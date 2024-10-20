收納方法丨善用廚房、浴室、睡房窄縫儲物

細小的窄縫適合加裝掛桿，放上置放毛巾、剪刀、小刷等常用物件。若想善用小窄縫存放其他不能掛起的小物件，可以用索繩袋自制儲物格，讓物品擺放更有條理。

伸縮掛鉤不能掛上重物

鋁質毛巾架具有磁力，能直接使用在雪櫃側面。除了擺放毛巾，也能配合掛鉤擺放廚房常用的抹布、廚剪、煮食用具等。

在不能打孔及沒有磁力的表面，只能使用具黏性的掛鉤。以下的可轉向圓環三角圈需要配搭伸縮桿使用，而兩個圓環可以貼在同一平面，亦可以打對角貼在不同表面，在轉角位加裝伸縮和掛鉤桿作收納。

即使窄縫的闊度不足，難以伸手取物，選用伸縮型的掛鉤也一樣能應付！不過也要注意，使用這類伸縮掛鉤時不能掛上重物，否則會比一般掛鉤更容易損耗黏貼的黏力。

針對橫向窄縫，一般情況下也可以直接將雜物放在下方的平面上。不過當空間的下面不能直接擺放物品，不同大小的桌下收納櫃筒便能派上用場。