暖包環保用法｜用完唔好掉 防潮、除臭等3個實用功能+教你暫停發熱秘技

保暖要知｜暖包用完唔好掉 3個另類實用功能+教你暖包暫停發熱秘技

香港冬天溫度下降，不少人都用暖包及暖手包取暖，但其實用過的暖手包，一樣可以有防潮、除臭及當花肥的用途，慳錢之餘亦十分環保！

暖包暫停發熱秘技

即棄式暖包一般可發熱8至12個小時，但有時進入室內變得和暖，如果暖包繼續發熱就變相浪費，但其實有一個小技巧，可以令它暫停發熱，待有需要時再使用。

由於暖包是靠鐵粉和空氣氧化來發熱，只要將用到一半的暖包放入密閉的塑膠袋中，再將空氣擠出、密封，令暖包與氧氣隔離，就可以防止鐵粉氧化，使其暫停發熱，想用時再取出即可。