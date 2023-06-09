攪拌機、榨汁機「二合一」 革命性設計 Philips Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機 一機助你造出更多菜式 成廚房必備良品

新一代家庭對健康尤其關注，通常會揀選新鮮有機的食材和喜歡自製天然無添加的飲品，例如每天為家人炮製一杯含豐富營養的鮮榨果汁，為生活加添營養健康。若家中本身有攪拌機的話，便先要用攪拌機攪碎鮮果，再額外隔渣榨取果汁，不止要使用力氣，連清潔也麻煩。若只添置榨汁機的話功能有限且性價比不高，更何況要增添兩部家電。

獨創 Flip&Juice™ 攪拌鮮榨 mix & match

要炮製鮮榨果汁，市面上會有如攪拌機、榨汁機等選擇，惟普羅大眾容易將它們的功能混為一談。要留意的是，攪拌機只負責攪碎食材，比較常用於製作西式湯水或嬰兒和幼童進食的「糊仔」；如要用攪拌機再製成果汁，仍需額外隔渣，過程麻煩；至於坊間一些果汁機，僅用作榨汁使用，並無攪拌功能，且機身模組零件較多，拆件清洗相對不便；Philips Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機「真正」將攪拌和鮮榨兩種功能二合一，其獨創Flip & Juice™滿足攪拌和榨汁需要，產品整合過濾系統，毋須換件，用家只需倒轉攪拌杯插入底座，即可以直接從攪拌後的果肉中過濾成果汁，方便易用且節省廚房空間，對於不能分辨攪拌機和榨汁機的朋友，這款Philips Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機可免卻各位的煩惱。

此外，產品提供1.8升有效容量，足夠一家四口使用，而攪拌杯採用Tritan™物料製造，BPA-free不含化學物質雙酚A，耐用兼防臭。加上零件易於沖洗，除了適用於洗碗碟機清洗之外，機身更內置「快速清洗模式」，只要使用少量水和洗潔精，輕鬆去除黏附在攪拌杯內的蛋糕麵糊、堅果醬等頑固殘渣，2分鐘便能清洗乾淨，適合工作繁忙及怕麻煩的用家使用。