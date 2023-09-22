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旅遊飲食
2023-09-22 15:50:00

秋冬湯水食譜｜雪耳蓮子沙參湯、霸王花百合杏仁湯、海底椰雪梨湯等5款潤肺煲湯教學

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秋冬湯水食譜｜雪耳蓮子沙參湯、霸王花百合杏仁湯、海底椰雪梨玉竹湯堄5款潤肺煲湯教學

秋冬湯水食譜｜雪耳蓮子沙參湯、霸王花百合杏仁湯、海底椰雪梨玉竹湯堄5款潤肺煲湯教學

秋冬天氣開始變冷，而且同樣變得乾燥，起床的時候經常會有喉嚨乾燥的問題。而針對秋冬乾燥問題，最適合便是飲用潤肺清心的湯品。以下就有5款潤肺湯品食譜及煲湯教學，讓大家都可以滋潤地過秋冬！

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秋冬湯水食譜｜煲湯教學

所有湯品的製作方法大同小異，只需備好材料即可加水煲湯，適合電飯煲、砂煲、高壓煲等方式製作。準備材料除中藥藥材外，還需準備薑片2片和肉材料200至250克，肉類可選擇搭配豬𦟌、豬骨、排骨、牛肉、雞肉、鴨肉等，再搭配一些蔬菜例如粟米、紅蘿蔔、蓮藕等，令湯品變得更健康，味道和口感亦會更加豐富。

做法：
1.將中藥藥材裡需要浸泡的材料，提前半小時浸軟，紅棗需要去核處理。
2.肉類切塊過水，骨頭類則需要焯水洗淨。
3.所有材料放進煲中加水，大火煲1小時，按廚具的不同而加入適量的水，例如砂鍋煲湯需要多放水。
4.煲1小時後可轉小火慢燉，最後加鹽調味即可。

粟米和紅蘿蔔屬中湯常見的食材。 煲湯的方式大同小異。

秋冬湯水食譜｜雪耳蓮子沙參湯

如果有睡眠質素不佳的情況，雪耳蓮子沙參湯便有安神的作用，可以改善睡眠質素問題。而製作方法除了加入肉類煲湯外，亦可以將材料煲滾後，加入冰糖變成糖水，食材配搭溫和，不論小孩或孕婦都適合食用。

雪耳蓮子沙參湯功效：滋潤去燥、潤肺下火、安神好眠

雪耳蓮子沙參湯材料：雪耳 10g／蓮子 12g／百合13g／沙參15g／枸杞10g／紅棗2顆

雪耳蓮子沙參湯任何人士都適合飲用。 雪耳蓮子沙參湯除了湯品外，亦可製成糖水，同樣有滋養潤肺的功效。

秋冬湯水食譜｜石斛玉竹淮山湯

現代人生活繁忙，經常有熬夜的問題，而針對熬夜問題，特別建議飲用石斛玉竹淮山湯來下火，同時可以滋潤肺部，特別適合工作繁重的成年人飲用。

石斛玉竹淮山湯功效：養陰生津、潤肺清心、熬夜下火

石斛玉竹淮山湯材料：淮山 20g／沙參 15g／石斛8g／麥冬 12g／玉竹 10g／無花果乾 3個

石斛具有潤肺清心的功效。

石斛具有潤肺清心的功效。

秋冬湯水食譜｜霸王花百合杏仁湯

天氣乾燥除了會導致皮膚、喉嚨乾燥外，還會有口乾、大便乾燥等問題，而霸王花百合杏仁湯就有效解決各種乾燥問題，同時可以化痰、止咳、清肺熱，特別適合乾燥的秋冬飲用。

霸王花百合杏仁湯功效：滋潤去燥、止咳化痰

材料：霸王花 15g／百合 13g／南杏 12g／玉竹10g／蜜棗 2個

霸王花百合杏仁湯適合加入紅蘿蔔一起煲湯。

霸王花百合杏仁湯適合加入紅蘿蔔一起煲湯。

秋冬湯水食譜｜海底椰雪梨玉竹湯

海底椰和雪梨的配搭，在清熱潤肺湯品中非常常見。再加上玉竹後，便有效潤肺潤喉、去火降噪，適合在熬夜後飲用。而製作方法與雪耳蓮子沙參湯相同，同樣可以製成糖水或鹹湯飲用。

海底椰雪梨玉竹湯功效：去火降燥、滋潤喉嚨

材料：海底椰 30g／雪梨 25g／玉竹 12g／蜜棗 2個／南杏 13g

與粟米、紅蘿蔔和栗子一起煲的海底椰雪梨玉竹湯。

與粟米、紅蘿蔔和栗子一起煲的海底椰雪梨玉竹湯。

秋冬湯水食譜｜金線蓮石斛麥冬湯

長期熬夜會造成肝火旺盛、心煩氣躁等問題，而金線蓮石斛麥冬湯就有效去除肝火，還可以消炎解毒，改善口氣和解決大便乾燥問題。不過食才並不算太過溫和，因此不適合孕婦和2歲以下小孩飲用。

金線蓮石斛麥冬湯功效：去除肝火、解決大便乾燥、改善口氣

材料：金線蓮 8g／雪梨乾 25g／蓮子 15g／麥冬 12g／百合 15g／蜜棗 1個

金線蓮加上苦瓜一起煲煮會加強清熱效果。

金線蓮加上苦瓜一起煲煮會加強清熱效果。

秋天滋潤湯水｜青紅蘿蔔湯、湯底椰雞湯/雪梨雪耳無花果湯（am730製圖） 秋天滋潤湯水｜青紅蘿蔔湯、湯底椰雞湯/雪梨雪耳無花果湯（am730製圖） 秋天滋潤湯水｜青紅蘿蔔湯、湯底椰雞湯/雪梨雪耳無花果湯（am730製圖） 秋天滋潤湯水｜青紅蘿蔔湯、湯底椰雞湯/雪梨雪耳無花果湯（am730製圖） 秋天滋潤湯水｜青紅蘿蔔湯、湯底椰雞湯/雪梨雪耳無花果湯（am730製圖） 秋天滋潤湯水｜青紅蘿蔔湯、湯底椰雞湯/雪梨雪耳無花果湯（am730製圖） 秋天滋潤湯水｜青紅蘿蔔湯、湯底椰雞湯/雪梨雪耳無花果湯（am730製圖）
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