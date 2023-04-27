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2023-04-27 13:45:00

深圳好去處2023｜仲去世界之窗？ 盤點10大深圳必去打卡景點 深圳小鐮倉/360度透明摩天輪

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深圳好去處2023｜仲去世界之窗？ 盤點6大深圳必去打卡景點

深圳好去處2023｜香港與內地正式通關！市民出入境前都不用再作核酸檢測，不少人都急不及待來個快閃深圳周末一日遊，以下為大家介紹10個深圳自由行時必去打卡景點，有不少都是近年新開幕，想去深圳快閃旅行的你一定不能錯過！

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深圳好去處2023LA LA LAND

不少人在疫情前都會到深圳網紅Café打卡，位於南山區的LA LA LAND咖啡店近期深受內地網紅歡迎，咖啡店設於天台上，分為室內及室外範圍。室外設有靠海的露台座，亦有露營風的碎石地及懶人沙發。咖啡店提供輕食、咖啡等，更有主菜如牛扒、三文治、Burger。建議最佳打卡時間為黃昏56時。

地址：深圳市南山區望海路1089-513a401

營業時間：10:00 -22:00

Cafe分為室內及室外空間。(圖片來源: 小紅書) Cafe分為室內及室外空間。(圖片來源: 小紅書) Cafe分為室內及室外空間。(圖片來源: 小紅書) 最佳打卡時間為黃昏時分。(圖片來源: 小紅書) 最佳打卡時間為黃昏時分。(圖片來源: 小紅書) Cafe室外設有靠海的露台座，大家可以一邊看海一邊嘆啡。(圖片來源: 小紅書)

深圳好去處2023O·POWER文化藝術中心

O·POWER文化藝術中心於2022年新開幕，由華中發電廠改建而成，現在為結合休閒、娛樂、公園和商業的綜合園區，佔地共10,785平方米。藝術中心以天藍色為主調，昔日的油罐、旋轉樓梯均塗上天藍色，打卡一流！另設有劇場藝術空間、「油樂園」花園、咖啡店等，絕對是文青必到之地。

地址：深圳市南山區華僑城香山東街19

交通：深圳市地鐵2號線華僑城北站B出口

開放時間：9:00-21:00 (戶外區域)18:00-21:00 (「油樂園」區域)

O·POWER文化藝術中心由華中發電廠改建而成。(圖片來源: 小紅書) O·POWER文化藝術中心由華中發電廠改建而成。(圖片來源: 小紅書) 昔日的油罐、旋轉樓梯均塗上天藍色。(圖片來源: 小紅書) 昔日的油罐、旋轉樓梯均塗上天藍色。(圖片來源: 小紅書) 昔日的油罐、旋轉樓梯均塗上天藍色。(圖片來源: 小紅書)
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深圳好去處2023｜灣區之光摩天輪

深圳都有摩天輪可以搭！灣區之光摩天輪位於位於深圳前海灣，於2021年開幕。採用了世界首創的魚鰭狀異形大立架，車廂亦設計成全景式轎廂，360度的透明玻璃，可讓乘客從高空俯瞰前海灣及珠江口伶仃洋景色。一共有28個車廂，一次可承載25位乘客。

地點：深圳市寶安區新安街道寶華南路 歡樂港灣·濱海文化公園

開放時間：週一至週五10:30-22:00，週末及節假日10:30-22:30

門票價格：平日及週末人民幣150/位，法定節假日人民幣180/

灣區之光摩天輪位於位於深圳前海灣。(圖片來源: 小紅書) 採用了世界首創的魚鰭狀異形大立架。(圖片來源: 小紅書) 採用了世界首創的魚鰭狀異形大立架。(圖片來源: 小紅書) 共有28個車廂，一次可承載25位乘客。(圖片來源: 小紅書)
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深圳好去處2023｜官湖村

