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2022-10-05 16:00:00

消費券2022｜利園區「Sizzling Fall Feasts 秋日饗宴」 推消費禮遇3重賞 火鍋/燒烤和牛+ $7,500電子優惠禮券

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消費券2022｜利園區「Sizzling Fall Feasts 秋日饗宴」 推消費禮遇3重賞 火鍋/燒烤和牛+ $7,500電子優惠禮券

消費券2022｜利園區「Sizzling Fall Feasts 秋日饗宴」 推消費禮遇3重賞 火鍋/燒烤和牛+ $7,500電子優惠禮券

踏入10月「食慾之秋」，正是與一眾親朋好友品嚐火鍋以及燒肉的好時候。利園區於今個秋日推出「Sizzling Fall Feasts 秋日饗宴」，精彩禮遇包括$6,000利園區電子優惠禮券、$1,500I.T. HYSAN ONE電子優惠禮券及價值$2,080的餐飲體驗，總值高達HK$9,580

三重獎賞優惠 火鍋+燒烤和牛+電子優惠禮券

Sizzling Fall Feasts 秋日饗宴」由930日起至1016日期間舉行。顧客只需下載 Lee Gardens 手機應用程式免費登記成為會員，並於活動期間在利園區以電子貨幣或八達通(包括消費券)消費滿指定金額，便可憑有效發票換領指定購物獎賞。

重賞：「秋日和牛美饌佳釀禮遇」：以秋日首選食材 - 和牛呈獻一連串精緻料理，當中更包括多款秋天最愛的火鍋及燒烤菜式，讓饕客可憑指定消費換領餐飲體驗電子優惠禮券，到指定食府用餐時免費品嚐利園區為大家精心準備的優質高級盛宴。

重賞：「利園區電子優惠禮券」：回贈高達 HK$6,000 電子優惠禮券，讓你於利園區內超過200間指定商戶入手心儀商品，包括︰時尚服飾、家電用品及環球美食等。

重賞：「I.T. HYSAN ONE電子優惠禮券」：送出價值超過 HK$1,500 I.T. HYSAN ONE電子優惠禮券，讓您挑選最適合的時尚服飾，打造全新秋日形象。

權八 - 料理長精選鹿兒島A5和牛晚宴 (2人前) (HK$1,500兩位) 權八 - 料理長精選鹿兒島A5和牛晚宴 (2人前) (HK$1,500兩位) 權八 - 料理長精選鹿兒島A5和牛晚宴 (2人前) (HK$1,500兩位) 權八 - 料理長精選鹿兒島A5和牛晚宴 (2人前) (HK$1,500兩位) 權八 - 料理長精選鹿兒島A5和牛晚宴 (2人前) (HK$1,500兩位) 牛舞by Beefar’s日本燒肉．涮涮鍋放題 日本薩摩牛和牛放題 (HK$1,376兩位) 牛舞by Beefar’s日本燒肉．涮涮鍋放題 樂天澳洲和牛放題 (2位) ; 價值 HK$856 牛舞by Beefar’s日本燒肉．涮涮鍋放題 牛舞by Beefar’s日本燒肉．涮涮鍋放題 牛舞by Beefar’s日本燒肉．涮涮鍋放題 牛舞by Beefar’s日本燒肉．涮涮鍋放題

指定消費地點

即日電子貨幣消費

（最多2張機印單據正本）

利園區

電子優惠禮券

I.T. HYSAN ONE

電子優惠禮券

美食佳釀體驗電子禮券

利園區

（利園一至六期/希慎廣場 /利舞臺廣場/ 禮頓中心 /希慎道一號 /利園其他商舖）

HK$1,000

HK$50

-

-

HK$6,000

HK$100

HK$200

Feather & Bone 澳洲和牛後腿牛扒 (1400g (須烹調); 價值HK$159)

總值︰HK$459

HK$30,000

HK$800

 

HK$700

牛舞by Beefar’s日本燒肉．涮涮鍋放題 樂天澳洲和牛放題 (2) ; 價值: HK$856

總值︰HK$2,356

HK$60,000

HK$1,800

HK$1,500

權八 料理長精選鹿兒島A5和牛晚宴套餐 (2人前) ; 價值:HK$1,500

總值︰HK$4,800

HK$100,000

HK$6,000

HK$1,500

權八 料理長精選鹿兒島A5和牛晚宴套餐 (2人前) ; 價值: HK$1,500

牛舞by Beefar’s日本燒肉．涮涮鍋放題 日本薩摩和牛放題 (2); 價值:HK$1,376

Sake Moment 彼の地 純米大吟醸; 價值: HK$580

總值︰HK$9,456 - HK$9,580

 

即睇其他優惠禮遇！

香江花月 斐沙圈 香江花月 華人塔 湊湊火鍋 - 日本和牛上腦 湊湊火鍋 - 日本和牛前胸 ENOTECA - 高級日本清酒及水果酒 SEOUL RECIPE - 韓式醃牛仔骨 SEOUL RECIPE - 韓式醬醃牛肋骨 牛気極上和牛海鮮放題 (HK$358起) 香江花月 日本A5和牛 香江花月 金泊清酒海鮮鍋 香江花月 香江拼

hy! Autumn Fest秋日祭禮遇

秋意漸濃，hy!網上平台已準備一系列秋冬商品，更蒐集了不同的餐飲折扣優惠及戶外活動用品！由930日起至1016日，憑電子優惠碼【AUTUMN15】於hy! 消費更可獲即時85折扣優惠，立即前往 hy! Autumn Fest 入手轉季必備精品！

網站：https://hyleegardens.com.hk/hy-autumn-fest-2022

顧客只需下載 Lee Gardens 手機應用程式免費登記成為會員，並於活動期間在利園區以電子貨幣或八達通(包括消費券)消費滿指定金額，便可憑有效發票親自到利園一期地下、希慎廣場一樓或利舞臺廣場一樓的禮賓部換領指定獎賞。

顧客只需下載 Lee Gardens 手機應用程式免費登記成為會員，並於活動期間在利園區以電子貨幣或八達通(包括消費券)消費滿指定金額，便可憑有效發票親自到利園一期地下、希慎廣場一樓或利舞臺廣場一樓的禮賓部換領指定獎賞。

Sizzling Fall Feasts秋日饗宴」

活動日期：2022930日起至1016

指定消費地點：利園一至六期/希慎廣場 /利舞臺廣場/ 禮頓中心 /希慎道一號 /利園其他商舖

換領地點：利園一期地下、希慎廣場一樓及利舞臺廣場一樓的禮賓部

換領時間：上午 11 時至晚上 10 30

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