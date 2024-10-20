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生活
2024-10-20 08:00:00

收納方法丨善用廚房、浴室、睡房窄縫儲物

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收納方法丨善用廚房、浴室、睡房窄縫儲物（am730製圖）

收納方法丨善用廚房、浴室、睡房窄縫儲物（am730製圖）

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香港家居吋金尺土，好好善用狹縫空間，能慳位同時更能為生活帶來便利！只要能把握收納方法，便能讓廚房、浴室、睡房的狹縫空間發揮儲物用途！

小窄縫：善用掛桿

細小的窄縫適合加裝掛桿，放上置放毛巾、剪刀、小刷等常用物件。若想善用小窄縫存放其他不能掛起的小物件，可以用索繩袋自制儲物格，讓物品擺放更有條理。

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細小的窄縫適合加裝掛桿，放上置放毛巾、剪刀、小刷等常用物件。 毛巾架可以幫助收納。

伸縮掛鉤不能掛上重物

鋁質毛巾架具有磁力，能直接使用在雪櫃側面。除了擺放毛巾，也能配合掛鉤擺放廚房常用的抹布、廚剪、煮食用具等。

在不能打孔及沒有磁力的表面，只能使用具黏性的掛鉤。以下的可轉向圓環三角圈需要配搭伸縮桿使用，而兩個圓環可以貼在同一平面，亦可以打對角貼在不同表面，在轉角位加裝伸縮和掛鉤桿作收納。

即使窄縫的闊度不足，難以伸手取物，選用伸縮型的掛鉤也一樣能應付！不過也要注意，使用這類伸縮掛鉤時不能掛上重物，否則會比一般掛鉤更容易損耗黏貼的黏力。

針對橫向窄縫，一般情況下也可以直接將雜物放在下方的平面上。不過當空間的下面不能直接擺放物品，不同大小的桌下收納櫃筒便能派上用場。

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家居縫隙可伸縮掛鉤。 家居縫隙可伸縮掛鉤。 在不能打孔及沒有磁力的表面，可轉向圓環三角圈可能幫到你。 在不能打孔及沒有磁力的表面，可轉向圓環三角圈可能幫到你。

中窄縫：以窄櫃、收納籃增添收納空間

廚房、浴室較常見的中型的窄縫，可以用窄身櫃和收納籃擺放雜物、調味品。在選購窄身櫃時，要若主要目的是收納醬油、調味品，應該選用設有矮身層架的窄身櫃，方便擺放容量細小的香草、醬料，而容量較大的醬油、食油、料理酒等可放在較高身的層架上。

在地面不適合擺放物件，但又不想浪費上方空間的情況下，免鑽牆的壁掛式收納架能增加收納空間。在非開放式的縫隙位置，抽拉式收納架還能方便取物，但也要注意沒蓋的收納架較容易積聚塵埃。

抽屜型的窄身收納櫃適合存放食物或並非頻常使用的物品，而且不需每次取物時將整個櫃身拉出。而層架型的窄身收納櫃因為每層呈開放式的關係而比較窄身，但取物時一般需要將整個層架從窄縫拉出，變相使用時會影響到廚房的活動空間。

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隱藏式桌下收納櫃筒整理盒。 窄身3層收納櫃。 層抽屜儲物箱連活輪。 免鑽洞壁掛式收納架。

大窄縫：塑膠抽屜收納小型衣物

睡房內寬度達15cm-30cm的窄縫，可用來放置抽屜儲物箱，存放電子產品的週邊小物，或是內衣褲、襪子等小型衣物。

原文刊登於 C9．達人

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