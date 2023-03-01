深圳酒店推介2023｜深圳5間旅遊住宿推介 無印良品酒店 180度最美海景套房 網紅特色民宿

2023深圳住宿｜深圳5間旅遊住宿推介 無印良品酒店 180度最美海景套房 網紅特色民宿

深圳酒店推介2023｜北上去深圳旅行當然不止入住按摩水療酒店！其實深圳近年新開了不少充滿設計特色酒店，部分都可以觀賞到無敵海景，充滿外國渡假風情，而且價錢相宜，房間人均幾百元就有交易，情侶或閨蜜尋找深圳美食，亦可以到以下心水推介的深圳酒店休息，讓大家遊玩時更多休閒時間！

2023深圳酒店住宿｜大梅沙洲際行政俱樂部 深圳都有高質海景酒店！大梅沙洲際行政俱樂部位於深圳鹽田區，座擁無敵海景，附近亦有水清沙幼的海灘，被內地網民稱之為「深圳馬爾代夫」，滿滿外國渡假風情。房間方面走現代摩登簡約風格路線，大量採用木材元素，房內氣氛非常舒適。除了房間設計有個性，酒店更設有無邊際泳池，吸引網紅前來打卡拍照，因此一到旺季，酒店經堂客滿，大家有興趣的話大妨提早訂房。 大梅沙洲際行政俱樂部住宿詳情 地址：深圳市鹽田區鹽葵路9號 房價：￥1,500起

2023深圳酒店住宿｜深圳無印良品酒店 日本品牌無印良品在深圳開設全球第一間無印酒店，常中集合酒店、餐廳和無印良品旗艦店，實行一條龍消費住宿體驗。酒店設計主題一貫品牌日系簡約風格，並加入大量環保物料，房間則使用無印良品出品的傢俱，整體感覺非常溫暖。 深圳無印良品酒店 住宿詳情 地址：深圳市福田區華富街道皇崗路5001號深業上城B座A11號 房價：￥800起

2023深圳酒店住宿｜Icon Ranz Hotel Icon Ranz Hotel在2020年6月新開幕，酒店風格以日式簡約為設計靈感，每層走廊都放置綠色植物，有日式小庭院的靜謐感覺，喜歡精緻優雅的文青必去！酒店房間同樣有個性，全落地玻璃窗採光一流，浴室乾濕分離夠方便，部分房間可觀賞深圳灣海景，整體CP值高！ Icon Ranz Hotel住宿詳情 地址：深圳市福田區沙嘴路8號紅樹灣華府A座1層 房價：￥400起

2023深圳酒店住宿｜岩也的窄酒店 深圳近年愈開愈多精品酒店，全部各有特色。岩也的窄酒店位於南頭古城內，以深圳「最窄」酒店為賣點，全幢酒店樓高五層，最寬2.6米，最窄僅有2米，而且只有四間客房供應，玩味十足。房間大床採用日本榻榻米設計，並配備投影機，十分舒適寫意。 岩也的窄酒店住宿詳情 地址：深圳市深山區南頭古城 房價：￥1,000起