消暑食物｜不只有西瓜 6大降火食物助你消暑解渴又排毒！

為了對抗炎熱的天氣，除了盡量留在室內及開冷氣外，其實食用降火的食物都有有助消暑解渴。以下就為大家盤點6種降火食物，不但有效消除夏日火氣，還可以生津解渴，甚至有排毒的作用，在夏天多吃也無妨！

降火食物｜梨 夏天的梨特別香甜，而雪梨不但生津解渴，還有清熱解暑的作用，而且有效下降火氣，同時具有止咳化痰的作用，因此屬於較為養生的水果。適用的時候除了可以直接食用外，還建議製成湯或糖水等，具有美容養顏、調理身體的作用，一舉多得！

降火食物｜檸檬 大部份人都知道檸檬含有豐富的維他命C，但除此之外檸檬還有清熱降火的作用，建議每日可以切幾片檸檬製成檸檬水飲用，既可以補充水份，也有殺菌降火的作用。不過並不建議直接食用，以免因太酸而對腸胃造成損害。

降火食物｜番茄 番茄屬於大部份香港家庭都會使用的食材，雖然是常見的食物，但含有豐富的營養價值，最重要的是具有清熱解毒的功效，有效去平肝火，適合針對炎熱的夏天食用。而且番茄味道酸甜，具有開胃的作用，如果因太過炎熱而失去食慾，可以透過吃番茄進行改善。