農曆新年2024｜皇玥精選龍年禮盒 享1月優惠價及買3送1

農曆新年將至，是時候要準備好禮物，向各位親朋好友拜年。賀年禮品還在考慮送什麼好？怎麼選擇禮物，能看似比較得體？本地精緻餅食品牌皇玥，為大家準備了充滿「祝福」的賀年禮品，精心推出多款新年限定禮盒。禮盒以五代同堂為主題，寓意着老少安康、家庭和睦。而且每個新年系列的禮盒都各有寓意，用作祝賀親友就最合適不過！

矜貴大方的皇至尊新年禮盒，以新年「全盒」為設計概念，當中包含多達14種豐富的款式及口味餅食，包括皇玥經典禮盒之選的米芝蓮蝴蝶酥、蜂巢蛋卷、脆曲奇及宮廷唐果子，還有皇玥以精選優質鹹蛋黃和特製的千層酥皮，炮製出鹹香酥脆的「黃金脆條」，絕對是新年送禮的最佳選擇。最適合買來公司商務送禮之用！

「新年」是個充滿祝福的節日，不少人會在選購賀年食品方面，以傳統糕點來寓意祝賀親友「步步高陞」。為了可以讓大家品嚐新年傳統的糕點，皇玥推出新年「石磨米漿年糕系列」，由兩位餅藝大師葉永華師傅、黎永冠師傅精心研發，以古法調配，米漿採用傳統石磨製成，炮製出米香味濃、口感軟糯柔滑。想品嚐大師級的新年年糕，更可以考慮不同的加熱方法，以享用不同的口感或風味。

加熱小貼士：以平底鑊輕煎1分鐘至金黃微脆，可令年糕更香脆美味，或加水於鑊中蒸3分鐘，享受軟糯柔滑的口感。