唔使飛日本都可以去到鐮倉！位於大鵬半島的官湖村鄰近大海，擁有唯美海岸線風景，與日本鐮倉非常相似，因此被稱為「深圳小鎌倉」，吸引到不少年輕人前來打卡。村內亦有海灘、民宿及不同特色餐廳，大家可以慢慢影相打卡，玩累了都可以入住民宿過夜。

地址：深圳市大鵬新區葵沖街道官湖村

官湖村被稱為「深圳小鎌倉」。(圖片來源: 小紅書) 官湖村被稱為「深圳小鎌倉」。(圖片來源: 小紅書) 官湖村被稱為「深圳小鎌倉」。(圖片來源: 小紅書) 官湖村被稱為「深圳小鎌倉」。(圖片來源: 小紅書) 官湖村被稱為「深圳小鎌倉」。(圖片來源: 小紅書)

深圳好去處2023｜仙湖植物園

仙湖植物園被國家旅遊局評為國家AAAA級風景區，佔地546公頃。分為天上人間景區、湖區、廟區、沙漠植物區、化石森林景區和松柏杜鵑景區等六大景區。其中以「沙漠植物區」最受歡迎，一定要到圓拱形的「仙人掌溫室」，裡面種植了滿滿的仙人掌及多肉植物，打卡必去！

地址：廣東省深圳市羅湖區蓮塘仙湖路160

開放時間：8:00-18:00（購票人士）；

4:00-08:0018:00-21:30（免費開放）

門票價錢：人民幣20

一定要到圓拱形的「仙人掌溫室」打卡！(圖片來源: 小紅書) 仙湖植物園為國家AAAA級風景區。(圖片來源: 微博) 仙湖植物園為國家AAAA級風景區。(圖片來源: 微博) 春天更可以看到櫻花花海！(圖片來源: 小紅書) 春天更可以看到櫻花花海！(圖片來源: 微博)
深業上城以橙色及白色為主色，非常打卡able。(圖片來源: 小紅書) 共有300多間店舖進駐。(圖片來源: 小紅書) 天橋是熱門打卡位！ 這間Pizz店同樣是熱門打卡位！ 這間Pizz店同樣是熱門打卡位！

深圳好去處2023｜深業上城

深業上城於2018年開幕，共有300多間店舖進駐，大致分為生活體驗街、時尚購物街等。除了來掃貨購物外，裡面的「Loft小鎮」同樣受歡迎，以紅色、黃色、橙色、白色為主色，一定要在天橋打卡。

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城

營業時間：10:00-22:00

參加者在風洞內體驗室內空中跳傘 iFLY風洞飛行體驗店是珠三角首間室內空中跳傘體驗店

深圳好去處2023iFLY風洞飛行體驗店

iFLY風洞飛行體驗店是珠三角首間室內空中跳傘體驗店，它以國際認可專利技術，讓參加者在風洞內體驗室內空中跳傘。每次飛行體驗都會有專業教練陪同，另配備專業飛行裝備，完成後亦有證書提供，質素具一定保證。

iFLY風洞飛行體驗店

開業日期：2021年10月

地址：深圳市龍華區鴻發路龍華壹方天地C區L1-023

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佔地10,785平方米，是一個集休閒、娛樂、公園和商業於一身的綜合園區。 (zhihu@创想华侨城) O·POWER文化藝術中心 (zhihu@创想华侨城) 藝術中心以天藍色為主色，成為打卡熱點。 (zhihu@创想华侨城) 引進廣州品牌咖啡店「store by.jpg」 (jmgw2.cn)

深圳好去處2023O·POWER文化藝術中心

位於深圳華僑城片區北部、由華中發電廠改建而成的O·POWER文化藝術中心，佔地10,785平方米，是一個集休閒、娛樂、公園和商業於一身的綜合園區。藝術中心以天藍色為主色，三個曾經儲存重油的油罐改建成花園、劇場及遊樂空間，加上旋轉樓梯以及周遭綠化環境，絕對是打卡熱點。 O·POWER文化藝術中心亦引進廣州品牌咖啡店「store by.jpg」，除橘紅色磚牆吸引人打卡外，其特色手沖咖啡也值得一試。

