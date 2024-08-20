新品速遞｜KFC首度聯乘《進擊的巨人》 銅鑼灣主題旗艦店+限定周邊 同步推「肯！抵DEAL」優惠

巨人粉絲注意！日本人氣動畫《進擊的巨人 The Final Season》宣佈將於8月22日起全面進擊KFC，以「肯脆口 唞唞再進擊！」為主題，推出6款限量周邊。位於銅鑼灣的KFC旗艦店更會變身成為主題店，設有多個人物角色的打卡佈置；同步推出連續兩周的「肯！抵DEAL」優惠。即睇詳情！

KFC首度聯乘日本人氣動畫《進擊的巨人》，餐點將會改成《進擊的巨人The Final Season》特色食物包裝，盒上印有人物角色，包括調查兵團及經典巨人。數量有限，送完即止。同場加映《進擊的巨人The Final Season》限量明信片，由8月22日至9月4日，一連兩星期，只要在KFC消費滿$100，即可獲得一張《進擊的巨人 The Final Season》限量版明信片，包括兵長、艾倫、米卡莎版本。

另配合是次主題，KFC於9月5日至9月18日期間特別推出兩星期「肯！抵DEAL」優惠，第一週優惠包括早餐時段「芝心火腿脆卷」買一送一，以及「$50六件雞」優惠；而第二週優惠則有「$109三人套餐」、「$25家鄉雞腿包配汽水(中)」及「$25巴辣雞腿包配汽水(中)」。

必搶 KFC 唞唞「雞」動裝置 今次更特別推出6款為社畜打造的「唞唞『雞』動裝置」幫你減壓。由8月22日至9月18日期間，凡於KFC惠顧滿$49或以上即可加購限量周邊商品，包括「『肯!唞唞』社畜系列盲抽企牌」、Lunch Time休息必備「隨地唞唞巨人眼罩」及「調查兵團頸枕『唞』篷」、夏天逼地鐵神器「調查兵團立體『雞』動風扇」、「『肯！涼爽』巨人速乾巾」以及解壓一流的「無限減壓啪啪紙機」六款限量周邊商品，數量有限，售完即止。 即睇全部周邊詳情！

銅鑼灣旗艦店化身《進擊的巨人 The Final Season 》主題店 位於港島的KFC銅鑼灣旗艦店，特別佈置成《進擊的巨人The Final Season》主題店。店內外每個角落都將採用動畫人氣角色的圖案佈置，以一個個超逼真的巨人將驚心動魄的畫面完美呈現在各位巨人迷眼前。2樓亦設有兩個大型打卡位，還原動畫中的經典場面，讓大家與巨人近距離打卡！