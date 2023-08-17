減肥地雷食物｜拆解芝麻醬、千島醬、蛋黃醬等5款高卡沙律醬+健康醬料替代方案

不少人都會在減肥的時候吃沙律，但其實減肥沙律有機會隱藏着熱量的陷阱，誤踩減肥地雷未能減肥之餘反而有機會越吃越肥。以下就拆解5款常用的沙律醬和4個替代方案，讓大家可以遠離高卡沙律醬料，健康人生由此起！

高卡沙律醬｜沙律醬 外出用膳時，大部份沙律都會加入最普通的沙律醬，但其實本身沙律醬卡路里已經不算低，不同品牌和口味的沙律醬的卡路里雖然有些許差異，一般每100克介乎300～600Kcal不等，糖分更是超過10克，食用太多不但無法減肥，反而還會有增重危機。

高卡沙律醬｜蛋黃醬 蛋黃醬口味較沙律醬温和，因此屬不少人所愛，但卡路里卻較一般沙律醬高，一般每100克便有約700Kcal，而總脂肪含量亦約76克，等於吃下的幾乎都是脂肪，減肥時絕對不推薦。

高卡沙律醬｜焙煎芝麻醬 為了清爽的口感，不少人都會以焙煎芝麻醬當作沙律醬使用，無論加入蔬菜或烏冬等料理中都特別清爽可口，可以一解夏日的苦悶，但其實每100克便有超過400Kcal，雖然比蛋黃醬或沙律醬低，但糖分卻有9.5克，所以仍是不推薦在減肥時食用太多。

高卡沙律醬｜凱撒沙律醬 凱撒沙律一般都不只加入蔬菜，還會配上雞肉、焗麵包粒等配料，營養較為均衡，因此不少健身人士都特別喜歡。但凱撒沙律醬每100克便有超過600Kcal，總脂肪含量亦約65克，雖然一般都不含糖分，但單看卡路里和脂肪含量的話，仍然不建議在減肥時食用。 高卡沙律醬｜千島醬 千島醬比起一般沙律醬的味道更豐富，所以特別適合加入在沙律裏來增加風味，雖然千島醬每100克有約460Kcal，較沙律醬或蛋黃醬低，但糖分卻有超過18克，基本上屬於各款沙律醬中最高糖分的沙律醬，所以不推薦在減肥時食用。

替代方案｜意式黑醋 如果想讓沙律吃起來不太單調的話，加入意式黑醋屬不錯的選擇。意式黑醋味道較酸，加入少許已經可以令到沙律的味道昇華，而且每100克只有約70Kcal，同時不含脂肪，因此特別推薦配合橄欖油和沙律菜一起食用。 替代方案｜柚子沙律醬 和風口味的醬汁除了芝麻汁外，柚子沙律醬同樣可以做到清爽酸甜的效果，每100克有約200 Kcal，較芝麻汁少一半的同時還可以保持沙律的爽口，用來替代芝麻汁實屬最好不過。

替代方案｜新鮮檸檬汁 如果擔心加入任何額外的卡路里在沙律中，可以直接選擇使用新鮮檸檬汁代替，不但可以增加清爽的味道，而且不用太過擔心卡路里問題。