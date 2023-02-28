2023深圳住宿｜深圳5間旅遊住宿推介 無印良品酒店 180度最美海景套房 網紅特色民宿

北上去深圳旅行當然不止入住按摩水療酒店！其實深圳近年新開了不少充滿設計特色酒店，部分都可以觀賞到無敵海景，充滿外國渡假風情，而且價錢相宜，房間人均幾百元就有交易，情侶或閨蜜旅行必去！

2023深圳酒店住宿｜大梅沙洲際行政俱樂部

深圳都有高質海景酒店！大梅沙洲際行政俱樂部位於深圳鹽田區，座擁無敵海景，附近亦有水清沙幼的海灘，被內地網民稱之為「深圳馬爾代夫」，滿滿外國渡假風情。房間方面走現代摩登簡約風格路線，大量採用木材元素，房內氣氛非常舒適。除了房間設計有個性，酒店更設有無邊際泳池，吸引網紅前來打卡拍照，因此一到旺季，酒店經堂客滿，大家有興趣的話大妨提早訂房。

大梅沙洲際行政俱樂部

地址：深圳市鹽田區鹽葵路9號

房價：￥1500起