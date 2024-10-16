徐璐為Coach眼鏡系列代言 與傳奇攝影師Elaine Constantine合作拍片

因拍攝內娛電視劇《甄嬛傳》已被觀眾熟悉的女演員Coach，憑藉標緻外貌與高䠷身材，成為時尚界的寵兒。美國時尚品牌Coach，決定將徐璐立入他們明星家族內，代言新一季眼鏡系列，更推出出廣告大片，生動演繹「釋放無拘自我」秋季主題，探討如何保持真我，勇敢面對不完美的勵志故事。

對於加入Coach明星家族，與品牌共續篇章，徐璐希望鼓勵人們勇敢探索自我，自信展現獨特個性。她：「這次合作非常愉快，很榮幸能夠成為Coach眼鏡品牌代言人。早前我參加了2024秋季系列秀場，那時我就被品牌鼓勵大家勇敢自信，做真實自己的態度所打動。希望今後可以和Coach一起，傳遞展現自我的勇氣，演繹無限可能的人生。」