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旅遊飲食
2023-08-14 10:12:43

肥牛食譜｜壽喜燒、京蔥炒牛肉、肥牛炒烏冬等4款滋味料理送飯一流！

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肥牛食譜｜壽喜燒、京蔥炒牛肉、肥牛炒烏冬等4款滋味料理送飯一流！

肥牛食譜｜壽喜燒、京蔥炒牛肉、肥牛炒烏冬等4款滋味料理送飯一流！

今次簡易食譜教大家用最常見易買的急凍肥牛，再配上各種蔬菜配料，輕易就能炮製出壽喜燒、京蔥炒牛肉、肥牛炒烏冬等4款滋味料理家常菜，留在家中也能大飽口福吧！

各類牛肉片在超級市場及凍肉舖有售。亦可以買牛肩胛片代替，同樣肉味濃郁。（網絡圖片） 肥牛食譜｜日式牛肉壽喜燒湯鍋2-3人份。（網絡圖片）

肥牛食譜｜日式牛肉壽喜燒湯鍋（2-3人份）

壽喜燒汁味道香甜，送飯一流，加上製法簡單，份量可隨心而定，一家人分享也絕對冇問題！

日式牛肉壽喜燒湯鍋材料：

牛肉片 6片

硬豆腐 1包

京蔥 半條

冬菇 5-6粒

金菇 1包

白菜 1個

芋絲 1包

*可按喜好加入芝士竹輪或丸子，感覺更豐盛！

壽喜燒湯汁 ：

壽喜燒汁/日本豉油 100g

味醂 90g

水 50g

糖 30g

日式牛肉壽喜燒湯鍋做法：

1.將冬菇、金菇及京蔥洗淨，菇類切走莖部，京蔥切段備用。

2.芋絲去水，硬豆腐切開四塊。

3.將壽喜燒汁、味醂、水和糖攪拌好。

4.把白菜、芋絲、京蔥、硬豆腐、金菇、冬菇等順序放入，蔬菜放在底部易於吸湯。
5.倒入壽喜燒湯汁，中火煮約5分鐘。最後加入牛肉片，煮熟後即可吃用。

肥牛食譜｜味噌牛肉丼飯（網絡圖片）

肥牛食譜｜味噌牛肉丼飯（網絡圖片）

肥牛食譜｜玉子味噌牛肉丼飯

日本人常用味噌煮食，在不少日式居酒屋亦會出現味噌牛肉這道料理，配上白飯更加有飽腹感，而且食材和做法都輕鬆簡單，就算深宵肚餓也能極速煮好。

玉子味噌牛肉丼飯材料：

牛肉片 5片

洋蔥 半個

蔥 適量

薑 適量

味噌 50g

味醂 20g

水 200g

雞蛋 1隻

白飯 1碗

玉子味噌牛肉丼飯做法：

1.牛肉片解凍，洋蔥切片、薑切絲，蔥切成蔥花備用。

2.把洋蔥及薑絲放入200g水中煮滾，加入味噌、味醂及牛肉片，燜煮10分鐘。

3.將雞蛋浸泡在70°C溫水15分鐘製成溫泉蛋。（或煎成太陽蛋）

4.白飯上舖上味噌牛肉及溫泉蛋即成。

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肥牛食譜｜京蔥炒牛肉。

肥牛食譜｜京蔥炒牛肉。

肥牛食譜｜惹味京蔥炒牛肉

喜歡吃中菜館的蔥爆羊肉，一定要參考這個京蔥炒牛肉食譜，上枱香噴噴，醬汁香濃惹味，非常吸引！

惹味京蔥炒牛肉材料：
牛肉片 5片
京蔥 2條
薑 2片
蠔油 1湯匙
砂糖 適量
水 適量

醃料：
生抽 1茶匙
糖 半茶匙
胡椒粉 適量
生粉 半茶匙
油 適量

惹味京蔥炒牛肉做法：
1.牛肉片以醃料醃製15分鐘。京蔥切段，薑切片備用
2.下油，大火爆香薑片及牛肉片。
3.加入京蔥、蠔油、砂糖、水煮成醬汁，炒至京蔥軟身即可上菜。

肥牛食譜｜黑椒肥牛炒烏冬

肥牛食譜｜黑椒肥牛炒烏冬

肥牛食譜｜黑椒肥牛炒烏冬

黑椒肥牛炒烏冬是不少茶餐廳餐牌上一定有的菜式，通常叫價近$50。但其實只要參考以下食譜，在家中也能夠輕易煮出同樣美味。

黑椒肥牛炒烏冬材料：

牛肉片 適量

急凍烏冬 1個

黑椒 半茶匙

燒汁 30g

洋蔥 ¼個

醃料：

生抽 1茶匙

味噌 1茶匙

黑椒肥牛炒烏冬做法：

1.將牛肉片醃製10分鐘。洋蔥切備用。

2.用滾水將急凍烏冬煮熟。（可選用普通烏冬節省步驟，但急凍烏冬口感更彈牙。）

3.先炒和洋蔥和牛肉片，加入烏冬、燒汁和黑椒炒勻至收汁，完成！

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