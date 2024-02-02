必搭魏浚笙Jeffrey與鐵仔荃灣綫限定主題列⾞ 港鐵站捕獲Jeffrey造型打卡位贏男神親筆簽名公仔(有絕密花絮)

繼年初港鐵⼿機應⽤程式MTR Mobile播出兩條由Jeffrey魏浚笙拍攝的漫畫風廣告片後，MTR Mobile推出第⼆炮宣傳攻勢！當中包括「Jeffrey x 鐵仔」的荃灣綫限定主題列⾞，指定6個港鐵站的Jeffrey造型互動⼤型海報打卡位及絕密幕後花絮影片。各位咖啡豆(Jeffrey粉絲稱號)可以⼀邊與不同造型嘅Jeffrey打卡，⼀邊儲特別版鐵仔紀念徽章，仲有機會贏取Jeffrey親筆簽名鐵仔公仔！

新春拜年必搭「 Jeffreyx 鐵仔」荃灣綫限定主題列 ⾞

配合今次廣告片的宣傳，港鐵推出⼀列「Jeffreyx鐵仔」的荃灣綫限定主題列⾞。⾞廂內有Jeffrey連同好幫⼿鐵仔為⼤家介紹MTR Mobile⾏程指南及MTR分獎賞計劃，並由即⽇起⾄2024年3⽉31⽇於荃灣綫隨機⾏駛。今個新春去拜年，歡迎⼤家登上主題列⾞影相打卡，由 Jeffrey及鐵仔陪住你遊荃灣綫⾏⼤運！