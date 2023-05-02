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2023-05-02 13:00:00

深圳美食2023｜深圳7大必食餐廳推介 海鮮燒烤/掃街小食/火鍋/酸菜魚/甜品【持續更新】

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深圳美食2023｜深圳過關後必食餐廳推介 海鮮燒烤/掃街小食/火鍋/酸菜魚/甜品 [持續更新]

深圳美食2023｜深圳過關後必食餐廳推介 海鮮燒烤/掃街小食/火鍋/酸菜魚/甜品 [持續更新]

深圳美食2023香港深圳兩地全面開關，大家周末又可以再次北上深圳吃喝玩樂了！由羅湖或落馬洲口岸北上去深圳，除了喜茶和海底撈外，深圳還有吃之不盡的美食，不妨參考一下以下深圳美食推介，有人氣火鍋酸菜魚、即烤串燒、甜品店等等，價錢平香港一大截，一於約埋朋友去試走一轉深圳美食之旅啦！

深圳美食2023｜潮汕大目牛肉火鍋

潮汕大目牛肉火鍋是國內的牛肉火鍋連鎖品牌，在深圳有多間分店，主打全牛火鍋，餐廳可以見到師傅即場宰牛，感覺新鮮！湯底方面推薦清湯，湯底以蔬菜煲煮，最能突出牛肉鮮味。店舖供應多種牛肉部位選擇，如「吊龍」、「花趾肉」等等，更有秘製牛雜，牛魔王一定收貨。另外推介手打牛丸，多汁又彈牙，打邊爐必備！

潮汕大目牛肉火鍋皇崗店

地址：深圳市福田區皇崗村市場北座1樓（福民地鐵站C出口附近）

人均：￥150起

潮汕大目牛肉火鍋皇崗店（圖片來源：小紅書：阿睿小主） 潮汕大目牛肉火鍋皇崗店（圖片來源：小紅書：阿睿小主） 潮汕大目牛肉火鍋皇崗店（圖片來源：小紅書：阿睿小主） 潮汕大目牛肉火鍋皇崗店（圖片來源：小紅書：阿睿小主）

深圳美食2023｜太二酸菜魚

不知何時開始，酸菜魚成為到深圳旅遊時必食的菜色，除了人氣酸菜魚餐廳「探魚」外，太二酸菜魚同樣獲內地網紅高度推介，做得一試。餐廳最大賣點是酸菜採用自家醃製的老壇酸菜，配上份量特多的鱸魚，酸香開胃，辣得過癮！小食方面，芥末蝦球、無骨鳳爪、脆椒小皮蛋都是必點招牌貨，重口味人士至愛！

太二老壇子酸菜魚（深圳馬成時代廣場店）

地址：深圳市福田區石廈北二街89號馬成時代廣場四層409鋪

人均：￥150起

太二老壇子酸菜魚（圖片來源：小紅書：鈴木曦子） 太二老壇子酸菜魚（圖片來源：小紅書：鈴木曦子） 太二老壇子酸菜魚（圖片來源：小紅書：鈴木曦子）

深圳美食2023｜囍兒甜糖水舖

囍兒甜糖水舖是深圳近兩年最受歡迎的甜品店，不但價錢平，而且真材實料份量足，CP值高，人均最平￥25就有交易。囍兒甜糖水舖有多款糖水和小吃供客人選擇，其中以「鮮果河粉撈」和「刨冰山」系列最有特色，全部配搭新鮮水果，賣相一流。推介食草莓芒果班蘭河粉，河粉用班蘭汁製作，口感滑溜，配上椰奶和水果，味道香甜清爽。

囍兒甜糖水舖

地址：深圳市福田區福田村牛巷坊46棟101

人均：￥25起

囍兒甜糖水舖（圖片來源：小紅書：kirsten今天吃甚麼） 草莓芒果班蘭河粉（圖片來源：小紅書：kirsten今天吃甚麼） 芒果班蘭河粉（圖片來源：小紅書：kirsten今天吃甚麼）

深圳美食2023｜阿昌茶檔迷你生煎包

去深圳一定要試地道的掃街小吃！阿昌茶檔最有名氣的是生煎包霸王杯，每份賣￥35，當中包括近20粒迷你生煎包、大量即炸薯條以及一杯檸檬茶，生煎包表面灑滿辣椒粉，非常惹味，而且設計方便，可以單手拿著，邊逛邊吃都無問題！

阿昌茶檔

地址：深圳市鹽田區海山街道海山路28號－1

人均：￥35起

阿昌茶檔（圖片來源：小紅書：A.Mei） 阿昌茶檔（圖片來源：小紅書：A.Mei） 阿昌茶檔（圖片來源：小紅書：A.Mei）

深圳美食2023｜破店肥哈．東北燒烤

如果喜歡吃香辣惹味的燒烤，一定要試試在深圳有8間分店的「破店肥哈·東北燒烤」。餐廳將傳統東北街頭燒烤搬到店內，地方寬敞坐得舒服，晚上又有歌手表演，氣氛熱鬧。串燒方面以豬大腸、五花肉、羊肉、茄子等最受歡迎，即點即烤香氣十足！另外亦有多款東北小菜，如東北烤吐司、鐵盆東北麻辣燙等等。

