果醬做法︱蘋果醬 低脂檸檬醬等5款教學 配麵包 司康必備！

不少人都選擇在家烘焙自製甜品，但除了自製甜品外，其實還可製作手工果醬，甜度能自由控制之餘，亦較市面上的健康天然。以下就有蘋果醬、低脂檸檬醬等5款萬能手工果醬食譜教學，用來配麵包、司康等一流！
果醬做法︱低脂檸檬醬
不少人都認為檸檬醬只有酸味，但這款低脂檸檬醬卻十分清新，無論用來塗麵包或是配在曲奇上用都非常適合，而且更能夠解膩。若果想增加檸檬醬裡的奶味，可以在完成後以小火邊攪拌邊慢慢加入牛油約20g。
低脂檸檬醬材料：檸檬 4個 （檸檬皮 2個）／白糖 140g／鹽 適量（約4-5g左右）／雞蛋 4隻
低脂檸檬醬做法：
1.檸檬用鹽搓洗外皮去除苦味，洗淨後用紙巾擦乾，把其中2個檸檬的檸檬皮薄薄地刮下來，切記只需把黃色部分刮下來。
2.檸檬肉擠成汁，再隔篩濾出果籽。
3.雞蛋打發備用。
4.將檸檬汁、糖、鹽和檸檬皮一起倒入小煲中，以小火加熱到周圍冒小泡後關火。
5.緩緩倒入蛋液，攪拌均勻後再次以小火煮至濃稠狀。
6.過篩後放入密封盒即可。
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果醬做法︱士多啤梨醬
士多啤梨醬屬最常見的果醬之一，味道酸甜可口，做法也十分簡單，料理新手也能輕鬆製作。家有一罐的話，平日可以用來搽麵包，或作為蛋糕、曲奇夾心等，非常萬能。
士多啤梨醬材料：士多啤梨醬 1350g／白糖 410g／檸檬汁 適量／鹽 適量
士多啤梨醬做法：
1.新鮮士多啤梨去蒂後用鹽水浸15分鐘， 再用清水沖洗乾淨後抹乾水份。
2.一半士多啤梨切碎，另一半切成小粒狀，倒入白糖攪拌均勻，靜置2-3小時。
3.靜置後把士多啤梨倒進鍋裡，用大火煮滾。
4.煮滾改用中火熬煮，熬的過程中切記要不斷攪拌，並不時撇去浮起的泡沫。
5.熬至果醬的汁水減少時，擠入適量檸檬汁繼續用中火熬煮，直至果醬變得粘稠，帶有濃濃果膠時便可關火，趁熱放入密封盒，待放涼後冷藏保存即可。
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果醬做法︱奇異果醬
平日較少能在市面上買到奇異果醬，但實際的製作方法並不困難，只要控制好火候和熬煮時不斷攪拌即可，味道酸酸甜甜， 十分清新，更可以加在梳打水裡飲用。
奇異果醬材料：奇異果 1000g／白糖 500g／檸檬 半個（榨汁）
奇異果醬做法：
1.奇異果去皮，將中間白色的果心切除。
2.果肉切成小粒，加入糖、檸檬汁攪拌均勻。
3.包上保鮮紙，放入雪櫃冷藏醃漬一晚。
4.將醃漬好的果肉倒進鍋裡，用大火煮滾。
5. 煮滾改用小火熬煮，熬的過程中切記要不斷攪拌，並不時撇去浮起的泡沫。
6.當果醬出現粘稠感便可關火，趁熱放入密封盒，待放涼後冷藏保存即可。
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果醬做法︱蘋果果醬
家裏若果有一次過購入過多蘋果吃不完的情況，不妨用來製作蘋果果醬吧！無論用來搽麵包，還是製成飲品，蘋果果醬香甜可口，而且是大部份人能接受到的口味，用來送禮也不失禮！
蘋果果醬材料：蘋果 8個／白糖 1200g／牛油 20g
蘋果果醬做法：
1.蘋果洗淨去皮切塊，6個蘋果切成小塊，2個蘋果切較大塊，讓果醬能夠含有果肉。
2.在蘋果粒裡倒入白糖攪拌均勻，最後再在表面鋪上一層厚厚的糖。
3.靜置至醃出果汁，即可把果肉倒進鍋裡，用大火煮滾。
4. 煮滾改用小火熬煮，熬的過程中切記要不斷攪拌，並不時撇去浮起的泡沫。
5.當果醬煮至粘稠狀便可關火，趁熱放入密封盒，待放涼後冷藏保存即可。
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果醬做法︱低糖香橙果醬
製作果醬的時候不乏充滿甜酸味的水果，而香橙便是其中一款，這款香橙果醬比其他食譜的用糖量少，而且口感順滑細膩，特別適合小朋友食用。
低糖香橙果醬材料：橙 3個／冰糖 15g
低糖香橙果醬做法：
1.橙去皮後挖出果肉，將剝好的橙肉打成醬狀。
2.冰糖倒入煲中，以小火煮至溶化後倒入橙醬，以小火慢慢熬煮。
3.熬的過程中切記要不斷攪拌，並不時撇去浮起的泡沫。
4. 當果醬煮至粘稠狀便可關火，趁熱放入密封盒，待放涼後冷藏保存即可。