O·POWER文化藝術中心

開業日期：2022年8月

地址：深圳市南山區華僑城香山東街19號

深圳「小長城」仿真還原，半小時登頂看壯麗山河。 與真身萬里長城一樣，深圳小長城有烽火台，也有陡峭的梯階，在叢林的背照下，可有登上長城當好漢的氣概？（圖片來源：深圳美食部落格） 登上小長城烽火台，是看黃昏美景的好地方，吸引不少攝影發燒友打卡。 （ShenzhenLook@微博視頻號） 除了徒步登長城外，也可以乘坐纜車的，在纜車內遠眺深圳美景。 （圖片來源：我和鷄翅仔的成長故事＠小紅書） 除了徒步登長城外，也可以乘坐纜車的，在纜車內遠眺深圳美景。 （圖片來源：我和鷄翅仔的成長故事＠小紅書）

深圳好去處2023「小長城」仿真還原

在深圳龍崗區，就驚現一道以萬里長城為原型1:1仿造的長城，城牆、階梯、烽火台都與真身無異，連坡度都一樣陡峭，走在當中有如身在長城一樣，被深圳譽為「小長城」。這條「小長城」於1996年建成，座落在龍崗區布吉鎮南嶺村求水山公園內，直至深圳地鐵5號線在2011年通車後，附近有了百鴿籠站，交通方便了才逐漸為人認識。

深圳的小長城，則按萬里長城比例1:1而建，城牆高度、闊度與真身幾乎一樣，坡度最高也達70度，唯獨長度只380米，還不足真身的千分之一。然而，小長城同樣具有萬里長城挺拔的氣勢。從最高處求水頂下看，小長城海拔253.26米，達380米佔了一遍山坡。

腳力差一點的話，小長城入口旁設有登山纜車（索道），可以坐在當中從高處登上長城。色彩豐富的車廂與灰黑色的長城成了有趣的對比。除了小長城外，求水山公園亦是一個兒童樂園，有具特色的過山車、海盜船、碰碰車，還有一個水上樂園，滑水梯、衝浪應有盡有。

求水山公園及小長城詳情

地址：深圳市龍崗區南灣街道南嶺村社區龍山路

交通：乘坐公共汽車路線822、M272、B741、377、B881、M272、M428、B954可到達

地鐵：5號線到百鴿籠站，打車約５分鐘

門票：公園及小長城免費；遊樂園260元任玩；索道15元單程

在馬術訓練場後面，就有小馬的馬廊，可以購買蘿蔔，餵牠們吃。 （Elsa & Oceana @youtube ) 壹方天地是深圳最大的商場，而位於壹方天地E區，就有騎樂馬術Joy Pony的新分店，設施環境都適合小朋友一嘗騎馬的滋味。（Elsa & Oceana ＠youtube）

深圳好去處2023觀瀾湖新城騎樂馬術

以往香港人一向都很喜歡到位於龍華區的觀瀾湖旅遊度假村玩，而地鐵4號線延長後，增設了一個觀瀾湖站，到觀瀾湖玩就更方便了。現時去觀瀾湖除了打高爾夫球，觀瀾湖站鄰近也的觀瀾湖新城MH Mall，也設有一個大型的商場，集娛樂、購物、文化於一身。在觀瀾湖新城MH Mall內，也有一個「騎樂馬術Joy Pony」，屬於深圳的旗艦店，設有佔地面積有1,000平方米的室內馬術訓練場，環境更大、馬匹更多。小朋友在教練講解後，就可以穿上馬術服裝，在教練指導下拉起馬繮帶馬匹走一圈，學習騎馬，當然也可以餵吃蘿蔔，享受與馬匹相聚的樂趣。

觀瀾湖騎樂馬術詳情

地址：龍華區觀瀾湖觀瀾湖新城

交通：觀瀾湖站C2出口直達觀瀾湖新城

收費：人民幣 ¥200起

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