破店肥哈·東北燒烤（華強北店）

地址：深圳市振華路47號家樂大廈振華路49-2號

人均：￥50起

「破店肥哈·東北燒烤」在深圳有8間分店（圖片來源：小紅書：摩托騎士） 「破店肥哈·東北燒烤」在深圳有8間分店（圖片來源：小紅書：摩托騎士） 「破店肥哈·東北燒烤」在深圳有8間分店（圖片來源：小紅書：摩托騎士）

深圳美食2023｜中國版星巴克tea'stone

深圳就有一個主打中國純茶的品牌，顛覆新世代對「中式茶館」的刻板印象，不止於全國各大城市擴張，網民更稱之為「中國版星巴克」，他們便是新式茶館tea'stone。

tea'stone於2018年在深圳創立，以中國原創純茶品牌作定位，在深圳有5間分店，其中一間在萬象天地。tea'stone為顧客提供108種不同的茶葉，涵蓋中國茶的六大茶類。茶客可以按心情和喜好選熱茶或冷泡茶。若是對茶完全沒有概念的，可以考慮點評度最高，被茶人稱為「茶中化石」的「碎銀子」，它是普洱茶中的珍品，濃鬱中透出淡淡棗皮甜香。若是想嘗試新鮮，可以考慮引入西式酒飲思路的「啤啤tea」或「神作冰茶 t'XO」。品牌從西方的酒文化中提取元素：冰球、綿密氣泡、鹽邊，將之與純茶結合，呈現一種「既陌生又熟悉」的茶品體驗。

由於茶店的最晚營業時間為淩晨一點，不少年輕人都把這裏當作不含酒精的酒吧，有空到深圳亦可以前往嘗茶。

茶館中的星巴克？深圳新式茶館tea'stone

tea’stone （萬象天地店）

地址：深圳市南山區科發路大沖華潤置地萬象天地SL218鋪（華為旗艦店旁）

營業時間：10:00-00:00

tea'stone 的店面設計多採用古風建築特色，亦很重視把室外景觀與室內空間緊密連繫在一起，增加閒適感。（圖片來源：teastone茶生活@微博） tea'stone的「啤啤tea」通體金黃（右），店員會在客人面前在茶中打入氮氣，泡沫瞬間升騰。而用品牌原創的「月亮瓶」，將茶倒入裝有冰球的杯中，則好似在喝洋酒。（圖片來源：唐七@微博） tea'stone在茶的名字和造型上亦有創意心思，例如琥珀色特調茶「鶴頂紅」（右）、放入整朵花的網紅款「花王牡丹」（左）。（圖片來源：照橋小心美@小紅書、0cii@微博）

深圳美食2023｜過山車傳菜 失重餐廳登陸深圳

「失重餐廳SpaceLab」，位於深圳寶安區壹方城，在深圳乘搭地鐵1號和5號線到寶安中心站，再步行大約走五分鐘便可到達。餐廳內從天花搭建出一道道由鋼鐵搭建而成的軌道，連着多個360°迴旋向下走的軌道，軌道上載着一艘艘像小船又像小車的食物餐車，盛載食物從天空的軌道向下滑，以過山車一般的速度向下走，最後落在餐桌上。

失重餐廳SpaceLab並非深圳首創，它最早於2007年在德國諾倫堡開設第一家門店，此後大受歡迎，此後在阿聯酋的阿布扎比、英國、奧地利等地都陸續開設分店。到2017年進入中國市場，第一家分店位於北京朝陽區藍色港灣，同時亦是亞洲第一家分店。其後，失重餐廳陸續在上海、成都、重慶、西安、蘇州、深圳等一線城市開設分店，主要以特許經營方式經營，令這個網紅餐廳在中國火熱起來。而最接近香港的分店，則要去到深圳壹方城，於2019年開業，也是大灣區的第一家。

失重餐廳SpaceLab(壹方城店).

地址：新湖路99號壹方城購物中心L1層017A

深圳失重餐廳SpaceLab 深圳失重餐廳SpaceLab位於寶安區壹方城，巨型的玻璃幕牆把室內科幻場景完全呈現出來，單是外型已極吸睛。（網上圖片） 失重餐廳的軌道上，360°迴旋向下走的軌道，軌道上有螺旋結構，能在電腦系統指示下適時減速，令送餐小車能穩定的降落桌面。 （圖片來源：視覺中國）

深圳有甚麼必吃美食？

除了喜茶和海底撈外，深圳有人氣火鍋酸菜魚、即烤串燒、東北燒烤、甜品店等等。詳細按此

回鄉證過期了要如何續期？

現時中旅社已實施網上預約申請回鄉證，不能即日排隊領取籌號辦理回鄉證。詳細按此

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