肥牛食譜｜壽喜燒、京蔥炒牛肉、肥牛炒烏冬等4款滋味料理送飯一流！

今次簡易食譜教大家用最常見易買的急凍肥牛，再配上各種蔬菜配料，輕易就能炮製出壽喜燒、京蔥炒牛肉、肥牛炒烏冬等4款滋味料理家常菜，留在家中也能大飽口福吧！
肥牛食譜｜日式牛肉壽喜燒湯鍋（2-3人份）
壽喜燒汁味道香甜，送飯一流，加上製法簡單，份量可隨心而定，一家人分享也絕對冇問題！
日式牛肉壽喜燒湯鍋材料：
牛肉片 6片
硬豆腐 1包
京蔥 半條
冬菇 5-6粒
金菇 1包
白菜 1個
芋絲 1包
*可按喜好加入芝士竹輪或丸子，感覺更豐盛！
壽喜燒湯汁 ：
壽喜燒汁/日本豉油 100g
味醂 90g
水 50g
糖 30g
日式牛肉壽喜燒湯鍋做法：
1.將冬菇、金菇及京蔥洗淨，菇類切走莖部，京蔥切段備用。
2.芋絲去水，硬豆腐切開四塊。
3.將壽喜燒汁、味醂、水和糖攪拌好。
4.把白菜、芋絲、京蔥、硬豆腐、金菇、冬菇等順序放入，蔬菜放在底部易於吸湯。
5.倒入壽喜燒湯汁，中火煮約5分鐘。最後加入牛肉片，煮熟後即可吃用。
肥牛食譜｜玉子味噌牛肉丼飯
日本人常用味噌煮食，在不少日式居酒屋亦會出現味噌牛肉這道料理，配上白飯更加有飽腹感，而且食材和做法都輕鬆簡單，就算深宵肚餓也能極速煮好。
玉子味噌牛肉丼飯材料：
牛肉片 5片
洋蔥 半個
蔥 適量
薑 適量
味噌 50g
味醂 20g
水 200g
雞蛋 1隻
白飯 1碗
玉子味噌牛肉丼飯做法：
1.牛肉片解凍，洋蔥切片、薑切絲，蔥切成蔥花備用。
2.把洋蔥及薑絲放入200g水中煮滾，加入味噌、味醂及牛肉片，燜煮10分鐘。
3.將雞蛋浸泡在70°C溫水15分鐘製成溫泉蛋。（或煎成太陽蛋）
4.白飯上舖上味噌牛肉及溫泉蛋即成。
肥牛食譜｜惹味京蔥炒牛肉
喜歡吃中菜館的蔥爆羊肉，一定要參考這個京蔥炒牛肉食譜，上枱香噴噴，醬汁香濃惹味，非常吸引！
惹味京蔥炒牛肉材料：
牛肉片 5片
京蔥 2條
薑 2片
蠔油 1湯匙
砂糖 適量
水 適量
醃料：
生抽 1茶匙
糖 半茶匙
胡椒粉 適量
生粉 半茶匙
油 適量
惹味京蔥炒牛肉做法：
1.牛肉片以醃料醃製15分鐘。京蔥切段，薑切片備用。
2.下油，大火爆香薑片及牛肉片。
3.加入京蔥、蠔油、砂糖、水煮成醬汁，炒至京蔥軟身即可上菜。
肥牛食譜｜黑椒肥牛炒烏冬
黑椒肥牛炒烏冬是不少茶餐廳餐牌上一定有的菜式，通常叫價近$50。但其實只要參考以下食譜，在家中也能夠輕易煮出同樣美味。
黑椒肥牛炒烏冬材料：
牛肉片 適量
急凍烏冬 1個
黑椒 半茶匙
燒汁 30g
洋蔥 ¼個
醃料：
生抽 1茶匙
味噌 1茶匙
黑椒肥牛炒烏冬做法：
1.將牛肉片醃製10分鐘。洋蔥切備用。
2.用滾水將急凍烏冬煮熟。（可選用普通烏冬節省步驟，但急凍烏冬口感更彈牙。）
3.先炒和洋蔥和牛肉片，加入烏冬、燒汁和黑椒炒勻至收汁，完成！