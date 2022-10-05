消費券2022｜利園區「Sizzling Fall Feasts 秋日饗宴」 推消費禮遇3重賞 火鍋/燒烤和牛+ $7,500電子優惠禮券

踏入10月「食慾之秋」，正是與一眾親朋好友品嚐火鍋以及燒肉的好時候。利園區於今個秋日推出「Sizzling Fall Feasts 秋日饗宴」，精彩禮遇包括$6,000利園區電子優惠禮券、$1,500的I.T. HYSAN ONE電子優惠禮券及價值$2,080的餐飲體驗，總值高達HK$9,580！

三重獎賞優惠 火鍋 + 燒烤和牛 + 電子優惠禮券

「Sizzling Fall Feasts 秋日饗宴」由9月30日起至10月16日期間舉行。顧客只需下載 Lee Gardens 手機應用程式免費登記成為會員，並於活動期間在利園區以電子貨幣或八達通(包括消費券)消費滿指定金額，便可憑有效發票換領指定購物獎賞。

第❶重賞：「秋日和牛美饌佳釀禮遇」：以秋日首選食材 - 和牛呈獻一連串精緻料理，當中更包括多款秋天最愛的火鍋及燒烤菜式，讓饕客可憑指定消費換領餐飲體驗電子優惠禮券，到指定食府用餐時免費品嚐利園區為大家精心準備的優質高級盛宴。

第❷重賞：「利園區電子優惠禮券」：回贈高達 HK$6,000 電子優惠禮券，讓你於利園區內超過200間指定商戶入手心儀商品，包括︰時尚服飾、家電用品及環球美食等。

第❸重賞：「I.T. HYSAN ONE電子優惠禮券」：送出價值超過 HK$1,500 的I.T. HYSAN ONE電子優惠禮券，讓您挑選最適合的時尚服飾，打造全新秋日形象。