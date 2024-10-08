果醬做法︱蘋果醬 低脂檸檬醬等5款教學 配麵包 司康必備！

不少人都選擇在家烘焙自製甜品，但除了自製甜品外，其實還可製作手工果醬，甜度能自由控制之餘，亦較市面上的健康天然。以下就有蘋果醬、低脂檸檬醬等5款萬能手工果醬食譜教學，用來配麵包、司康等一流！ 果醬做法︱低脂檸檬醬 不少人都認為檸檬醬只有酸味，但這款低脂檸檬醬卻十分清新，無論用來塗麵包或是配在曲奇上用都非常適合，而且更能夠解膩。若果想增加檸檬醬裡的奶味，可以在完成後以小火邊攪拌邊慢慢加入牛油約20g。 低脂檸檬醬材料：檸檬 4個 （檸檬皮 2個）／白糖 140g／鹽 適量（約4-5g左右）／雞蛋 4隻 低脂檸檬醬做法：

1.檸檬用鹽搓洗外皮去除苦味，洗淨後用紙巾擦乾，把其中2個檸檬的檸檬皮薄薄地刮下來，切記只需把黃色部分刮下來。

2.檸檬肉擠成汁，再隔篩濾出果籽。

3.雞蛋打發備用。

4.將檸檬汁、糖、鹽和檸檬皮一起倒入小煲中，以小火加熱到周圍冒小泡後關火。

5.緩緩倒入蛋液，攪拌均勻後再次以小火煮至濃稠狀。

6.過篩後放入密封盒即可。 見字飲水｜檸檬水的5大益處去水腫除口氣？

果醬做法︱蘋果果醬 家裏若果有一次過購入過多蘋果吃不完的情況，不妨用來製作蘋果果醬吧！無論用來搽麵包，還是製成飲品，蘋果果醬香甜可口，而且是大部份人能接受到的口味，用來送禮也不失禮！ 蘋果果醬材料：蘋果 8個／白糖 1200g／牛油 20g 蘋果果醬做法：

1.蘋果洗淨去皮切塊，6個蘋果切成小塊，2個蘋果切較大塊，讓果醬能夠含有果肉。

2.在蘋果粒裡倒入白糖攪拌均勻，最後再在表面鋪上一層厚厚的糖。

3.靜置至醃出果汁，即可把果肉倒進鍋裡，用大火煮滾。

4. 煮滾改用小火熬煮，熬的過程中切記要不斷攪拌，並不時撇去浮起的泡沫。

5.當果醬煮至粘稠狀便可關火，趁熱放入密封盒，待放涼後冷藏保存即可。 簡易食譜｜開學後「啖啖」定3款Easy營養早餐推介