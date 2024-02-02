必搭魏浚笙Jeffrey與鐵仔荃灣綫限定主題列⾞ 港鐵站捕獲Jeffrey造型打卡位贏男神親筆簽名公仔(有絕密花絮)

繼年初港鐵⼿機應⽤程式MTR Mobile播出兩條由Jeffrey魏浚笙拍攝的漫畫風廣告片後，MTR Mobile推出第⼆炮宣傳攻勢！當中包括「Jeffrey x 鐵仔」的荃灣綫限定主題列⾞，指定6個港鐵站的Jeffrey造型互動⼤型海報打卡位及絕密幕後花絮影片。各位咖啡豆(Jeffrey粉絲稱號)可以⼀邊與不同造型嘅Jeffrey打卡，⼀邊儲特別版鐵仔紀念徽章，仲有機會贏取Jeffrey親筆簽名鐵仔公仔！
新春拜年必搭「Jeffreyx鐵仔」荃灣綫限定主題列⾞
配合今次廣告片的宣傳，港鐵推出⼀列「Jeffreyx鐵仔」的荃灣綫限定主題列⾞。⾞廂內有Jeffrey連同好幫⼿鐵仔為⼤家介紹MTR Mobile⾏程指南及MTR分獎賞計劃，並由即⽇起⾄2024年3⽉31⽇於荃灣綫隨機⾏駛。今個新春去拜年，歡迎⼤家登上主題列⾞影相打卡，由 Jeffrey及鐵仔陪住你遊荃灣綫⾏⼤運！
港鐵站內捕獲Jeffrey造型打卡位 有機會贏取男神親筆簽名鐵仔公仔
除主題列⾞外，6個指定港鐵站內更有「Jeffreyx鐵仔」⼤型⾞站海報，等你可以輕鬆同Jeffrey合照，絕對係新年同情⼈節必影打卡點！MTR Mobile登記⽤⼾由即⽇起⾄2⽉29⽇，親⾝到指定地點掃瞄海報上的專屬⼆維碼，即可收集「MTR Mobile特別版鐵仔紀念徽章」，隨即⾃動參加抽獎^，有機會贏取Jeffrey親筆簽名鐵仔公仔1個(名額共10名)。每收集1個徽章就有1次抽獎機會，集⿑全套6個鐵仔徽章，更可獲得額外4次抽獎機會(合共最多10次抽獎機會)。咖啡豆們及⾞迷們立即起⾏啦！6個指定⾞站包括⾦鐘站、鑽⽯⼭站 、九龍塘站、旺⾓站、⼤圍站及灣仔站。
Jeffrey2024年好開始 幕後花絮絕密曝光
廣告片中Jeffrey飾演⼀個傻氣⽽直率的⾓⾊，他笑⾔事前的準備就是做⾃⼰。⽽今次的拍攝更為Jeffrey帶來他⼈⽣的三個全新體驗：包括第⼀次與港鐵合作、第⼀次進入港鐵⾞廠及第⼀次包起整個⾞廂拍攝。Jeffrey分享：「2024 年⼀開始就有咁多個第⼀次，我覺得好開⼼，係⼀個好好嘅開始。」