肥牛食譜｜壽喜燒、京蔥炒牛肉、肥牛炒烏冬等4款滋味料理送飯一流！

今次簡易食譜教大家用最常見易買的急凍肥牛，再配上各種蔬菜配料，輕易就能炮製出壽喜燒、京蔥炒牛肉、肥牛炒烏冬等4款滋味料理家常菜，留在家中也能大飽口福吧！

肥牛食譜｜ 日式牛肉壽喜燒湯鍋（2-3人份） 壽喜燒汁味道香甜，送飯一流，加上製法簡單，份量可隨心而定，一家人分享也絕對冇問題！ 日式牛肉壽喜燒湯鍋材料： 牛肉片 6片 硬豆腐 1包 京蔥 半條 冬菇 5-6粒 金菇 1包 白菜 1個 芋絲 1包 *可按喜好加入芝士竹輪或丸子，感覺更豐盛！ 壽喜燒湯汁 ： 壽喜燒汁/日本豉油 100g 味醂 90g 水 50g 糖 30g 日式牛肉壽喜燒湯鍋做法： 1.將冬菇、金菇及京蔥洗淨，菇類切走莖部，京蔥切段備用。 2.芋絲去水，硬豆腐切開四塊。 3.將壽喜燒汁、味醂、水和糖攪拌好。 4.把白菜、芋絲、京蔥、硬豆腐、金菇、冬菇等順序放入，蔬菜放在底部易於吸湯。

5.倒入壽喜燒湯汁，中火煮約5分鐘。最後加入牛肉片，煮熟後即可吃用。

肥牛食譜｜ 玉子味噌牛肉丼飯 日本人常用味噌煮食，在不少日式居酒屋亦會出現味噌牛肉這道料理，配上白飯更加有飽腹感，而且食材和做法都輕鬆簡單，就算深宵肚餓也能極速煮好。 玉子味噌牛肉丼飯材料： 牛肉片 5片



洋蔥 半個 蔥 適量 薑 適量 味噌 50g



味醂 20g 水 200g 雞蛋 1隻



白飯 1碗



玉子味噌牛肉丼飯做法： 1.牛肉片解凍，洋蔥切片、薑切絲，蔥切成蔥花備用。



2.把洋蔥及薑絲放入200g水中煮滾，加入味噌、味醂及牛肉片，燜煮10分鐘。



3.將雞蛋浸泡在70°C溫水15分鐘製成溫泉蛋。（或煎成太陽蛋）



4.白飯上舖上味噌牛肉及溫泉蛋即成。

肥牛食譜｜ 惹味京蔥炒牛肉 喜歡吃中菜館的蔥爆羊肉，一定要參考這個京蔥炒牛肉食譜，上枱香噴噴，醬汁香濃惹味，非常吸引！ 惹味京蔥炒牛肉材料：

牛肉片 5片

京蔥 2條

薑 2片

蠔油 1湯匙

砂糖 適量

水 適量 醃料：

生抽 1茶匙

糖 半茶匙

胡椒粉 適量

生粉 半茶匙

油 適量



惹味京蔥炒牛肉做法：

1.牛肉片以醃料醃製15分鐘。京蔥切段，薑切片備用。

2.下油，大火爆香薑片及牛肉片。

3.加入京蔥、蠔油、砂糖、水煮成醬汁，炒至京蔥軟身即可上菜。