 17:35:00

香港國際機場推出限時「飛」賞購物禮遇

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BEAUTY&YOU及 DUTY ZERO消費，即賞熱門亞洲航點來回機票

香港 - 2024年10月9日 - 踏入秋季，香港國際機場為「HKairport Rewards」會員呈獻全新「飛」賞購物禮遇。會員凡於機場或 HKairportShop.com 網上商店，購買香港新羅免税店 BEAUTY&YOU 或 DUTY ZERO by cdf 的產品滿指定金額，即可獲贈來回曼谷、台北、北京或上海的機票。

香港國際機場推出限時「飛」賞購物禮遇
香港國際機場推出限時「飛」賞購物禮遇

全新「HKairport Rewards」「飛」賞購物禮遇隆重登場

由 2024 年 10 月 9 日至 11 月 10 日，於機場或 HKairportShop.com 網上商店購買香港新羅免税店 BEAUTY&YOU 或 DUTY ZERO by cdf 的商品，單一商戶消費滿港幣 $3,500 即可獲贈香港來回曼谷、台北、北京或上海機票 1 套。消費滿港幣 $7,000 即賞 2 套。無需抽獎，購物滿額即賞！

顧客只需於消費當日登記收據至「HKairport Rewards」即可享機票獎賞 (適用於機場店鋪之消費)，而HKairportShop.com機場網上商店訂單之收貨/提貨日期則須為2024年11月24日或以前。每位會員於每間商戶可換領最多2套來回機票 (即於香港新羅免税店BEAUTY&YOU及DUTY ZERO by cdf各換取最多兩套機票)。顧客同時亦可賺取積分，每消費港幣$50即享$1 HKIA Dollar，HKIA Dollar可用於超過100間機場商戶。立即行動，邊買邊賺出遊機會！

*受條款及細則約束

HKairportShop.com 精選優惠，網上購物驚喜不斷

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