PTT潤滑油銳意創新 推動全球市場永續發展

泰國曼谷 - 2024 年 11 月 29 日 - PTT 潤滑油作為泰國領先品牌及 PTT 石油與零售業務公共有限公司 (PTT Oil and Retail Business Public Company Limited,簡稱 OR) 的旗艦業務,正加速推進業務發展,以實現永續發展大計。該公司以創新為核心,致力提升產品及服務水準,力求為客戶帶來極致的消費體驗。與此同時,PTT 潤滑油正積極拓展國際業務以獲得全球市場認可。旗下品牌包括 PTT Station、Café Amazon、EV Station PluZ 以及 PTT 潤滑油的產品分銷,致力成為享譽全球的知名品牌。





OR 已深耕潤滑油市場逾 30 年,PTT 潤滑油以穩健的銷量蟬聯泰國市場之冠,深得消費者的信賴與支持。該公司致力開拓國際版圖,其產品銷售遍布全球超過四十個國家/地區,包括東協、亞洲、非洲及歐洲。透過持續創新及全方位產品配方的精心研發,OR 為汽車、工業以及車輛製造業的 OEM 市場提供了多樣化的潤滑油解決方案,力求滿足全球消費者的廣泛需求。



為進一步支援市場拓展並滿足國內外市場需求,PTT 潤滑油另斥資打造自動化的潤滑油配送中心,年儲存量高達 2.6 億升。PTT 潤滑油將全力推動東南亞市場及其他高潛力增長地區的業務發展,包括台灣、印尼、菲律賓、馬來西亞及布基納法索。特別是印尼,作為汽車行業快速增長的重要市場,PTT 潤滑油已與當地潤滑油龍頭企業 PT Sumber Suwarna Unisindo 聯手合作,為印尼客戶提供卓越的潤滑油產品與完善的售後服務。



PTT 潤滑油在台灣市場與威達興業有限公司( Dynamax Petrochemical Ltd.) 攜手耕耘超過十四年,在機車及高品質汽油產品市場上早已奠定堅實基礎。本此合作更成功打入歐洲豪車市場及重機競速領域,深受高端客戶群的青睞。



為因應汽車技術的迅猛發展及消費者對環保減排的日益重視,PTT 潤滑油推出並採用「EVOTEC 技術」平台的全新機油配方,針對未來需求量身打造。其核心「3E」特性涵蓋以下領域:



* 環保 (Environment):顯著降低廢氣及二氧化碳排放,致力構建潔淨永續的未來環境。



* 耐用 (Endurance):有效清潔污染物並保護引擎,全面提升引擎保護力,無懼長途駕駛或重載挑戰。



* 效率 (Efficiency):顯著提升引擎表現,每次加速皆能快速響應,實現最佳燃油效率。



此外,EVOTEC 技術專門針對各類引擎,無論是汽油或柴油引擎,適用於轎車、皮卡、機車和卡車等多種車型。該技術更榮獲多家權威機構的世界級品質認證。旗下產品線涵蓋:



* Performa 系列:針對搭載燃油直噴 (GDI) 及渦輪增壓直噴 (Turbo-GDI) 系統的汽油車輛,憑藉 SMART Molecules 技術,全面提升引擎性能與效率。



* Dynamic 系列:專為柴油車輛打造,能高效清潔引擎部件並保護引擎應對重載操作。



* Challenger 系列:專為機車設計,其中 Challenger Synthetic 4T 採用 TRIPLE ACTION FORMULA,尤適合高性能的四行程機車。



PTT 潤滑油以技術創新作為先驅使命,全力配合電動車 (EV) 的產業發展,並緊密配合汽車製造商的創新技術。為滿足日益多元化的市場需求,PTT 潤滑油還推出100% 合成齒輪油 EV DRIVE D1,以及針對電動車市場量身打造的冷卻液 EV COOLANT P。此系列產品專為新能源汽車行業的永續發展提供有效支持,為國內及全球市場注入強勁動力。