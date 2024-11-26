「澳門銀河」特別鉅獻：世界頂級格鬥賽事「UFC格鬥之夜澳門站」熱血落幕

「澳門銀河」為格鬥迷提供全方位體驗 進一步提高澳門「體育之城」名譽澳門特別行政區 - 2024年11月26日 -「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）與世界頂尖綜合格鬥 (MMA) 組織 UFC ，於11月23日晚在澳門最大的室内綜藝館——銀河綜藝館舉辦 UFC 格鬥之夜澳門站：恩 vs. 費古希度，為全場超過12000名觀眾帶來共13場精彩絕倫的終極格鬥，以澎湃的熱血為整個澳門UFC周末劃下激動人心的句號。
時至11月23日晚上7時正，隨著UFC 格鬥之夜澳門站：恩 vs. 費古希度主賽正式開場，加上中國香港知名監制、導演、演員甄子丹親臨現場觀戰，逐漸將整個UFC 格鬥之夜澳門站氛圍推至最高峰。在精彩萬分的聯合主賽，由前UFC女子草量級冠軍挑戰者、官方排名第二的閆曉楠對陣排名第九的泰巴達-列斯。雙方為了爭奪冠軍挑戰權施展渾身解數，閆曉楠在半主場的強勁氣勢下，於比賽中展現出強大的攻擊力和防守能力，最終在一片歡呼聲中以30：27獲得一致判勝，往冠軍寶座邁向重要一步之餘，亦為她今個賽季增添重要一勝。
至於壓軸的頭條主賽中，前UFC雛量級冠軍、官方排名第三的彼特·恩迎戰前UFC蠅量級冠軍、官方排名第五的戴雲遜·費古希度。這場激烈的對決中，彼特·恩展現了其卓越的技術和堅韌的意志，與戴雲遜·費古希度互有攻守，最終激戰五回合後，由彼特·恩以50：45獲得一致判勝，進一步鞏固了他在雛量級的地位，並為未來的冠軍挑戰鋪平了道路。
而在其餘主賽事中，簽約第一季 UFC 精英之路的張名揚與UFC新秀奧茲·迪亞茲在輕重量級比賽中展開火花四濺的碰撞，最終由張名揚於第一回合2分25秒以技術擊倒獲勝；賽前排名排名第十的卡洛斯·烏爾伯格獲一致裁決，判勝第八的沃爾坎·奧茲德米爾；中國人氣選手宋克南在次中量級比賽中，惜敗於「功夫之王」穆斯里穆·薩利科夫；「小丑」王聰在女子蠅量級比賽中，雖然於首回合佔盡上風，可惜於第二回合稍一失誤之下，在3分49秒時被加布裏埃拉·費爾南德茲以裸絞勝出。
特別活動打造360°全方位格鬥體驗
為迎接UFC這一全球頂級綜合格鬥比賽時隔十年之後重返澳門，也是時隔四年後再度重臨大中華區，「澳門銀河」與UFC聯手籌劃了一系列專為格鬥迷而設的特別活動，打造出一個360°全方位體驗，以滿足他們多年來的熱切等待。
整個UFC周末以設於銀河時尚匯明珠大堂的「UFC粉絲嘉年華」揭開序幕，格鬥迷不僅可以詳細了解UFC的發展歷史，更可以參與拳擊挑戰，贏取豐富紀念品，現場更設有UFC標誌性的立體字型打卡位。更令UFC粉絲樂而忘返的，必數於11月22日假「澳門銀河」東翼廣場舉行的「中國武道綜合體能大賽—澳門公益專場」，由UFC精英訓練中心針對大眾專門設計體能測試，並與澳門特殊奧運會學員互動交流。活動中，UFC名將張偉麗及李景亮在格鬥迷的熱烈歡呼聲中登場，他們分享了參與頂尖格鬥競技的心得，並親身示範綜合格鬥的技巧。
「澳門銀河」亦邀請了四位澳門精英運動員，包括澳門武術代表隊、2018亞運會男子南拳南棍全能金牌得主黃俊華，澳門3x3代表隊球員、第十四屆全運會「道德風尚獎」得主林霆朗、澳門3x3代表隊球員、2017年「澳門杰出運動員」黎家棟，以及澳門排球代表隊隊長楊正濠出席活動及與UFC名將互相交流運動訓練心得。活動及後更開放予一眾格鬥迷參與，讓他們親身體驗及挑戰格鬥選手的訓練方式。最後，著名UFC選手賈斯丁·基馳及迪亞高·盧比斯更驚喜現身，和張偉麗及李景亮一起與現場的格鬥迷近距離見面並簽名，成功令UFC周末的熱鬧氣氛籠罩「澳門銀河」，以至整個澳門。
UFC自2010年進駐亞洲後，澳門便是其在亞洲的前哨陣地。2012年和2014年，澳門已先後舉辦了三次格鬥之夜，這一次澳門站更是UFC四年之後重臨大中華的起點，是今年城中乃至大中華區的一大體育盛事。在推動「旅遊+體育」的大主題下，「澳門銀河」積極配合澳門特區政府的發展方針，引入全球頂級綜合格鬥比賽 UFC 格鬥之夜澳門站：恩 vs. 費古希度，旨在提升澳門作為「體育之城」的聲譽，並藉此機會進一步向各地前來觀賽的遊客展示澳門所擁有的獨特地理位置、豐富旅遊資源和高昂體育熱情，不斷推動澳門體育與旅遊業融合發展，吸引世界各地體育愛好者選擇澳門作為旅遊目的地。
更多信息敬請關注「澳門銀河」微信公眾號和官方網站 www.galaxymacau.com，以及 UFC 官方網站 ufc.com/macau 。
有關「澳門銀河」綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達 430 億港元，佔地 110 萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。「澳門銀河」雲集 8 家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門 JW 萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約 5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地 75,000 平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起 1.5 米人造海浪的空中衝浪池、全長 150 米的白沙灘，以及澳門首個高達 9 米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌——澳門悦榕 SPA 和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過 120 個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風 味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際 頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為 VIP 更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
極具規模的 3D 影城「銀河影院」設有 10 間影院，以 4K 鐳射映畫打造無可比擬的電影體驗； 以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90 秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食 街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約 2,500 個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）亦將為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達 40,000 平方米，並設有 16,000 座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
詳情請瀏覽：www.galaxymacau.com,www.broadwaymacau.com.mo及www.galaxyicc.com。
關於 UFC
UFC 是世界首屈一指的綜合格鬥組織 (MMA)，擁有超過 7 億粉絲和 2.66 億社交媒體關注。每年UFC 都會在世界上一些最負盛名的場館舉辦 40 多場賽事，同時向 170 多個國家的近 9.75 億電視家庭進行轉播。UFC 的運動員名單由來自超過 80 個國家/地區的世界上最優秀的綜合格鬥運動員組成。該組織的數字產品包括 UFC FIGHT PASS，這是世界領先的格鬥運動流媒體服務之一。UFC 是 TKO 集團控股公司（紐約證券交易所代碼：TKO）的重要組成部分，總部位於內華達州拉斯維加斯。
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