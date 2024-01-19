農曆新年2024｜IKEA龍年北歐風新品 教你文昌位/財位/健康位放乜催運！

新年新氣象，不少人都會趁新年為家居翻新，以焕然一新的面貌轉運。IKEA推出農曆新年限定系列FÖSSTA，以春節舞龍文化和簡單卻細膩的宋代瓷器為設計概念的傢品及家飾，為家居帶來新氣象。IKEA更派出猩猩化身「猩師傅」，提供風水錦囊，教大家如何布置文昌、健康和中宮等方位，在龍年行大運！各樣家飾家品均可IKEA找到，配合正在進行的「新年開運禮」，購物每滿$2,000 即送$200現金券，最高可得$1,200現金券！

典雅宋瓷融合簡約北歐風 打造中式碧玉感餐桌 中國青瓷最著名的「宋瓷」，溫潤如玉的質地與柔美的單色釉燒，其背後蘊藏著東方的人文思維和內斂的美學觀。在客廳放上FÖSSTA 附蓋全盒，新年氣息瞬間湧現，設計靈感來自中式傳統糖果盒，採用傳統工藝製作，融合新年慣用紅色與北歐家飾常用的淡木色，美觀又堅固，四個分隔可放入多款點心，讓你過年與家人朋友暢聊時也能分享賀年糖果，度過歡樂佳節時光。

小家飾點綴年味空間 想為家中增添新春氛圍，其實非常簡單！只需巧妙佈置家品，就能輕鬆營造出濃厚的節慶氣氛。例如在餐桌鋪上FÖSSTA餐墊，其設計靈感源自宋代瓷器及水果，橙、柿和石榴在傳統習俗中象徵著幸福、富貴與團聚，以美好寓意為餐桌布置帶來清新氣息。搭配同系列的碗和湯碟，將宋瓷概念融入北歐簡約設計，帶著花瓣的弧形邊緣與細膩的花卉紋飾，呈現工藝質感，深度尺寸適合盛載傳統中菜或湯汁較多的菜式，別緻的湖水綠色更能創造優美餐桌。

IKEA 「猩師傅」 開運布置靈感推介 中國農曆新年，最重要的一環當然係好意頭，所以傳統風水也是大家關心的重點，適逢2024龍年來臨，IKEA 猩猩化身為「猩師傅」，帶來風水錦囊，為大家迎好年 ！ 龍年風水擺位｜文昌位 文昌位與學業、事業方面運勢相關，猩師傅建議放一杯水，或4枝富貴竹、或4枝毛筆、或筆架均可，有利讀書。建議今年在西北位，擺放綠色和藍色物品，增強文昌運勢同時催旺事業步步高升。

龍年風水擺位｜中宮 猩師傅提醒大家，龍年的中宮是嗌交位，特別容易爭吵，所以猩師傅建議可在家居中間放粉紅色物件化解是非，同時更可以旺人緣。除了家中，公司工作枱中間也可擺放粉紅色物件或枱底中央位置添置粉紅色地墊。

龍年風水擺位｜健康位 猩師傅關心大家身體，建議今年可在東南和正西方位擺放驅邪去負能量水晶或銅製物品和金色物品，多做運動，保持身體健康。