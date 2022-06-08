幼聯xARTAVERSE Colorful World色彩世界親子藝術工作坊 讓小朋友盡情探索Web 3.0藝術宇宙

全亞洲最大型之一的戶外NFT x 本地藝術展覽「ARTAVERSE」，由即日起至12日於中環海濱活動空間盛大舉行。活動舉辦期間，「ARTAVERSE」會與幼聯合作，為兒童舉辦「幼聯 x ARTAVERSE Colorful World色彩世界親子藝術工作坊」，期望啟發新一代的藝術與科技思維，讓他們投入嶄新的時代，為開拓Web 3.0藝術宇宙的未來做好準備。
3大藝術展區+多元化精彩活動
「ARTAVERSE」佔地逾150,000平方呎，將開設三大展區，包括ART BOX、ART HUB及ART STAGE，帶來多元數位藝術展覽、藝術科技交流分享，以及音樂文化表演，並以包羅萬有的多元化精彩活動，帶大家走進虛擬與現實交融的Web 3.0藝術宇宙，享受一系列浸沉式嶄新體驗。
親子假日工作坊互動十足 助孩子探索藝術元宇宙奧秘
藝術元宇宙的嶄新科技，並為未來開拓無限可能性，「ARTAVERSE」夥拍香港幼兒教育及服務聯會舉辦「幼聯 x ARTAVERSE Colorful World色彩世界親子藝術工作坊」。同時，幼聯將推出30組工作坊套票於KKTIX發售，並邀請30組低收入家庭兒童出席工作坊，每售出1組套票即等於資助1組低收入家庭兒童出席工作坊，讓低收入家庭兒童及其他親子親身參與大型藝術展覽活動。工作坊將透過遊戲、元宇宙專家和NFT藝術家分享，以及創作個人專屬NFT，讓小朋友提早掌握NFT及元宇宙等概念，為迎接Web 3.0藝術宇宙普及化的新時代作好準備。完成工作坊的家庭更能獲得出席證書乙張並可參與「ARTAVERSE」早段展覽活動。除此之外，今次活動的收益更將捐贈予幼聯，培育更多兒童多元發展。
讓小朋友提早了解NFT與元宇宙等概念
幼聯董事局主席杜家輝先生表示：「作為亞洲最具規模的NFT藝術展覽之一，『ARTAVERSE』不但為大眾帶來獨特嶄新的數碼藝術及藝術科技，同時亦希望讓孩子感受Web 3.0藝術宇宙的無限可能性。故此幼聯很榮幸可以成為『ARTAVERSE』的慈善機構夥伴合作舉辦親子工作坊，旨在透過一系列趣味盎然的環節讓小朋友提早了解NFT與元宇宙等概念。」
耀榮文化首席營銷長及「ARTAVERSE」合伙人之一張永達先生補充：「我們亦希望為低收入家庭兒童提供更多接觸藝術科技的機會，故是次透過與幼聯合作，邀請到30組低收入家庭兒童出席工作坊，期望他們能獲得與眾不同的學習體驗，而活動的收益亦將捐贈予幼聯，協助發掘及培養兒童的多元智能，實在別具意義。」
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