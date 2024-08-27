生活冷知識｜點分護膚品過期未？ 4種護膚品常見到期日+ 到期日查詢網頁

不少人在使用護膚品時都會忽略其到期日，而使用過期護膚品，不但會影響皮膚狀態，甚至有機會影響個人健康！以下就教大家分辨未開封和開封護膚品的有效日期及4種護膚品常見到期日，如果還想了解真正的到期日，更可以到訪文中的到期日查詢網頁一探究竟！

查詢化妝品到期日網頁 如果不清楚護膚品的到期日，可以選擇到cosmetic.momoko或Cosmetic Calculator 的網站上查詢，只要輸入瓶身上的Batch Code，便可以了解護膚品的生產日期，從而推算護膚品是否適合繼續使用。 轉季護膚｜秋冬皮膚狀況變差？轉季敏感肌護膚攻略全公開