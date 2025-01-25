新年快樂！身體健康！一連串拜年活動正式開始，就算到不了長輩家中拜年，都可以用新派拜年方式，視象拜年。準備好馬拉松式拜年活動了沒？小編這裡幫大家準備了拜年禮儀貼士，除了準備好賀年祝福語，想𢭃更多利是就要有拜年禮儀，再附上應對長輩難題百搭回應，讓你開個好年，新年行大運！

1.人唔到 窩心賀年禮物都要到 農曆新年不少朋友都會去旅行，不過正所謂，人唔到禮都要到，作為後輩都可以預先準備一份得體的賀年禮物、賀年糕點送到長輩家。禮物雖少，但勝在有心意，令長輩們感受到被重視、被關心的感覺。 2.善用科技 與長輩們視象拜年 因為疫情，大家都善用科技來將彼此距離拉近。後輩們要教識長輩們用「FaceTime」，就算不能親臨長輩家中拜年，都要好好利用手機，以視象拜年。（最好預先給予長輩們用FacetTime教學，令他們更盡興）

7.吃飯時 請放下手機 機不離手的朋友，難得大家聚在一起吃團年飯，就放下手機一回兒吧，把握機會跟大家交流，這是基本的禮貌吧～（當然與家人大合照，餸菜很別緻想留影又另計） 8.人品好 自然牌品好 拜年時如有機會跟長輩們打麻將，要適時贏細章牌，表示你是懂得打牌的人，令長輩們覺得跟你打牌是有挑戰性的。但你都要適時「鬆章」，令長輩開心贏下。這個是比較進階的拜年禮儀，一個不小心好易出事。假如你不是一個氣定神閒的人，就盡可能不要挑戰跟長輩們打牌了。 農曆新年｜新年必食開心果降膽固醇防大腸癌！

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