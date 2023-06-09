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2023-06-09 18:00:00

攪拌機、榨汁機「二合一」 革命性設計 Philips Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機 一機助你造出更多菜式 成廚房必備良品

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攪拌機、榨汁機「二合一」 革命性設計 Philips Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機 一機助你造出更多菜式 成廚房必備良品

攪拌機、榨汁機「二合一」 革命性設計 Philips Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機 一機助你造出更多菜式 成廚房必備良品

新一代家庭對健康尤其關注，通常會揀選新鮮有機食材喜歡自製天然無添加的飲品，例如每天為家人炮製一杯含豐富營養的鮮榨果汁，為生活加添營養健康。若家中本身有攪拌機的話，便先要用攪拌機攪碎鮮果再額外隔渣榨取果汁，不止要使用力氣，清潔也麻煩。若只添置榨汁機的話功能有限性價比不高，更何況要增添兩部家電。

Philips推出全新Philips Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機一部機就可以同時處理攪拌和鮮榨兩種功能，其獨家Flip&Juice™技術，只在攪拌完成後轉機身，即可切換至榨汁功能，出新鮮果汁，毋須購買兩部家電，慳錢又慳位。而且內設8品模式，由「清澈」果汁、「果肉」果汁、沙冰、堅果醬、甜品、湯、醬汁和碎冰也能輕鬆完成，途廣泛，最適合想關心家人健康，但日夜操勞缺乏時間處理的你

Philips Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機，同時處理攪拌和鮮榨兩種功能。

Philips Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機，同時處理攪拌和鮮榨兩種功能。

獨創Flip&Juice™ 攪拌鮮榨mix & match

要炮製鮮榨果汁，市面上會有如攪拌機、榨汁機等選擇，惟普羅大眾容易將它們的功能混為一談。要留意的是，攪拌機只負責攪碎食材，比較常用於製作西式湯水或嬰兒和幼童進食的「糊仔」；如要用攪拌機再製成果汁，仍需額外隔渣，過程麻煩；至於坊間一些果汁機，僅用作榨汁使用，並無攪拌功能，且機身模組零件較多，拆件清洗相對不便；Philips Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機「真正」將攪拌和鮮榨兩種功能二合一，其獨創Flip & Juice™滿足攪拌和榨汁需要，產品整合過濾系統，毋須換件，用家只需倒轉攪拌杯插入底座，即可以直接從攪拌後的果肉中過濾成果汁，方便易用且節省廚房空間，對於不能分辨攪拌機和榨汁機的朋友，這款Philips Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機可免卻各位的煩惱。

此外，產品提供1.8升有效容量，足夠一家四口使用，而攪拌杯採用Tritan™物料製造，BPA-free不含化學物質雙酚A，耐用兼防臭。加上零件易於沖洗，除了適用於洗碗碟機清洗之外，機身更內置「快速清洗模式」，只要使用少量水和洗潔精，輕鬆去除黏附在攪拌杯內的蛋糕麵糊、堅果醬等頑固殘渣，2分鐘便能清洗乾淨，適合工作繁忙及怕麻煩的用家使用。

獨創Flip & Juice™技術，毋須換件，倒轉攪拌杯插入底座，由攪拌切換成榨汁。 從經攪拌後的果肉，直接過濾成果汁飲用。

ProBlend Ultra技術 炮擊各種口感

可製作帶有「果肉」果汁、「清澈果汁、沙冰，甚至堅果醬都炮製得到

傳統攪拌榨汁機只能製作單一層次口感的果汁，未必能迎合家庭成員的喜好，如小朋友喜歡飲完美絲滑的沙冰或「零渣」的清澈果汁，成年人則愛好拌以果肉纖維的口感等。而Philips Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機特設Problend Ultra多段速攪拌及研磨技術，透過內置高達1,500瓦功率摩打(坊間一般僅300600)，高速且均匀地旋轉食材，配合獨特刀片組合，先由鋸齒狀表面將堅硬食材打碎成細粒，再用鋒利刀片進一步切出細膩口感。再者，攪拌杯內櫳採用肋條型設計，於產品轉動過程中，有助將食材導回刀攪拌循環，避免在攪拌的時候黏附在攪拌杯，確保口感均一。

內置1,500瓦功率摩打，高速且均匀地旋轉食材。 獨特刀片組合，先由鋸齒狀表面將堅硬食材打碎，再用鋒利刀片切出細膩口感。 攪拌杯內籠採用肋條型設計，方便攪拌過程中將食材導回循環。

產品提供12段轉速選擇，也預設「清澈」果汁、「果肉」果汁、沙冰、堅果醬、甜品、湯、醬汁和碎冰共8種食品模式，因此除了鮮榨飲品外，亦可以在炮製甜品時製作蛋糕糊，或是為美饌調製醬汁和營養湯水，甚至混入不同蔬菜和果仁而成的口感豐富健康代餐，以至家長為幼童炮製營養豐富的「糊仔」，它都能簡單製成，功能和用途十分廣泛。用家可以根據不同喜好揀選理想口感，透過數碼顯示面板上的功能表，按一下按鈕，單次處理即可調配出不同家庭成員喜好的飲品，且毋須重複製作步驟，乾手淨腳。值得一提，Philips Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機對應自家《NutriU》手機應用程式，提供大量果汁、醬汁甚至甜品食譜，附有詳細烹調步驟及對應的營養資訊，一個手機app搞掂晒！對飲食有要求，兼且喜歡鑽研廚藝、享受自製健康飲料的朋友，app內提供不少美味食譜，定能為各位「屋企廚神」帶來無限靈感！

輕觸式數碼顯示屏面板設計，預設8種調製模式及12段轉速選擇，從清澈果汁到沙冰、果肉果汁，到堅果醬到都炮製得到。 對應《NutriU》手機應用程式，為愛好健康的你增加烹調靈感。 1.8公升容量攪拌杯，輕鬆攪碎瓜果。 喜歡多點果肉，還是絲滑沙冰？Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機可為你炮製出不同口感的果汁。 零件拆卸簡便，易於沖洗；且物料適用於洗碗碟機清洗。

喜歡自製健康果汁，或為家人設想，希望增加營養攝取的你，這款具備革命性二合一方案，結合攪拌和榨汁元素，黑色簡約機身節省廚房空間的Philips Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機，僅售1,898港元，現已上市。凡購買更贈送Philips專用隨行杯，輕便設計方便製作果汁沙冰後外出攜帶。

網址：https://da.philips/3MBeV2l

立即購買：https://da.philips/3Oi98zV

 

附錄：比較現時Philips攪拌機及榨汁機功能一覽

Philips Flip&Juice™二合一攪拌榨汁機，一部機就可以同時處理攪拌食材和鮮榨果汁，比較市面上一般攪拌機及榨汁機的功能對照表，這款Philips Flip&Juice™有齊兩種功能，大家就更識揀啦！

 

比較Philips Flip&Juice及坊間一般攪拌機及榨汁機。

比較Philips Flip&Juice及坊間一般攪拌機及榨汁機。

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