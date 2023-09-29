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旅遊飲食
2023-09-29 13:33:00

芝士蛋糕食譜｜Tiramisu、巴斯克蛋糕等4款甜品　新手入廚都輕鬆做到！

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芝士蛋糕食譜｜Tiramisu、巴斯克蛋糕等4款甜品　新手入廚都輕鬆做到！

芝士蛋糕食譜｜Tiramisu、巴斯克蛋糕等4款甜品　新手入廚都輕鬆做到！

相信不少人都有自製蛋糕的經驗，尤其是芝士蛋糕，只因它的做法簡單，而且味道一流，因此成為新手必學的蛋糕之一。以下為大家盤點5款不同的芝士蛋糕食譜，大家可以趁居家抗疫的時候自己嘗試做。

芝士蛋糕食譜｜巴斯克芝士蛋糕

巴斯克蛋糕被喻為2019年的年度甜品，近期再次被瘋傳。它最吸引人的就是被「烤燶」的黑色表面，再加上中間的流心芝士，令人一試愛上。其中要保持燒焦的效果，最重要就是要夠高溫：焗爐要達至攝氏240度，並烤30分鐘或以上，才可以做到「燶面」。

巴斯克芝士蛋糕材料：忌廉芝士 250g；砂糖 50g；雞蛋 2隻；鮮忌廉 125g；檸檬汁 10g；低筋麵粉 15g

巴斯克芝士蛋糕做法

  1. 將烘焙紙舖在模具（6寸）內。
  2. 將焗爐預熱至230度。
  3. 忌廉芝士放至室溫後，加入砂糖攪拌。
  4. 分開兩次加入雞蛋，再用打蛋器攪拌好。
  5. 先倒入檸檬汁，再加入鮮忌廉，最後再加入過篩的低筋麵粉拌勻。
  6. 倒入模具後，緊記要拍數次以排走空氣，再放入焗爐以200度烤入30分鐘即可。
圖片來源: Instagram @icedessertdiary

圖片來源: Instagram @icedessertdiary

芝士蛋糕食譜｜電飯煲日式芝士蛋糕

相比起傳統芝士蛋糕，不少人偏愛日式芝士蛋糕的鬆軟，吃下去不會太膩，但芝士味道仍非常濃郁。網上流傳不同類型的食譜，例如焗爐、氣炸鍋，甚至電飯煲的食譜，以下就為大家介紹電飯煲的食譜。

電飯煲日式芝士蛋糕材料：忌廉芝士 200g；砂糖 75g；雞蛋 2隻；淡忌廉 200g；低筋麵粉 45g；檸檬汁 20g

電飯煲日式芝士蛋糕做法

  1. 將無鹽牛油、砂糖及雞蛋用打蛋器攪拌至均勻，以中小火加熱至融化。
  2. 慢慢加淡忌廉，低筋麵粉過篩，攪拌至沒有顆粒為止。
  3. 在電飯煲抹上牛油，倒入麵糊，再按開始鍵，至蛋糕焗熟為止。
  4. 插入牙簽以測試有沒有熟透，再將蛋糕連鍋放入雪櫃冷藏1小時至凝固。
圖片來源: Instagram @msjessicamw

圖片來源: Instagram @msjessicamw

芝士蛋糕食譜｜Oreo芝士蛋糕

吃厭了普通芝士蛋糕，不妨嘗試其他口味的芝士蛋糕。其中oreo和芝士蛋糕這個配搭可說是天作之合，其中韓國連鎖咖啡店A Twosome Place的Oreo Ice Box，更是店內的人氣必食甜點，不用焗爐都可以做到。

Oreo芝士蛋糕材料：鮮忌廉 200mL；Oreo 15-20塊；忌廉芝士 200g；砂糖少許

Oreo芝士蛋糕做法

  1. 將Oreo的夾心與餅乾分離。
  2. 將Oreo的夾心放入容器中，再與忌廉芝士拌勻。
  3. 將鮮忌廉倒入碗中，以打蛋器打發至泡狀，再倒入第2步的忌廉芝士和砂糖攪拌均勻。
  4. 在方形保鮮盒上放入Oreo餅乾鋪底，再將部分攪拌好的忌廉放入與Oreo 餅乾分層鋪上。（Oreo餅乾不需弄碎，最上一層必需是奶油）
  5. 在表面撒上Oreo 餅乾碎。
  6. 放入冰箱冷藏1-3小時即可。
圖片來源: Instagram koko_cafe_official

圖片來源: Instagram koko_cafe_official

芝士蛋糕食譜｜Tiramisu意大利芝士蛋糕

不嗜甜的你，苦苦的Tiramisu就最適合你！有咖啡的苦澀味，又不失芝士的濃郁口感，而且步驟簡單，新手都可以簡單上手。

Tiramisu意大利芝士蛋糕材料：馬斯卡彭芝士 500g；砂糖 100g；蛋黃 5個；蛋白 3個；手指餅乾 適量；濃縮咖啡粉 適量；可可粉 少量

Tiramisu食譜 意大利芝士蛋糕做法

  1. 將蛋黃和砂糖50g用打蛋器攪勻。
  2. 馬斯卡彭芝士放至室溫後，將它加入蛋黃糊中打至軟滑。
  3. 將剩下的50g分次加入蛋白，打至起泡即可。
  4. 再將剛打好的蛋白分次倒入芝士麵糊中拌勻。
  5. 手指餅乾沾滿濃縮咖啡，再鋪在底部。
  6. 倒入Tiramisu慕絲，放入雪櫃冷凍。
  7. 在吃之前撒上可可粉即可。
圖片來源: Instagram @momos___kitchen

圖片來源: Instagram @momos___kitchen

甜品食譜｜可以飲的芝士蛋糕 甜品食譜｜可以飲的芝士蛋糕材料： 忌廉芝士 50g 牛奶 120mL 砂糖 4茶匙 檸檬 適量 甜品食譜｜可以飲的芝士蛋糕步驟1： 將忌廉芝士放入耐熱器皿中，然後用保鮮紙包好，放入600W微波爐叮熱30秒。 甜品食譜｜可以飲的芝士蛋糕步驟2： 加入4茶匙砂糖，然後攪拌好。（可以使用打蛋器） 甜品食譜｜可以飲的芝士蛋糕步驟2： 加入4茶匙砂糖，然後攪拌好。（可以使用打蛋器） 甜品食譜｜可以飲的芝士蛋糕步驟3： 為免變成塊狀，於攪拌時分開3-4次加入牛奶。 甜品食譜｜可以飲的芝士蛋糕做法真係超級簡單，喺屋企都可以輕鬆做到！
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