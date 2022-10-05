消費券2022｜利園區「Sizzling Fall Feasts 秋日饗宴」 推消費禮遇3重賞 火鍋/燒烤和牛+ $7,500電子優惠禮券

踏入10月「食慾之秋」，正是與一眾親朋好友品嚐火鍋以及燒肉的好時候。利園區於今個秋日推出「Sizzling Fall Feasts 秋日饗宴」，精彩禮遇包括$6,000利園區電子優惠禮券、$1,500的I.T. HYSAN ONE電子優惠禮券及價值$2,080的餐飲體驗，總值高達HK$9,580！
三重獎賞優惠 火鍋+燒烤和牛+電子優惠禮券
「Sizzling Fall Feasts 秋日饗宴」由9月30日起至10月16日期間舉行。顧客只需下載 Lee Gardens 手機應用程式免費登記成為會員，並於活動期間在利園區以電子貨幣或八達通(包括消費券)消費滿指定金額，便可憑有效發票換領指定購物獎賞。
第❶重賞：「秋日和牛美饌佳釀禮遇」：以秋日首選食材 - 和牛呈獻一連串精緻料理，當中更包括多款秋天最愛的火鍋及燒烤菜式，讓饕客可憑指定消費換領餐飲體驗電子優惠禮券，到指定食府用餐時免費品嚐利園區為大家精心準備的優質高級盛宴。
第❷重賞：「利園區電子優惠禮券」：回贈高達 HK$6,000 電子優惠禮券，讓你於利園區內超過200間指定商戶入手心儀商品，包括︰時尚服飾、家電用品及環球美食等。
第❸重賞：「I.T. HYSAN ONE電子優惠禮券」：送出價值超過 HK$1,500 的I.T. HYSAN ONE電子優惠禮券，讓您挑選最適合的時尚服飾，打造全新秋日形象。
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指定消費地點
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即日電子貨幣消費
（最多2張機印單據正本）
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利園區
電子優惠禮券
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I.T. HYSAN ONE
電子優惠禮券
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美食佳釀體驗電子禮券
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利園區
（利園一至六期/希慎廣場 /利舞臺廣場/ 禮頓中心 /希慎道一號 /利園其他商舖）
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HK$1,000
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HK$50
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HK$6,000
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HK$100
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HK$200
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Feather & Bone 澳洲和牛後腿牛扒 (1塊400g (須烹調); 價值HK$159)
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總值︰HK$459
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HK$30,000
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HK$800
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HK$700
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牛舞by Beefar’s日本燒肉．涮涮鍋放題 樂天澳洲和牛放題 (2位) ; 價值: HK$856
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總值︰HK$2,356
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HK$60,000
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HK$1,800
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HK$1,500
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權八 料理長精選鹿兒島A5和牛晚宴套餐 (2人前) ; 價值:HK$1,500
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總值︰HK$4,800
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HK$100,000
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HK$6,000
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HK$1,500
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權八 料理長精選鹿兒島A5和牛晚宴套餐 (2人前) ; 價值: HK$1,500
Sake Moment 彼の地 純米大吟醸; 價值: HK$580
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總值︰HK$9,456 - HK$9,580
即睇其他優惠禮遇！
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秋意漸濃，hy!網上平台已準備一系列秋冬商品，更蒐集了不同的餐飲折扣優惠及戶外活動用品！由9月30日起至10月16日，憑電子優惠碼【AUTUMN15】於hy! 消費更可獲即時85折扣優惠，立即前往 hy! Autumn Fest 入手轉季必備精品！
「Sizzling Fall Feasts秋日饗宴」
活動日期：2022年9月30日起至10月16日
指定消費地點：利園一至六期/希慎廣場 /利舞臺廣場/ 禮頓中心 /希慎道一號 /利園其他商舖
換領地點：利園一期地下、希慎廣場一樓及利舞臺廣場一樓的禮賓部
換領時間：上午 11 時至晚上 10 時 30 分