揀水果貼士｜西瓜不用拍？ 一文教你7款揀選水果秘訣 街市、超市均受用！

夏日炎炎，特別適合吃水果幫助開胃消暑，但是買水果其實亦屬一門學問，為防止買到不夠新鮮的水果，以下就教大家7款挑選水果的秘訣，無論在街市或超市都受用！

揀水果貼士｜蘋果 蘋果屬於不少人都喜歡的水果，因應不同的蘋果品種，選擇方法都會有所不同，但是比起看起來光滑純色的蘋果，更建議選擇帶有紋路，而且顏色紅中帶黃的蘋果。而果肚凹陷愈深的蘋果亦會更香甜，可以仔細觀察後才選擇。

揀水果貼士｜香蕉 香蕉近年作為減肥食品特別受歡迎，而選擇香蕉的時候，一般新鮮的香蕉柄部都會帶有淡綠色，而且外皮鮮黃光亮，帶有微微青色更佳。若香蕉柄部已經變黑，或是外皮呈大量黑斑，代表香蕉過熟，果肉有機會已經腐爛，則不建議選擇。如果可以觸碰香蕉的話，可以用手指輕捏果身，若富有彈性，軟硬適中即可選擇。

揀水果貼士｜芒果 夏天屬於芒果的當造季節，但仍有機會買到品質參差的芒果，因此選擇的時候可以先從外皮選起，皮色鮮黃光亮，微微帶青的話代表熟成度適中，再加上輕按有彈性，同時散發出濃郁香甜氣味的話，便可以放心購買。如果外皮帶有淡綠色，則說明仍未熟透，買回家後需要放幾天才可以食用，反之若外皮有大量斑點，則代表已經變質，不建議購買。

揀水果貼士｜荔枝 除了芒果外，夏天同樣是荔枝的盛產季節，建議選擇的時候可以選擇表皮顏色暗紅或紅綠相間，而且枝柄帶有綠色的荔枝，這樣的荔枝一般都比較新鮮。而可以用手觸碰例子的話，用手輕捏，富有彈性或偏硬的荔枝品質都會較佳。如果荔枝的表皮帶有黑色或灰色，或是枝柄發黑、肉身軟而沒有彈性，則代表荔枝已經不再新鮮，果肉甚至有機會腐爛。

揀水果貼士｜西瓜 夏天當然少不了吃西瓜，香甜的西瓜一般表皮紋路清晰且無斷紋，顏色呈亞光綠色，而瓜臍亦是越小越好，瓜藤彎曲的話更代表西瓜越甜。反之紋路凌亂且有斷紋，或是顏色灰暗呈淺綠色，則代表西瓜仍未成熟或不夠香甜。

揀水果貼士｜士多啤梨 雖然夏天並非士多啤梨的當做季節，但仍有不少香甜的士多啤梨發售。而香甜及新鮮的士多啤梨其果身一般都會呈圓錐形狀，顏色鮮紅、有光澤，再加上萼片及果柄呈綠色。如果遇到同樣形狀、尺寸的士多啤梨，可以放上手感受重量，更重的糖度更高且果肉紮實。觀察士多啤梨的時候，可以盡量遠離光線，避免因光線影響而誤會其真實顏色，顏色暗淡的士多啤梨代表放置時間過久，還有機會遇上果肉腐爛的情況。