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旅遊飲食
2023-09-06 16:10:51

餃子食譜｜流心芝士煎餃、素餃、香辣泡菜餃子等4款爆汁餃子做法 小朋友至愛

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簡易食譜｜四款人氣爆汁餃子食譜 小朋友至愛流心芝士煎餃/香辣泡菜餃子/芫荽豬肉餃子/白菜豆腐素餃

簡易食譜｜四款人氣爆汁餃子食譜 小朋友至愛流心芝士煎餃/香辣泡菜餃子/芫荽豬肉餃子/白菜豆腐素餃

急凍餃子是不少人雪櫃必備的儲糧食物。但急凍餃子製作時添加了不少防腐劑，長遠來說始終不及自家包製的健康。接下來為大家精選4款有創意的簡單餃子食譜，步驟簡單，大人小朋友、甚至素食者都一定喜歡！

流心芝士煎餃（網絡圖片）

流心芝士煎餃（網絡圖片）

流心芝士煎餃 (14隻份量)

鹹香惹味的芝士美食向來很受歡迎，坊間有不少餃子店，餐牌上都有賣芝士餃子，但原來只要掌握食材的份量，在家中都可以製作出美味的餃子，不論放湯或是做煎餃也同樣美味！

流心芝士煎餃材料

免治豬肉 200g
車打芝士 100g
巴馬臣芝士 100g
鹽 半茶匙
胡椒粉 半茶匙
生粉 10g
水 20g
餃子皮 一包

流心芝士煎餃做法

1.先將免治豬肉、鹽、生粉、胡椒粉、水混合。
2.用餃子皮包製醃好的豬肉餡，並逐隻加入適量車打芝士及巴馬臣芝士，煎煮後會有流心拉絲的效果。
3.在平底鑊倒入適量食油，放入餃子，中火煎煮1分鐘，後加水並蓋上蓋子，煎煮4-6分鐘即可。

香辣泡菜餃子（網絡圖片）

香辣泡菜餃子（網絡圖片）

香辣泡菜餃子  (14隻份量)

如果喜歡韓式料理的香辣滋味，不妨嘗試一下製作這款泡菜餃子，比普通白菜豬肉的配搭有新意，泡菜的爽脆口感非常開胃，絕對值得一試！

香辣泡菜餃子材料：
免治豬肉 200g
韓國泡菜 50g
麻油  一茶匙
鹽 半茶匙
生粉 10g
餃子皮 一包

香辣泡菜餃子做法

1.把免治豬肉、麻油、鹽、生粉攪拌均勻。
2.戴上手套，輕壓出泡菜汁備用，然後將泡菜切粒。
3.將泡菜汁和泡菜都加入豬肉餡內，並加以混合。
4.用餃子皮包裹好餡料。
5.在平底鑊倒入適量食油，放入餃子，中火煎煮1分鐘，後加水並蓋上蓋子，煎煮4-6分鐘即可。

爆汁芫荽豬肉餃子（網絡圖片）

爆汁芫荽豬肉餃子（網絡圖片）

爆汁芫荽豬肉餃子  (14隻份量)

近年芫荽食品成為熱潮，這款芫荽豬肉餃子絕對是芫荽控必學的食譜之一，芫荽份量可以按個人喜好添加，煮出來的成品肉汁豐富，粉絲一定會喜歡！

芫荽豬肉餃子材料：
免治豬肉 200g
芫茜 適量
胡椒粉 半茶匙
麻油  一茶匙
鹽 半茶匙
生粉 10g
餃子皮 一包

芫荽豬肉餃子做法

1.芫茜洗淨，切粒備用。
2.把免治豬肉、麻油、鹽、胡椒粉、生粉和芫茜混合。
3.用餃子皮包裹好餡料。
4.在平底鑊倒入適量食油，放入餃子，中火煎煮1分鐘，後加水並蓋上蓋子，煎煮4-6分鐘即可。

食物營養｜生果連皮食的好處（am730製圖） 食物營養｜生果連皮食的好處（am730製圖） 食物營養｜生果連皮食的好處（am730製圖） 食物營養｜生果連皮食的好處（am730製圖）
香煎白菜豆腐素餃（網絡圖片）

香煎白菜豆腐素餃（網絡圖片）

香煎白菜豆腐素餃(14隻份量)

如果平常在家工作，想吃得健康清淡一點，不妨試試用豆腐包製素餃子！選擇用板豆腐製作，更有咬口，配上白菜，美味又健康。

香煎白菜豆腐素餃材料
板豆腐 一磚
白菜 半個
胡椒粉 半茶匙
生抽 一茶匙
生粉 10g
餃子皮 一包

香煎白菜豆腐素餃做法

1.先將豆腐去水，然後壓碎。
2.白菜洗淨切粒。
3.把豆腐、白菜及全部調味料攪拌。
4.在平底鑊倒入適量食油，放入餃子，中火煎煮1分鐘，後加水並蓋上蓋子，煎煮4-6分鐘即可。

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