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生活
2022-12-25 12:00:00

日常保健｜常熬夜易傷肝！盤點5種護肝食物 養肝由改善飲食做起！

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常熬夜易傷肝！盤點5種護肝食物 養肝由改善飲食做起！

常熬夜易傷肝！盤點5種護肝食物 養肝由改善飲食做起！

現代人生活繁忙，不但因工作而熬夜，還有報復性熬夜的壞習慣，令肝臟無法休息，長久下去對肝臟的損害特別大。以下就為大家盤點5種護肝食物，養肝由改善飲食做起！

護肝食物｜豬肝 

正所謂以形補形，豬肝便是其中一種適合護肝的食物，作為內臟不但富含蛋白質及脂肪，而且還有各種礦物質，例如鈣、鐵、磷等，甚至還有豐富的維他命A、B1、B2和C，具有補肝明目、 養血健脾的功效，推薦可以作為湯料使用。

建議可將豬肝燉湯。 煲湯時可以加入具有護肝明目功效的枸杞。 在家中亦可當作小菜炒煮。

護肝食物｜南瓜 

不少人都會有報復性熬夜的壞習慣，喜歡趁着晚上使用電子產品，不但因熬夜而對肝臟造成傷害，長時間使用電子產品亦會影響視力，因此養肝的同時建議需要愛護眼睛。而南瓜每100克就含有148微克的維他命A及93.5微克的視黃醇，無論對肝臟或是眼睛都特別有幫助，特別適合經常熬夜加班或長期使用電子產品的人士食用。

製成濃郁的南瓜湯屬不錯的選擇。 南瓜含有豐富的膳食纖維，而且飽足感高，可以護肝同時減肥。 簡單的蒸南瓜已經十分美味。

護肝食物｜芹菜 

肝火過剩容易造成熱氣、喉嚨痛、口腔潰爛、心煩氣燥、皮膚粗糙等問題，而在中醫的角度芹菜就有增強肝臟解毒功能、促進肝循環的作用，因而達到養肝的功效，從而改善上述問題。建議食用芹菜的時候，可以與油炒煮或榨汁飲用，幫助提升吸收效果。

芹菜適合用油炒煮食用。 適合作為住家飯的食材。 同時可以製成芹菜汁飲用。

護肝食物｜番茄 

番茄含有豐富的膳食纖維、果糖、 葡萄糖及維他命等，不但屬於萬能的健康食品，其茄紅素成分對肝臟的健康亦特別有幫助，長期食用可以起到養肝的作用。據研究發現，茄紅素可以有效抑制脂肪肝問題，甚至可以減輕炎症的發生，因此特別推薦將番茄入膳食用。

番茄屬於健康的萬能蔬果。 不少香港家庭都會製作番茄炒蛋。 冬天時特別適合熬煮番茄湯。

護肝食物｜枸杞+紅棗

熬夜既傷肝又傷眼，枸杞就含有豐富的胡蘿蔔素、維他命A1、B1、C等，對肝臟和眼睛健康都特別有好處，因此可以直接食用來改善因熬夜而引起的疲勞。而紅棗亦具有清肝明目、健脾補血的功效，因此中醫建議將枸杞和紅棗一同泡茶，長期飲用對養肝特別有幫助。

枸杞和紅棗都具有護肝的功效。 配上雪耳一起熬煮，更可舒緩因肝火盛而引起的喉嚨痛。 還可以煮成養生粥食用。
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