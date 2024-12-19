暖包環保用法｜用完唔好掉 防潮、除臭等3個實用功能+教你暫停發熱秘技

香港冬天溫度下降，不少人都用暖包及暖手包取暖，但其實用過的暖手包，一樣可以有防潮、除臭及當花肥的用途，慳錢之餘亦十分環保！
暖包暫停發熱秘技
即棄式暖包一般可發熱8至12個小時，但有時進入室內變得和暖，如果暖包繼續發熱就變相浪費，但其實有一個小技巧，可以令它暫停發熱，待有需要時再使用。
由於暖包是靠鐵粉和空氣氧化來發熱，只要將用到一半的暖包放入密閉的塑膠袋中，再將空氣擠出、密封，令暖包與氧氣隔離，就可以防止鐵粉氧化，使其暫停發熱，想用時再取出即可。
暖包3個另類功能
1. 防潮
暖包內含有鐵粉、活性碳及蛭石，具有防潮效果。香港潮濕的日子較多(例如現在的天氣)，可以將用完的保暖包放入衣櫃入面，幫手降低濕度。當暖手包變得很硬，表示它已經吸了不少水分，這時候暖手包就可以真正功成身退了。
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2. 除臭
暖包內的活性碳有除臭效果，可以直接將用完的保暖包放入鞋內，或者剪開倒入細盤再放入鞋櫃，兩種方法都可以達到除臭效果。
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3.養盆栽當花肥
暖包含有具備保水、透氣效果的「蛭石」，蛭石是一種矽酸鹽，混入土中有助於增進土壤營養，再加上暖暖手包中用以發熱的鐵粉，有助於替土壤補鐵、幫助植物生長，其實它還可以用來養盆栽當花肥，省去一筆購買肥料的開銷，只是一次不要倒太多。
不過，暖包裡面含有鹽分，如果直接倒入土壤中可能會造成鹽害，影響植物發育，建議先將暖手包剪開，倒在2至3片咖啡濾紙上，再倒水過濾、將鹽分溶出。