幼聯xARTAVERSE Colorful World色彩世界親子藝術工作坊 讓小朋友盡情探索Web 3.0藝術宇宙

全亞洲最大型之一的戶外NFT x 本地藝術展覽「ARTAVERSE」，由即日起至12日於中環海濱活動空間盛大舉行。活動舉辦期間，「ARTAVERSE」會與幼聯合作，為兒童舉辦「幼聯 x ARTAVERSE Colorful World色彩世界親子藝術工作坊」，期望啟發新一代的藝術與科技思維，讓他們投入嶄新的時代，為開拓Web 3.0藝術宇宙的未來做好準備。

主辦方邀請文化藝術金融專家的陳漢江教授向參加的親子講解甚麼是元宇宙。

「ARTAVERSE」佔地逾150,000平方呎，將開設三大展區，包括ART BOX、ART HUB及ART STAGE，帶來多元數位藝術展覽、藝術科技交流分享，以及音樂文化表演，並以包羅萬有的多元化精彩活動，帶大家走進虛擬與現實交融的Web 3.0藝術宇宙，享受一系列浸沉式嶄新體驗。

另外，主辦方更請到身兼導演、攝影師、視像工作者和多媒體創作人的鄧鉅榮，分享怎樣創作個人專屬NFT。

藝術元宇宙的嶄新科技，並為未來開拓無限可能性，「ARTAVERSE」夥拍香港幼兒教育及服務聯會舉辦「幼聯 x ARTAVERSE Colorful World色彩世界親子藝術工作坊」。同時，幼聯將推出30組工作坊套票於KKTIX發售，並邀請30組低收入家庭兒童出席工作坊，每售出1組套票即等於資助1組低收入家庭兒童出席工作坊，讓低收入家庭兒童及其他親子親身參與大型藝術展覽活動。工作坊將透過遊戲、元宇宙專家和NFT藝術家分享，以及創作個人專屬NFT，讓小朋友提早掌握NFT及元宇宙等概念，為迎接Web 3.0藝術宇宙普及化的新時代作好準備。完成工作坊的家庭更能獲得出席證書乙張並可參與「ARTAVERSE」早段展覽活動。除此之外，今次活動的收益更將捐贈予幼聯，培育更多兒童多元發展。

讓小朋友提早了解 NFT 與元宇宙等概念

幼聯董事局主席杜家輝先生表示：「作為亞洲最具規模的NFT藝術展覽之一，『ARTAVERSE』不但為大眾帶來獨特嶄新的數碼藝術及藝術科技，同時亦希望讓孩子感受Web 3.0藝術宇宙的無限可能性。故此幼聯很榮幸可以成為『ARTAVERSE』的慈善機構夥伴合作舉辦親子工作坊，旨在透過一系列趣味盎然的環節讓小朋友提早了解NFT與元宇宙等概念。」

耀榮文化首席營銷長及「ARTAVERSE」合伙人之一張永達先生補充：「我們亦希望為低收入家庭兒童提供更多接觸藝術科技的機會，故是次透過與幼聯合作，邀請到30組低收入家庭兒童出席工作坊，期望他們能獲得與眾不同的學習體驗，而活動的收益亦將捐贈予幼聯，協助發掘及培養兒童的多元智能，實在別具意義。」

「 ARTAVERSE 」活動查詢

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