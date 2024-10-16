徐璐為Coach眼鏡系列代言 與傳奇攝影師Elaine Constantine合作拍片

因拍攝內娛電視劇《甄嬛傳》已被觀眾熟悉的女演員Coach，憑藉標緻外貌與高䠷身材，成為時尚界的寵兒。美國時尚品牌Coach，決定將徐璐立入他們明星家族內，代言新一季眼鏡系列，更推出出廣告大片，生動演繹「釋放無拘自我」秋季主題，探討如何保持真我，勇敢面對不完美的勵志故事。
對於加入Coach明星家族，與品牌共續篇章，徐璐希望鼓勵人們勇敢探索自我，自信展現獨特個性。她：「這次合作非常愉快，很榮幸能夠成為Coach眼鏡品牌代言人。早前我參加了2024秋季系列秀場，那時我就被品牌鼓勵大家勇敢自信，做真實自己的態度所打動。希望今後可以和Coach一起，傳遞展現自我的勇氣，演繹無限可能的人生。」
一直在工作或生活中，找尋突破各種可能的徐璐，在片中展現出多面向的風格，如同Coach堅持表達真實自我的精神。而執導這次眼鏡系列的導演，就是來自英國的著名攝影師Elaine Constantine，她安排徐璐佩戴Coach標誌性款式，全新Beveled C系列，太陽眼鏡以精緻閃耀的設計碰撞前衛廓形，輕盈鏡框搭配標誌性C logo，展現低調華麗的復古風格。光學眼鏡系列優雅靈動，質感金屬配搭潮流黑框，帶來多元美學的奇妙體驗，引領都市現代潮流。