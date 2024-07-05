又是時候要「回鄉探親」！ 食玩假期推四大日本團低至6599！

日本達摩發源地 ——高崎市

不少港人會將日本當作是第二個家，飛往日本的熱潮只增不減！近期日元匯率跌完再跌，又是時候要入手日元，但平時夏天去日本旅行，除了玩水就是玩水，點都會開始悶。鍾意日本文化的各位有福了，食玩假期為大家準備了日本旅行團，幫大家安排好一系列的豐富行程！

昇龍道5天美景遊 去得多大阪、京都，今次帶大家遊名古屋、滋賀、福井、加賀和金澤。旅行團當然亦會帶大家品嘗地道美食，還可以暢遊小矢部三井MITSUI OUTLET PARK購物城，還會到訪白川鄉合掌村月兔之里主題公園，以及牧歌之里主題樂園(7&8月限定)，跟小動物近距離接觸，於9月份出發，可以到《上高地》觀賞自然美景(限定行程)。然後可以走進時令果園體驗摘水果、信樂陶藝村體驗繪畫陶器八福，絕對是體驗感十足的旅程！

團號：JNAB-5D

團費：$6,599+ 東京富士5天團 去旅行難免會想看看風景、打卡、泡溫泉放鬆下！在這5天行程中，大家可以仲夏遊富士山，抵達富士山五合目，感受夢幻般的雲海；於東京灣海上螢火蟲觀景台，飽覽富士山和晴空塔的壯闊景色。行程亦包括到水蜜桃果園採摘，以及享用30分鐘任食放題，實現「水蜜桃自由」！行程最後更預留時間安排到木更津Factory Outlet購物中心及成田山古典街道讓各位購買手信，時間許可更可以品嘗現烤鰻魚，簡直是享受到最後一刻！ 團號：JTSB-5D

團費：$7,399+

日本關西5天團 到日本當然要爭分奪秒shopping！從酒店出發到Trial 24小時特賣場，只是步行就到的路程，絕對是夜貓一族的最佳購物好去處！喜歡購物的朋友們，更不能錯過到倉敷三井MITSUI OUTLET購物城及三井門真LaLaport購物公園，盡享購物樂趣！除了購物行程，到日本也少不了瘋狂打卡靚景，行程包括渦之丘大鳴門橋記念館，以大橋、海峽作背景加上大洋蔥地標，必定是人氣打卡熱點。此團更特別增設笠岡灣農園，觀賞百萬株向日葵花田美景，大家更可以於栗林公園，以沉浸式欣賞自然美景。

團號：JOAB-5D

團費：$6,999+ 日本東北7天團 適逢夏季到訪日本，少不了要賞花行程！提到賞花，旅行團將會帶大家到訪常陸海濱公園，觀賞壯濶的浪漫花田。除了賞花外，更會到訪由260塊奇岩怪石和島嶼相連而成的松島，以及特別安排清津隧道的天空之鏡，由岩石和河流組成生氣勃勃的景象，十分壯觀！行程亦包括遊覽日本達摩發源地高崎市，包手繪達摩製作，以及到訪銀山溫泉，讓遊客猶如穿越時空到千與千尋場景中，更可以藉著觀賞白銀瀑布，感受大自然的氣息，享受片刻的清閒！