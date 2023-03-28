張國榮逝世20年｜「繼續寵愛．張國榮紀念展」凌空展示哥哥四套歌衫+復古紀念銀章 (有片)

今年是張國榮逝世20周年，坊間舉行有不少紀念哥哥的活動，其中一個是「繼續寵愛．張國榮紀念展」，客席策展人之一的陳淑芬表示，今次舉辦紀念展，旨在讓更多人認識及懷念張國榮(Leslie) ，「這亦是Leslie經常說『希望人們不要忘記我』。我最希望可以有新的人因而認識張國榮，然後尋找他的足跡及作品，而迷上他，再不要忘記，並繼續寵愛他」。紀念展會於3月29日至10月9日期間舉行，將橫跨哥哥的兩個重要日子，場內更以凌空方式展示哥哥4套歌衫，加上一系列展品，定必吸引不少世界各地的「哥」迷、「後榮迷」及香港市民前來觀賞。 圖：董立華 文：袁雅婷

讓「哥」迷一起聚會 回憶張國榮 哥哥生前摯友兼經理人陳淑芬稱，舉辦是次紀念展的主要目的，是藉著這個機會，讓「哥」迷一起聚會，回憶哥哥的事情，緩解他們對哥哥的思念；其次，她亦希望讓年輕人了解哥哥的人格魅力和待人處事方法，傳遞他的真善美，使年輕人能夠以哥哥為學習榜樣，多關心及珍惜身邊的朋友、工作夥伴，以及不同階層與社會地位的人。 陳淑芬又表示，哥哥在香港流行文化中佔有很重要的地位，就算現今香港流行音樂有所轉變，大家都會繼續傳唱以前的歌曲，有時會在不同渠道中聽到哥哥的作品，何況是這個二十週年的特別日子。她續說，對於年輕人而言，在某些時間會經常聽到哥哥的歌曲，看到哥哥的展覽或節目，使他們特別留意及追蹤他的作品。

陳淑芬x張叔平x夏永康擔任客席策展人 陳淑芬透露，香港文化博物館以往舉行的展覽，基本上要籌備兩至三年，「繼續寵愛．張國榮紀念展」卻只有幾個月時間籌備；加上文化博物館所有展廳均已正在準備其他展覽，場地安排方面亦十分困難。然而她仍非常渴望能順利舉行，只因她預期今年會有很多來自世界各地的「哥」迷來港，在這個20周年的特別日子懷念哥哥，希望讓他們更有意義和滿足地度過，並有更多回憶帶走。 要在短時間內籌備好紀念展，工作固然相當艱鉅，幸而除了陳淑芬之外，還有兩位哥哥的生前摯友——張叔平及夏永康出手相助，一同擔任客席策展人，「找到阿叔及夏永康後，大家都更有信心去完成這件事，因為他們都很熟悉Leslie，很多事情我們一說便知道，當談及某件事，腦海中已經浮現一些畫面。所以能夠在短促的時間裡，籌備好這個紀念展。」今次紀念展整個概念主要由張叔平設計，以「唯愛與思念，可穿越時空」為主題，利用哥哥最喜歡的紅、白色化作時光隧道，帶大家重溫他的作品及珍藏；而展覽中的影像和音樂，則由夏永康操刀製作，陳淑芬深信，大家可以從中得到新鮮感。

展示哥哥的心血和努力 陳淑芬形容，「繼續寵愛．張國榮紀念展」每件展品都代表了哥哥的心血和努力，當大家看到展品時，自然會湧起哥哥的演藝歷程和難忘回憶。雖然部分服飾曾經在其他地方展出過，但今次是首次以凌空的方式展現，「因為這些衣服都很脆弱，大家都擔心展覽時會出現損壞，幸得香港文化博物館的專業團隊協助，令服飾可以完整展示。另外，今次紀念展其中一個特別之處，是首度展出利用1,156個印有哥哥頭像的硬幣製作的畫作。

即睇「繼續寵愛．張國榮紀念展」部分展品

舞台及人格魅力 吸引更多「後榮迷」 在這20年裡，「後榮迷」的數目愈來愈多，而且很多都非常年輕。陳淑芬表示：「有時我都會好奇詢問他們，是怎樣認識張國榮？他們當然是從Leslie的作品而迷上他。但究竟是哪些渠道呢？有很多人告訴我，10年前我們舉辦的紙鶴展及音樂會，由於有很多人提及過，加上其他相關大型活動，吸引他們搜尋『張國榮』是甚麼人？希望更加了解哥哥，繼而甚至迷上了，尋找他的資訊及作品。」陳淑芬期盼，「後榮迷」除了欣賞哥哥的作品之外，更可以藉著今次紀念展，了解哥哥生前如何待人接物，還有他的處世態度，「讓他們知道，為甚麼經過了20年，仍然有這麼多人會掛念和懷念張國榮。」