2023深圳住宿｜深圳5間旅遊住宿推介 無印良品酒店 180度最美海景套房 網紅特色民宿

北上去深圳旅行當然不止入住按摩水療酒店！其實深圳近年新開了不少充滿設計特色酒店，部分都可以觀賞到無敵海景，充滿外國渡假風情，而且價錢相宜，房間人均幾百元就有交易，情侶或閨蜜旅行必去！
2023深圳酒店住宿｜大梅沙洲際行政俱樂部
深圳都有高質海景酒店！大梅沙洲際行政俱樂部位於深圳鹽田區，座擁無敵海景，附近亦有水清沙幼的海灘，被內地網民稱之為「深圳馬爾代夫」，滿滿外國渡假風情。房間方面走現代摩登簡約風格路線，大量採用木材元素，房內氣氛非常舒適。除了房間設計有個性，酒店更設有無邊際泳池，吸引網紅前來打卡拍照，因此一到旺季，酒店經堂客滿，大家有興趣的話大妨提早訂房。
大梅沙洲際行政俱樂部
地址：深圳市鹽田區鹽葵路9號
房價：￥1500起
2023深圳酒店住宿｜深圳無印良品酒店
日本品牌無印良品在深圳開設全球第一間無印酒店，常中集合酒店、餐廳和無印良品旗艦店，實行一條龍消費住宿體驗。酒店設計主題一貫品牌日系簡約風格，並加入大量環保物料，房間則使用無印良品出品的傢俱，整體感覺非常溫暖。
深圳無印良品酒店
地址：深圳市福田區華富街道皇崗路5001號深業上城B座A11號
房價：￥800起
2023深圳酒店住宿｜Icon Ranz Hotel
Icon Ranz Hotel在2020年6月新開幕，酒店風格以日式簡約為設計靈感，每層走廊都放置綠色植物，有日式小庭院的靜謐感覺，喜歡精緻優雅的文青必去！酒店房間同樣有個性，全落地玻璃窗採光一流，浴室乾濕分離夠方便，部分房間可觀賞深圳灣海景，整體CP值高！
Icon Ranz Hotel
地址：深圳市福田區沙嘴路8號紅樹灣華府A座1層
房價：￥400起
2023深圳酒店住宿｜岩也的窄酒店
深圳近年愈開愈多精品酒店，全部各有特色。岩也的窄酒店位於南頭古城內，以深圳「最窄」酒店為賣點，全幢酒店樓高五層，最寬2.6米，最窄僅有2米，而且只有四間客房供應，玩味十足。房間大床採用日本榻榻米設計，並配備投影機，十分舒適寫意。
岩也的窄酒店
地址：深圳市深山區南頭古城
房價：￥1000起
2023深圳酒店住宿｜蜜悦·深圳波西塔諾懸崖海景美宿
如果想感受一下異國風情，推介入住「蜜悦·深圳波西塔諾懸崖海景美宿」。酒店位於深圳海貝灣山頂別墅區內，南澳灣的迷人景色盡收眼底，更設有室內泳池及海景咖啡廳，風光迷人。房間方面亦可看到海景，浴缸靠近海邊，感覺放鬆，絕對是週末旅行的好去選。
蜜悦·深圳波西塔諾懸崖海景美宿
地址：南澳街道南隆社區海濱南路33號海貝灣度假村F8棟
房價：￥700起