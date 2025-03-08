「中華文化．情繫香江」四十周年文藝晚會4月10日舉行 集多項中國非遺藝術表演

適逢香港中華文化促進中心成立 40 周年，將於4月10日策劃「中華文化．情繫香江—香港中華文化促進中心四十周年文藝晚會」，透過音樂與舞蹈，展現多種寶貴的非遺藝術，帶領觀眾穿越從西周至抗日戰爭時期近三千年中華文化藝術的發展脈絡。晚會邀請來自不同地區的藝術家與團體，呈獻古琴、琵琶、崑曲、粵曲、馬頭琴、漢唐樂舞、敦煌飛天舞等豐富多元的演出。

晚會司儀及說書人、話劇演員王維將跳出傳統主持人的框框，以嶄新形式帶觀眾穿梭不同時代。他指這次將把舞台打造成「現代 3D 呈現的博物館」，讓觀眾透過演出重新理解三千年來的中華文化與藝術。「話劇與音樂、舞蹈、戲曲同台演出，是較為罕見的形式，希望能產生奇妙的化學作用，讓觀眾以全新角度體驗歷史與藝術的交融。」

香港中華文化促進中心理事余昭科為文藝晚會構思多時，正式籌備了三、四個月：「晚會的設計是將中華文化的信息、從遠古時代至今的華麗篇章，從南到北不同地域的獨特文化，通過文化藝術節目傳承。」