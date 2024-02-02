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生活
2024-02-02 16:51:48

必搭魏浚笙Jeffrey與鐵仔荃灣綫限定主題列⾞ 港鐵站捕獲Jeffrey造型打卡位贏男神親筆簽名公仔(有絕密花絮)

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必搭魏浚笙Jeffrey與鐵仔荃灣綫限定主題列⾞ 港鐵站捕獲Jeffrey造型打卡位贏男神親筆簽名公仔

必搭魏浚笙Jeffrey與鐵仔荃灣綫限定主題列⾞ 港鐵站捕獲Jeffrey造型打卡位贏男神親筆簽名公仔

繼年初港鐵⼿機應程式MTR Mobile播出兩條由Jeffrey魏浚笙拍攝的漫畫風廣告片後，MTR Mobile推出第炮宣傳攻勢！當中包括「Jeffrey x 鐵仔」的荃灣綫限定主題列，指定6個港鐵站的Jeffrey造型互動型海報打卡位及絕密幕後花絮影片。各位咖啡豆(Jeffrey粉絲稱號)可以邊與不同造型嘅Jeffrey打卡，邊儲特別版鐵仔紀念徽章，仲有機會贏取Jeffrey親筆簽名鐵仔公仔！

新春拜年必搭「Jeffreyx鐵仔」荃灣綫限定主題列

配合今次廣告片的宣傳，港鐵推出列「Jeffreyx鐵仔」的荃灣綫限定主題列內有Jeffrey連同好幫⼿鐵仔為家介紹MTR Mobile程指南及MTR分獎賞計劃，並由即2024331於荃灣綫隨機駛。今個新春去拜年，歡迎家登上主題列影相打卡，由 Jeffrey及鐵仔陪住你遊荃灣綫⾏⼤運！

「Jeffrey x鐵仔」荃灣綫限定主題列車 「Jeffrey x鐵仔」荃灣綫限定主題列車 「Jeffrey x鐵仔」荃灣綫限定主題列車 「Jeffrey x鐵仔」荃灣綫限定主題列車

港鐵站內捕獲Jeffrey造型打卡位 有機會贏取男神親筆簽名鐵仔公仔

除主題列外，6個指定港鐵站內更有「Jeffreyx鐵仔」站海報，等你可以輕鬆同Jeffrey合照，絕對係新年同情節必影打卡點！MTR Mobile登記⽤⼾由即229，親到指定地點掃瞄海報上的專屬維碼，即可收集「MTR Mobile特別版鐵仔紀念徽章」，隨即動參加抽獎^，有機會贏取Jeffrey親筆簽名鐵仔公仔1(名額共10)。每收集1個徽章就有1次抽獎機會，集全套6個鐵仔徽章，更可獲得額外4次抽獎機會(合共最多10次抽獎機會)。咖啡豆們及迷們立即起啦！6個指定站包括鐘站、鑽⽯⼭ 、九龍塘站、旺站、圍站及灣仔站。

Jeffrey x MTR Mobile 第⼆炮宣傳攻勢懶⼈包 Jeffrey x MTR Mobile 第⼆炮宣傳攻勢懶⼈包 「Jeffrey x 鐵仔」大型車站海報 「Jeffrey x 鐵仔」大型車站海報 「Jeffrey x 鐵仔」大型車站海報 於港鐵站內捕獲Jeffrey造型打卡位，有機會贏取男神親筆簽名鐵仔公仔。

Jeffrey2024年好開始 幕後花絮絕密曝

廣告片中Jeffrey飾演個傻氣直率的⾓⾊，他笑事前的準備就是做⾃⼰次的拍攝更為Jeffrey帶來他⼈⽣的三個全新體驗：包括第次與港鐵合作、第進入港鐵廠及第次包起整個廂拍攝。Jeffrey分享：「2024 開始就有咁多個第次，我覺得好開，係個好好嘅開始。

Jeffrey x MTR Mobile拍攝幕後花絮 Jeffrey x MTR Mobile拍攝幕後花絮 Jeffrey x MTR Mobile拍攝幕後花絮 Jeffrey x MTR Mobile拍攝幕後花絮 Jeffrey x MTR Mobile拍攝幕後花絮 Jeffrey x MTR Mobile拍攝幕後花絮 Jeffrey x MTR Mobile拍攝幕後花絮 Jeffrey x MTR Mobile拍攝幕後花絮 Jeffrey x MTR Mobile拍攝幕後花絮
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