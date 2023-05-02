深圳美食2023｜深圳7大必食餐廳推介 海鮮燒烤/掃街小食/火鍋/酸菜魚/甜品【持續更新】

深圳美食2023｜香港深圳兩地全面開關，大家周末又可以再次北上深圳吃喝玩樂了！由羅湖或落馬洲口岸北上去深圳，除了喜茶和海底撈外，深圳還有吃之不盡的美食，不妨參考一下以下深圳美食推介，有人氣火鍋酸菜魚、即烤串燒、甜品店等等，價錢平香港一大截，一於約埋朋友去試走一轉深圳美食之旅啦！

深圳美食2023｜潮汕大目牛肉火鍋 潮汕大目牛肉火鍋是國內的牛肉火鍋連鎖品牌，在深圳有多間分店，主打全牛火鍋，餐廳可以見到師傅即場宰牛，感覺新鮮！湯底方面推薦清湯，湯底以蔬菜煲煮，最能突出牛肉鮮味。店舖供應多種牛肉部位選擇，如「吊龍」、「花趾肉」等等，更有秘製牛雜，牛魔王一定收貨。另外推介手打牛丸，多汁又彈牙，打邊爐必備！ 潮汕大目牛肉火鍋皇崗店 地址：深圳市福田區皇崗村市場北座1樓（福民地鐵站C出口附近） 人均：￥150起

深圳美食2023｜太二酸菜魚 不知何時開始，酸菜魚成為到深圳旅遊時必食的菜色，除了人氣酸菜魚餐廳「探魚」外，太二酸菜魚同樣獲內地網紅高度推介，做得一試。餐廳最大賣點是酸菜採用自家醃製的老壇酸菜，配上份量特多的鱸魚，酸香開胃，辣得過癮！小食方面，芥末蝦球、無骨鳳爪、脆椒小皮蛋都是必點招牌貨，重口味人士至愛！ 太二老壇子酸菜魚（深圳馬成時代廣場店） 地址：深圳市福田區石廈北二街89號馬成時代廣場四層409鋪 人均：￥150起

深圳美食2023｜囍兒甜糖水舖 囍兒甜糖水舖是深圳近兩年最受歡迎的甜品店，不但價錢平，而且真材實料份量足，CP值高，人均最平￥25就有交易。囍兒甜糖水舖有多款糖水和小吃供客人選擇，其中以「鮮果河粉撈」和「刨冰山」系列最有特色，全部配搭新鮮水果，賣相一流。推介食草莓芒果班蘭河粉，河粉用班蘭汁製作，口感滑溜，配上椰奶和水果，味道香甜清爽。 囍兒甜糖水舖 地址：深圳市福田區福田村牛巷坊46棟101 人均：￥25起

深圳美食2023｜阿昌茶檔迷你生煎包 去深圳一定要試地道的掃街小吃！阿昌茶檔最有名氣的是生煎包霸王杯，每份賣￥35，當中包括近20粒迷你生煎包、大量即炸薯條以及一杯檸檬茶，生煎包表面灑滿辣椒粉，非常惹味，而且設計方便，可以單手拿著，邊逛邊吃都無問題！ 阿昌茶檔 地址：深圳市鹽田區海山街道海山路28號－1 人均：￥35起

深圳美食2023｜破店肥哈．東北燒烤 如果喜歡吃香辣惹味的燒烤，一定要試試在深圳有8間分店的「破店肥哈·東北燒烤」。餐廳將傳統東北街頭燒烤搬到店內，地方寬敞坐得舒服，晚上又有歌手表演，氣氛熱鬧。串燒方面以豬大腸、五花肉、羊肉、茄子等最受歡迎，即點即烤香氣十足！另外亦有多款東北小菜，如東北烤吐司、鐵盆東北麻辣燙等等。 破店肥哈·東北燒烤（華強北店） 地址：深圳市振華路47號家樂大廈振華路49-2號 人均：￥50起