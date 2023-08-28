紅蘿蔔甘筍分別｜點揀最有營養？含豐富維他命A防眼睛乾澀 附韓式紅蘿蔔燜牛肋骨食譜

不論你是廚房新手或是家庭主婦，相信紅蘿蔔和甘筍這兩款食材都一定經常會用到，煲湯、炒菜、製作沙律都同樣美味。紅蘿蔔和甘筍不僅外型相似，連味道都相近，你又是否知道兩者有什麼分別呢？

紅蘿蔔、甘筍有乜分別？ 不少人以為紅蘿蔔和甘筍是兩種不同的蔬菜，原來他們英文名字同樣叫Carrot，不過因為產地和品種不同，所以味道和賣相有異。紅蘿蔔大多來自台灣和中國，外型較為粗壯，上闊下尖像一個倒三角形，表面粗糙不平。由於紅蘿蔔纖維粗，通常用作煲湯和燉肉，煮熟後口感軟腍，味道清甜，所以活躍在不少人家中的餐桌上。而香港市面上的甘筍就主要來自澳洲和美國，由於採摘後會經過簡單清洗才運送到市場上，所以色澤普遍較為鮮艷，外型幼長，味道同樣香甜，但是質感更爽脆，生吃時會有獨特的草青味，亦有人會榨成甘筍汁飲用。分辨方法很容易，購買的時候可以憑肉眼細心留意，表面粗糙帶有泥土的是紅蘿蔔，體型較為光滑和幼長的就是甘筍。

點揀紅蘿蔔先最有營養？ 挑選紅蘿蔔時，可以留意頂部位置的顏色，盡量挑選草綠色的，比較新鮮。另外可以避免選擇帶有鬚根的蘿蔔。最後當然以外型完整，肥美粗壯為佳。而甘筍方面，則應該選擇外型較為平滑，整體顏色偏橙紅色的甘筍。另外兩者都含有豐富胡蘿蔔素和維他命A，能幫助身體抗氧化，能預防眼睛乾澀，更有豐富的膳食纖維，可促進腸道健康，營養價值高。