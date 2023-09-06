餃子食譜｜流心芝士煎餃、素餃、香辣泡菜餃子等4款爆汁餃子做法 小朋友至愛

急凍餃子是不少人雪櫃必備的儲糧食物。但急凍餃子製作時添加了不少防腐劑，長遠來說始終不及自家包製的健康。接下來為大家精選4款有創意的簡單餃子食譜，步驟簡單，大人小朋友、甚至素食者都一定喜歡！

流心芝士煎餃 (14隻份量) 鹹香惹味的芝士美食向來很受歡迎，坊間有不少餃子店，餐牌上都有賣芝士餃子，但原來只要掌握食材的份量，在家中都可以製作出美味的餃子，不論放湯或是做煎餃也同樣美味！



流心芝士煎餃材料 免治豬肉 200g

車打芝士 100g

巴馬臣芝士 100g

鹽 半茶匙

胡椒粉 半茶匙

生粉 10g

水 20g

餃子皮 一包 流心芝士煎餃 做法 1.先將免治豬肉、鹽、生粉、胡椒粉、水混合。

2.用餃子皮包製醃好的豬肉餡，並逐隻加入適量車打芝士及巴馬臣芝士，煎煮後會有流心拉絲的效果。

3.在平底鑊倒入適量食油，放入餃子，中火煎煮1分鐘，後加水並蓋上蓋子，煎煮4-6分鐘即可。

香辣泡菜餃子 (14隻份量) 如果喜歡韓式料理的香辣滋味，不妨嘗試一下製作這款泡菜餃子，比普通白菜豬肉的配搭有新意，泡菜的爽脆口感非常開胃，絕對值得一試！ 香辣泡菜餃子材料：

免治豬肉 200g

韓國泡菜 50g

麻油 一茶匙

鹽 半茶匙

生粉 10g

餃子皮 一包 香辣泡菜餃子 做法 1.把免治豬肉、麻油、鹽、生粉攪拌均勻。

2.戴上手套，輕壓出泡菜汁備用，然後將泡菜切粒。

3.將泡菜汁和泡菜都加入豬肉餡內，並加以混合。

4.用餃子皮包裹好餡料。

5.在平底鑊倒入適量食油，放入餃子，中火煎煮1分鐘，後加水並蓋上蓋子，煎煮4-6分鐘即可。

爆汁芫荽豬肉餃子 (14隻份量) 近年芫荽食品成為熱潮，這款芫荽豬肉餃子絕對是芫荽控必學的食譜之一，芫荽份量可以按個人喜好添加，煮出來的成品肉汁豐富，粉絲一定會喜歡！ 芫荽豬肉餃子材料：

免治豬肉 200g

芫茜 適量

胡椒粉 半茶匙

麻油 一茶匙

鹽 半茶匙

生粉 10g

餃子皮 一包 芫荽豬肉餃子做法 1.芫茜洗淨，切粒備用。

2.把免治豬肉、麻油、鹽、胡椒粉、生粉和芫茜混合。

3.用餃子皮包裹好餡料。

4.在平底鑊倒入適量食油，放入餃子，中火煎煮1分鐘，後加水並蓋上蓋子，煎煮4-6分鐘即可。