新加坡旅遊｜新加坡7大最新精彩活動！北極光藝術裝置/美食廣場/海灘音樂節

新加坡旅遊好去處!新加坡旅遊局每月都會為旅客精選當地最新的旅遊熱點,宣揚『Made in Singapore』品牌理念,而5月份新加坡旅遊局就向大家分享了7大最新精彩活動,當中包括在人氣景點Gardens by the Bay展出的戶外聲光藝術裝置、音樂盛事 Waterbomb 新加坡站 2024 、新加坡最⼤的美⻝船舶公園等,娛樂、藝術、美食兼備,滿足不同旅客去新加坡旅遊願望!

北極光藝術裝置-Borealis, Gardens by the Bay Borealis 是⼀項由瑞⼠藝術家 Dan Acher 策劃創作的⼾外聲光藝術裝置,讓觀眾置⾝於北極光的絢爛世界裡。該藝術展融合了光影模擬和雲霧粒⼦,並伴隨著法國作曲家 Guillaume Desbois 的氛圍配樂下,編織出神奇的北極光現象,照亮了濱海灣花園擎天樹叢裡的夜空。隨著現場天氣狀況,光和雲霧的動態,密度等會不斷變化,使每次的體驗獨⼀無⼆,巧妙結合科技,藝術與⾃然。該展已在歐洲、澳⼤利亞、亞洲和美國等全球四⼗多個城市進⾏巡展。



展示時間:逢星期⼀晚上 8 時⾄ 8 點 30 時︱逢星期六及⽇ 晚上 9 時⾄ 9 點 30 時

地點:濱海灣花園,擎天樹叢 (Supertree Grove, Gardens by the Bay, Singapore)

Waterbomb 新加坡站 如果想體驗外國海灘音樂節的激情氣氛,一定要參與 Waterbomb 新加坡站 2024這場⾳樂盛宴!精彩的表演和震撼的氛圍將讓您沈浸在無盡的樂趣中。



演出陣容(更多藝⼈即將陸續公布!)

8 ⽉ 24 ⽇

Kid Milli

KWON EUNBI

Sandara Park

VIVIZ

ALYPH

Lullaboy



8 ⽉ 25 ⽇

BamBam

BIBI

TEAM BEBE

Haven

SORN



⽇期:2024 年 8 ⽉ 24 ⽇- 8 ⽉ 25 ⽇

地址:聖淘沙⻄樂索海灘 Standard Ticket

標準⾨票票價:1-Day Pass SGD 198 / 2-Day Pass SGD 338 (票價不含⼿續費)

FairPrice Finest Clarke Quay-特色雞尾酒吧+美⻝廣場 FairPrice Finest Clarke Quay 不單是⼀家普通的超市!這家本地連鎖超市在克拉碼頭的最新分店裏還設有⼀家雞尾酒吧和美⻝廣場,可容納 50位客人,採⽤了倉庫式設計,將復古的魅⼒與現代⾵情相結合,提供多種美⻝,包括中東、⽇本和新加坡本地土生華⼈⾵味。酒吧提供各種酒精飲品選擇,包括與新加坡唯⼀的本地⾦酒釀造廠 Brass Lion Distillery 和國際烈酒供應商 Pernod Ricard Singapore 合作設計的本地⾵味調製酒。此外,還設有⼀個體驗區,為顧客提供參加烹飪課程等相關活動。

FairPrice Finest Clarke Quay

新加坡最大!美⻝船舶公園 新加坡最新的美⻝船舶公園Cosford Container Park 佔地⾯積有近 35,000 平⽅英尺,提供超過 13 個美⻝攤位,並可同時容納室內外共 340 ⼈用餐,這裡能欣賞到樟宜機場跑道的壯麗景色,是享受新加坡美食的好去處!當中美⻝攤位選擇豐富,包括新加坡第⼀家米芝蓮⼀星印度餐廳《The Song of India》,主廚 Manjunath Mural會以 Hello Butter Chicken概念,為⻝客提供經典的印度美⻝。這裏亦提供娘惹美食,如Let's BBQ Club 的烤⾁串、The Slice House 的煙熏肉,另外亦有Boon Tat Street Seafood 和 The Singapore Blue Lobster供應各種海鮮選擇。⼾外舞台區將有現場⾳樂表演和體育賽事放映,並將設藝術裝置,氣氛超好!



地址:30 Cosford Road, Singapore

開放時間:星期⼀⾄五 11am - 1am | 週末及公眾假期 8:30am – 1am

濱海盛景 Green Heart in Marina One 「濱海盛景Green Heart in Marina One」是城市內的⼀個特色公共空間,佔地四⼗萬平⽅米,設計跨越數層樓,內裡合共種植三百五⼗多種植物和七百棵樹木,花園的⽣態系統吸引了許多新加坡常⾒的⼩動物,如雀鳥和蝴蝶到訪。如果喜歡影相打卡,可以去看看裡面三層樓⾼的瀑布,設計充滿巧思,設計考慮到新加坡的熱帶氣候,能夠幫助⼤樓降溫。建築物還利⽤⾬⽔收集系統為茂盛的植被提供⽔源,產⽣的氧氣⾜夠供應給超過五百人!



地址:Marina One, 5 Straits View, #01-28 The Heart, Marina One Show Gallery, Singapore 018935

舊銀行改建 精品酒店21 Carpenter 在歷史悠久的唐⼈街與繁華熱鬧的克拉碼頭交匯之處,有一間建於1936年的舊銀行「Chye Hua Seng Wee Kee」。這幢建築物經過屢獲殊榮的 WOHA 建築師重新構想和修復,改建成為擁有 48 間客房的精品酒店:21 Carpenter。作為萬豪旗下的設計酒店之一,21 Carpenter 設有兩種房型:傳統客房保留了建築原貌的元素,⽽城市客房則位於 5 ⾄ 8 樓的新建築延伸部分。其他設施包括露天屋頂遊泳池、花園露台以及由米芝蓮星級廚師主理的新穎酒吧餐廳 Kee's。



地址:21 Carpenter St, Singapore 059984