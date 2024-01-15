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2024-01-15 07:00:00

農曆新年2024｜皇玥精選龍年禮盒 享1月優惠價及買3送1

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農曆新年2024｜皇玥精選龍年禮盒 享1月優惠價及買3送1

農曆新年2024｜皇玥精選龍年禮盒 享1月優惠價及買3送1

農曆新年將至，是時候要準備好禮物，向各位親朋好友拜年。賀年禮品還在考慮送什麼好？怎麼選擇禮物，能看似比較得體？本地精緻餅食品牌皇玥，為大家準備了充滿「祝福」的賀年禮品，精心推出多款新年限定禮盒。禮盒以五代同堂為主題，寓意着老少安康、家庭和睦。而且每個新年系列的禮盒都各有寓意，用作祝賀親友就最合適不過！

 

【新年豐收】皇玥新年禮盒

皇玥_新年禮盒_（多款餅食） 皇玥_新年禮盒_（五款禮盒）

矜貴大方的皇至尊新年禮盒，以新年「全盒」為設計概念，當中包含多達14種豐富的款式及口味餅食，包括皇玥經典禮盒之選的米芝蓮蝴蝶酥、蜂巢蛋卷、脆曲奇及宮廷唐果子，還有皇玥以精選優質鹹蛋黃和特製的千層酥皮，炮製出鹹香酥脆的「黃金脆條」，絕對是新年送禮的最佳選擇。最適合買來公司商務送禮之用！

皇玥_豐盛皇至尊新年禮盒

皇玥_豐盛皇至尊新年禮盒

豐盛皇至尊新年禮盒禮券【1月優惠價$1,288（原價$1,388）】

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皇玥_皇至尊新年禮盒

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皇至尊新年禮盒禮券【1月優惠價$788（原價$888）】*

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皇玥_新年特級精選禮盒

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新年特級精選禮盒禮券【1月優惠價$338（原價$398）】*

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皇玥_新年精選八味脆曲奇禮盒

皇玥_新年精選八味脆曲奇禮盒

新年精選八味脆曲奇禮盒禮券【1月優惠價$288（原價$348）】

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皇玥_新年精選八味蝴蝶酥禮盒

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新年精選八味蝴蝶酥禮盒禮券【1月優惠價$268（原價$308）】

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皇玥_新年金裝精選禮盒

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新年金裝精選禮盒禮券【1月優惠價$258（原價$298）】*

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皇玥_新年品味精選禮盒

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新年品味精選禮盒禮券【1月優惠價$228（原價$268）】*

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皇玥_新年經典精選禮盒

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新年經典精選禮盒禮券【1月優惠價$148（原價$168）】*

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【天賜鴻福】限量版的龍年揮春

為讓喜慶氣氛遍佈全城，皇玥更特別準備了6限量版的龍年揮春，以「皇玥」及「龍年」為主題，祝福大家龍年吉祥。凡購買指定禮盒（已於加上*），即有機會獲得揮春一對，款式隨機，數量有限，送完即止。

 

【步步高陞】皇玥年糕禮盒

皇玥_新年年糕禮盒

皇玥_新年年糕禮盒

「新年」是個充滿祝福的節日，不少人會在選購賀年食品方面，以傳統糕點來寓意祝賀親友「步步高陞」。為了可以讓大家品嚐新年傳統的糕點，皇玥推出新年「石磨米漿年糕系列」，由兩位餅藝大師葉永華師傅、黎永冠師傅精心研發，以古法調配，米漿採用傳統石磨製成，炮製出米香味濃、口感軟糯柔滑。想品嚐大師級的新年年糕，更可以考慮不同的加熱方法，以享用不同的口感或風味。

加熱小貼士：以平底鑊輕煎1分鐘至金黃微脆，可令年糕更香脆美味，或加水於鑊中蒸3分鐘，享受軟糯柔滑的口感。

皇玥_鹹香黃金糕禮盒

皇玥_鹹香黃金糕禮盒

鹹香黃金糕禮盒禮券【1月優惠價$288（原價$328）】

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皇玥_古法黑糖年糕禮盒

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古法黑糖年糕禮盒禮券【1月優惠價$258（原價$298）】

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【金銀滿屋】皇玥新年禮籃

皇玥特別推出三款2024新年限定禮籃，選用皮革絨布全人手打造的皇玥手提袋，配上各式餅食禮盒、皇玥利是封、皇玥兔公仔、皇玥特級紅酒，包羅萬有。即使用來送禮予商務客戶，亦絕對不失大體！

皇玥_新年特級禮籃

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新年特級禮籃【1月優惠價$2,680（原價$3,800）】（包運費）

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皇玥_新年金裝禮籃

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新年金裝禮籃【1月優惠價$1,880（原價$2,880）】（包運費）

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皇玥_新年經典禮籃

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新年經典禮籃【1月優惠價$980（原價$1,288）】（門店自取）

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2024新年系列禮券及現貨現已於全線門店及皇玥網上商店www.ipastry.com.hk 同步發售，於131日或之前訂購，同享1月優惠價及買31優惠。

查詢更多詳情，請瀏覽：皇玥官網門店資料

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