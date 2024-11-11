氣炸鍋食譜｜炸豆腐、炸雞翼、炸饅頭片等5款小食教學

氣炸鍋並非近年才興起的煮食工具，但是除了利用即食食品進行氣炸外，還可以用原材料製作出簡單美味的氣炸鍋小食。以下就教大家製作炸豆腐、炸雞翼、炸饅頭片等5款小食教學等5款氣炸鍋小食，每款做法都簡單易學，即使是料理新手亦能做到！ 氣炸鍋食譜｜朱古力能量棒 不少人都對氣炸鍋食品都有不健康的刻板印象，但其實利用氣炸鍋仍然可以製作出簡單又健康的食品！市面上售賣的能量棒一般糖分都比較高，而利用氣炸鍋就可以製作出香脆美味的能量棒，質素不輸平日買到的商品外，做法十分簡單，而且糖分亦較少，正適合補充日常能量。 朱古力能量棒材料：香蕉 1條／雞蛋 1隻／麥皮 140g

花生醬 1湯匙／可可粉 1 湯匙

果乾 適量／堅果 適量 朱古力能量棒做法 1.先將香蕉壓成泥狀，再加入雞蛋混合均勻。

2.在混合物中加入麥皮、花生醬和可可粉攪拌均勻。

3.加入果乾和堅果，混合均勻。

4.將混合物壓在牛油紙上整理形狀，建議整理成長方形，以便放在氣炸鍋中。

5.在氣炸鍋裏放入錫紙，並噴少許油，再長形的能量棒放在錫紙上。

6.能量棒在氣炸鍋以180度焗15分鐘後，翻面再繼續焗10分鐘即可。

氣炸鍋食譜｜氣炸豆腐 說到香港的街頭小食之一，便不得不提臭豆腐，可惜並非每個人都能接受臭豆腐的味道，但這道炸豆腐相信能獲取不少人的歡心！只需將切好的豆腐進行氣炸，再製作好醬汁即可，做法非常簡單。如果喜歡吃辣的話，更可以在醬汁中加入辣椒粉或孜然粉，增添醬汁的風味。 氣炸豆腐材料：豆腐 1磚／生抽 1湯匙／醋 1湯匙

蠔油 1茶匙／蒜蓉 適量／蔥花 適量 氣炸豆腐做法 1. 豆腐切塊備用。

2. 在氣炸鍋裏放入錫紙，並刷一層油，鋪上切塊的豆腐。

3. 豆腐在氣炸鍋以200度焗20-25分鐘左右，中途翻面，中間需多次打開檢查豆腐的狀態，兩面均為金黃色即可取出。

4. 將所有醬料混合均勻，即可配搭炸豆腐蘸取食用。 氣炸鍋甜品食譜｜西多士、地瓜球、蘋果批等5款簡易又好味

氣炸鍋食譜｜氣炸雞翼 要數老少咸宜都喜歡吃的小食，那麼便非雞翼莫屬。製作雞翼的方法有很多，而利用氣炸鍋製作雞翼做法簡單，而且煮好的雞翼不但口感豐富，肉汁亦能鎖在雞翼內，比起一般的製作方法更好吃。 氣炸雞翼材料：雞翼 500g／大蒜 3瓣／洋蔥 少許

蠔油 20g／生抽 15g／料酒 5g

檸檬汁 10g／番茄醬 10g／黑椒適量 氣炸雞翼做法 1.雞翼洗淨後用冷水浸泡30分鐘以上，撈出後再沖洗印乾。

2.在雞翼上𠝹出劃口，再將雞翼放入大碗中。

3.在大碗中加入所有材料均勻抓揉，用保鮮紙包好放入雪櫃冷藏醃製4小時。

4.在氣炸鍋裏放入錫紙，並刷一層油，放入雞翼。

5.雞翼在氣炸鍋以180度焗15分鐘即可，中途記得需要翻面。 氣炸鍋清潔方法丨由內鍋到發熱線和風扇 都要乾淨！（有片）