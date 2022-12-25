日常保健｜常熬夜易傷肝！盤點5種護肝食物 養肝由改善飲食做起！

現代人生活繁忙，不但因工作而熬夜，還有報復性熬夜的壞習慣，令肝臟無法休息，長久下去對肝臟的損害特別大。以下就為大家盤點5種護肝食物，養肝由改善飲食做起！

護肝食物｜豬肝 正所謂以形補形，豬肝便是其中一種適合護肝的食物，作為內臟不但富含蛋白質及脂肪，而且還有各種礦物質，例如鈣、鐵、磷等，甚至還有豐富的維他命A、B1、B2和C，具有補肝明目、 養血健脾的功效，推薦可以作為湯料使用。

護肝食物｜南瓜 不少人都會有報復性熬夜的壞習慣，喜歡趁着晚上使用電子產品，不但因熬夜而對肝臟造成傷害，長時間使用電子產品亦會影響視力，因此養肝的同時建議需要愛護眼睛。而南瓜每100克就含有148微克的維他命A及93.5微克的視黃醇，無論對肝臟或是眼睛都特別有幫助，特別適合經常熬夜加班或長期使用電子產品的人士食用。

護肝食物｜芹菜 肝火過剩容易造成熱氣、喉嚨痛、口腔潰爛、心煩氣燥、皮膚粗糙等問題，而在中醫的角度芹菜就有增強肝臟解毒功能、促進肝循環的作用，因而達到養肝的功效，從而改善上述問題。建議食用芹菜的時候，可以與油炒煮或榨汁飲用，幫助提升吸收效果。

護肝食物｜番茄 番茄含有豐富的膳食纖維、果糖、 葡萄糖及維他命等，不但屬於萬能的健康食品，其茄紅素成分對肝臟的健康亦特別有幫助，長期食用可以起到養肝的作用。據研究發現，茄紅素可以有效抑制脂肪肝問題，甚至可以減輕炎症的發生，因此特別推薦將番茄入膳食用。