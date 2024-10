BEAUTY&YOU及 DUTY ZERO消費,即賞熱門亞洲航點來回機票

香港國際機場推出限時「飛」賞購物禮遇

香港 - 2024年10月9日 - 踏入秋季,香港國際機場為「 HKairport Rewards 」會員呈獻全新「飛」賞購物禮遇。會員凡於機場或 HKairportShop.com 網上商店,購買香港新羅免税店 BEAUTY&YOU 或 DUTY ZERO by cdf 的產品滿指定金額,即可獲贈來回曼谷、台北、北京或上海的機票。由 2024 年 10 月 9 日至 11 月 10 日,於機場或 HKairportShop.com 網上商店購買香港新羅免税店 BEAUTY&YOU 或 DUTY ZERO by cdf 的商品,單一商戶消費滿港幣 $3,500 即可獲贈香港來回曼谷、台北、北京或上海機票 1 套。消費滿港幣 $7,000 即賞 2 套。無需抽獎,購物滿額即賞!顧客只需於消費當日登記收據至「 HKairport Rewards 」即可享機票獎賞 (適用於機場店鋪之消費),而 HKairportShop.com 機場網上商店訂單之收貨/提貨日期則須為2024年11月24日或以前。每位會員於每間商戶可換領最多2套來回機票 (即於香港新羅免税店BEAUTY&YOU及DUTY ZERO by cdf各換取最多兩套機票)。顧客同時亦可賺取積分,每消費港幣$50即享$1 HKIA Dollar,HKIA Dollar可用於超過100間機場商戶。立即行動,邊買邊賺出遊機會!*受條款及細則約束香港國際機場精心精選世界各大品牌商品包括尊尚品牌、機場限定、美容護理、精選美酒、潮流飾物等產品,最適合轉季時候入手! HKairportShop.com 之訂單最快可在 90 分鐘內準備好以供提貨,方便安排時間。若擔心拿著戰利品會阻礙您的購物之旅,只要消費滿港幣$300元,即可享用香港免費送貨服務,或者滿港幣$1,000 元即免費享登機閘口提貨服務。